Cel puțin două femei sunt ucise zilnic de partener sau un membru al familiei, în UE (INSP)/ 1 din 4 români crede că e acceptabil ca o femeie să fie violată dacă merge acasă la un bărbat (Centrul Filia)

Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a fost marcată sâmbătă. Conform cifrelor furnizate de Centrul Filia, 1 din 4 români crede că e acceptabil ca o femeie să nu iasă în oraș fără partener sau să fie violată dacă a acceptat să meargă acasă la un bărbat. În același timp, în prima jumătate a anului trecut, au avut loc peste 26.000 de fapte de violență domestică. O treime din cele 5.163 de ordine de restricție au fost încălcate.

La 7 februarie 2000, Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin Rezoluţia 54/134, data de 25 noiembrie drept Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, arată Agerpres.ro. Cu acest prilej, Organizaţia Naţiunilor Unite a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să planifice activităţi menite să trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme.

Data de 25 noiembrie comemorează asasinarea, în 1961, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicană. În cadrul celei de-a IV-a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

În 2023, tema zilei este „UNiTE! Invest to Prevent Violence Against Women & Girls! #No Excuse”. Violenţa împotriva femeilor şi fetelor rămâne una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului din lume.

La nivel global, se estimează că 736 de milioane de femei – aproape una din trei – au fost supuse violenţei fizice şi/sau sexuale a partenerului, violenţei sexuale în afara partenerului sau ambelor, cel puţin o dată în viaţă. Acest flagel s-a intensificat în diferite medii, inclusiv la locul de muncă şi spaţiile online, şi a fost exacerbat de efectele post-pandemie, conflicte şi schimbările climatice, mai arată Agerpres.ro.

Cele mai recente date colectate de organizația feministă Filia și care datează, majoritatea din ele, din 2022 arată următoarele cifre despre violența împotriva femeilor din România:

1 din 4 români acceptă fără probleme ideea că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener (Barometrul violenței de gen, Centrul FILIA 2022)

19% dintre români consideră deloc sau puțin grav faptul că o femeie este violată după ce a acceptat să meargă acasă la un bărbat (Barometrul violenței de gen, Centrul FILIA 2022)

iar 12% dintre români consideră deloc sau puțin grav faptul că o femeie este violată dacă este îmbrăcată „provocator” (Barometrul violenței de gen, Centrul FILIA 2022)

în România 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener (FRA, 2016)

55% dintre români consideră că violul este justificat în anumite situații (Eurobarometrul 449, 2017).

în prima jumătate a anului 2022 au avut loc peste 26.000 de fapte de violență domestică. O treime din cele 5.163 de ordine de restricție au fost încălcate (IGPR, 2022).

445 de femei și fete au fost ucise de un membru de familie în ultimii 9 ani. În primele șase luni ale anului, 19 femei și fete au fost ucise de un membru al familiei (IGPR, 2022).

în ultimii 8 ani, 1.885 de fete și 202 băieți au fost victime ale infracțiunilor de viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor, în care autorul era un membru de familie (IGPR, 2014-2021)

în primele 6 luni ale anului 2022 au fost emise 5163 de ordine de protecție împotriva agresorilor domestici. Ca în fiecare an, o treime dintre acestea au fost încălcate. 6 162 de ordine de protecție provizorii au fost emise; 420 dintre acestea au fost încălcate. 707 dintre ordinele de protecție provizorii au fost infirmate de procuror.

În prima jumătate a anului 2022 s-a înregistrat o creștere a numărul cazurilor de violență în familie raportate autorităților: 16 272 de fapte de loviri sau alte violențe; 136 de fapte de viol; 114 de fapte de act sexual cu un minor; 193 de fapte de hărțuire; 31 de fapte de omor; 25 de fapte de tentativă de omor;

numărul cazurilor de viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor în care agresorul este membru al familiei și victima este minoră a crescut cu 59%. În medie au fost înregistrate 38 de infracțiuni de viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor pe săptămână, însă în realitate numărul acestor infracțiuni cu victime minore este mult mai mare. În 95% dintre cazurile de viol care au avut loc între membri de familie (raportate la Poliție în primele 6 luni ale anului 2022) victimele sunt femei și fete.

Institutul Național de Sănătate Publică spune că ”violenţa împotriva femeilor continuă să fie o pandemie globală și determină o înrăutățire a stării de sănătate fizică, psihică, a calității vieții și cu pierderi la nivel economic”: ”Cu toate acestea, prevenirea violenței este posibiliă și este totodată esențială”, mai arată INSP.

În Uniunea Europeană, 1 din 3 femei au fost supuse abuzurilor fizice sau violenței sexuale începând cu vârsta de 15 ani. În fiecare săptămână, circa 50 de femei își pierd viața ca urmare a violenței domestice la care sunt supuse de parteneri. Cel puțin 2 femei sunt ucise în fiecare zi de partenerul intim sau de un membru al familiei, transmite INSP.

”În România, violența domestică continuă să fie o problemă alarmantă. În țara noastră, 1 din 4 femei au fost agresate fizic sau sexual de partener sau de fostul partener și 55% dintre români consideră că violul este justificat în anumite situații. (sursa: Eurobarometrul 449, 2017). În ultimii 8 ani, 1.885 fete și 202 băieți au fost victime ale infracțiunilor de viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor, în care autorul era un membru de familie. În ultimii 9 ani, 445 femei și fete au fost ucise de către un membru de familie.

Conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române, citate de INSP: