Cel puţin 94 de morţi în Nigeria, după explozia unei cisterne cu combustibil

Cel puţin 94 de persoane au murit în nordul Nigeriei după ce un camion cisternă ce făcuse accident a explodat în apropierea localnicilor care se adunaseră pentru a recupera combustibilul scurs, a declarat poliţia pentru CNN, transmite News.ro.

Bilanţul este de aşteptat să crească în urma exploziei, care a avut loc marţi seara târziu, în Majiya, un sat din statul Jigawa.

„Şoferul a pierdut controlul, iar cisterna s-a răsturnat şi s-a vărsat combustibil într-un şanţ de drenaj”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Jigawa, Shiisu Lawan Adam. „Ca urmare, locuitorii s-au grăbit să adune combustibilul şi atunci s-a produs explozia”, a relatat oficialul.

Adam a mai spus că cel puţin 50 de persoane au fost grav rănite, adăugând că numărul morţilor este provizoriu.

#BREAKING Fuel tanker explosion kills at least 90, injures 50 others in Jigawa state of Nigeria, say police pic.twitter.com/7DU8UdgTbi

— BONA NAIJA (@BonaNaija) October 16, 2024