Cel mai mare concurs de jazz din Europa de Est revine la Cluj/ Cine sunt finaliștii Jazz in the Park Competition 2024

Treisprezece trupe finaliste din zece ţări vor participa la Jazz in the Park, cel mai mare concurs de profil din Europa de Est, în perioada 5 – 7 iulie, transmite Agerpres.

„Cel mai mare concurs de jazz din Europa de Est revine la Cluj cu tinere talente, care sunt cele 13 trupe finaliste care vor cânta la Jazz in the Park Competition 2024. Parcul Central din Cluj-Napoca va prinde din nou viaţă, la cel mai mare concurs de jazz din Europa de Est ca premii şi număr de participanţi: Jazz in the Park Competition! 13 tinere trupe din 10 ţări sunt finalistele celei de-a VII-a ediţii a concursului internaţional care va avea loc în 5-7 iulie 2024. Ca de obicei, intrarea la eveniment va fi gratuită. Anul acesta, în cadrul competiţiei, s-a înregistrat un număr record de înscrieri: 246 de trupe din 39 de ţări. Cele 13 trupe finaliste vor avea ocazia de a performa live în faţa publicului şi de a se bucura de atmosfera vibrantă a unui festivalul”, se arată într-un comunicat trimis, marţi, de organizatori.

Cei 13 finalişti vor cânta în faţa a mii de oameni şi se vor bucura de o atmosferă de festival. Valoarea totală a premiilor pentru câştigători depăşeşte 35.000 de euro. Jurizarea va fi realizată de către un juriu diferit faţă de cel din etapa de preselecţie, urmând să fie anunţat în curând. Aceştia vor ţine cont de calitatea interpretării, coeziunea grupului, originalitatea, respectarea specificaţiilor organizatorice, dar şi prezenţa scenică.

Conform organizatorilor, finaliştii Jazz in the Park Competition 2024 sunt (în ordine alfabetică):

1. Abel Marton Nagy’s Cosmos Band (Austria) – Un colectiv vienez care îşi canalizează energia într-un jazz-fusion modern; comparaţi cu Blood Sweat & Tears şi Frank Zappa.

2. Anna Hauss (Germania) – Cu un stil acustic indie soul, Anna Hauss din Berlin cucereşte cu muzica ei orice meloman pasionat de piese cu mesaje profunde.

3. Chief’s Condition (Olanda) – Un colectiv din Amsterdam care caută inspiraţie în hip-hop, drum & bass, afrobeat şi muzică electronică.

4. daoud (Franţa) – Considerat „copilul problemă al jazzului francez”, daoud vine cu o nouă energie şi forţă pe scena jazzului. Inspiraţi din hip-hop, house italian şi jazz modern, membrii trupei au reuşit să creeze o muzică plină de groove.

5. David Luca Quartet (România) – Cu un echilibru între experienţa internaţională şi talentul local şi cu o combinaţie de abilităţi instrumentale şi creativitate, Quartetul David Luca promite să ofere o interpretare captivantă a jazzului contemporan.

6. Jazz Family Trio „ShekBand” (Ucraina) – Un trio de jazz format din adolescenţi din Kiev care combină jazzul contemporan cu influenţe folclorice ucrainene.

7. kitti (Scoţia) – Recunoscută pentru muzica ei autentică, kitti, a câştigat deja două premii importante: „Best Female Breakthrough” la Scottish Music Awards şi „Best Jazz Vocalist” la Scottish Jazz Award.

8. Lyder Quintet (Norvegia) – O muzică onestă, inspirată mult din jazzul anilor ’60, amestecat cu influenţe moderne precum Roy Hargrove.

9. MAGRO (Germania) – Producătorul şi bateristul MAGRO creează o fuziune neobişnuită între jazzul acustic şi Hip-Hop/RnB.

10. Nonconformist Anthology (România) – Un grup de muzicieni pasionaţi din Timişoara care aşteaptă cu nerăbdare să îşi arate talentul pe scena jazzului contemporan.

11. Răzvan Cipcă Trio (România) – Trio-ul din Bucureşti aduce un suflu nou în jazzul românesc cu influenţe de rock, blues şi muzică experimentală.

12. Subconscious Trio (Italia) – Formată din muzicieni din Italia, Bulgaria şi Taiwan, trupa Subconscious Trio combină abilităţile tehnice avansate ale membrilor în interpretări de jazz modern.

13. Zouratie Kone Trio (Belgia) – trupa centrată pe personalitatea lui Zouratie Kone, liderul grupului, maestru percuţionist, cântăreţ-compozitor şi fabricant de instrumente muzicale. Zouratie şi ansamblul său oferă o fuziune unică dintre groove-ul african şi armonia jazzului”.