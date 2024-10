Cei mai mari designeri din modă își deschid portofelele pentru Kamala Harris / Câți bani a primit vice-președinta pentru campania electorală de la cei mai mari jucători din lumea modei?

Deși designerii favorizează democrații și pe Harris, donațiile politice sunt împărțite mai echitabil — dar încă înclină spre stânga — în industria de retail și modă în general.

Designerii au avut tendința să fie liberali și să sprijine cauzele sociale democrate, în timp ce directorii executivi au favorizat adesea Partidul Republican și promisiunea unor taxe mai mici și o reglementare mai ușoară.

Dar un raport WWD privind donațiile politice a constatat că designerii sprijină Partidul Democrat și pe Kamala Harris pentru președinție în acest ciclu electoral. În schimb, republicanii și Donald Trump nu primesc la fel de mult sprijin.

Vera Wang, Michael Kors și Tory Burch s-au clasat printre cei mai mari donatori politici individuali din modă pentru perioada 2023 – 2024, și toți au donat substanțial pentru democrați, conform datelor de la Comisia Electorală Federală, deși ei au refuzat să răspundă solicitărilor WWD.

Wang a sprijinit, de asemenea, campania lui Harris cu produse, creând ținute pentru inițiativa „Designer for Democracy”, care include, de asemenea, stiluri de la Ulla Johnson, Willy Chavarria, Prabal Gurung, Gabriela Hearst, Sergio Hudson și alții.

Tim Boyle, președinte și CEO al Columbia Sportswear Co., care l-a criticat pe Trump în timpul mandatului, a donat pentru principala rivală a acestuia în alegerile primare, Nikki Haley, precum și pentru congresmanul democrat Earl Blumenauer din Oregon, printre alții.

Open Secrets, un grup nonprofit care monitorizează donațiile politice, a declarat că retailerii au donat 41,3 milioane de dolari în acest ciclu electoral — o scădere de 47% față de cei 78,1 milioane de dolari cheltuiți în ciclu intens disputat din 2020 și ușor sub cei 44,3 milioane cheltuiți în 2016.

Donațiile retailerilor, care includ donații de la persoane fizice, contribuții de la comitete de acțiune politică și bani soft, au favorizat democrații, care au primit 58,5% din donațiile totale ale industriei în 2023 și 2024, conform Open Secrets.

Harris a fost cel mai mare beneficiar individual, primind donații de 2,7 milioane de dolari din partea retailerilor, în timp ce Trump a primit 1,1 milioane de dolari din industrie.

Tabelul Open Secrets privind cheltuielile companiilor de îmbrăcăminte a arătat tendințe similare, deși donațiile totale au fost mai mici. Sectorul a donat un total de 5,9 milioane de dolari în acest ciclu, 65% dintre acești bani mergând către democrați.

Aici este o privire asupra donațiilor politice din partea unor jucători proeminenți din modă:

Vera Wang

Vera Wang Group

Total donații: $400,912

Beneficiarii includ: Harris for President, Democratic National Committee

2. Michael Kors

Designer, Michael Kors

Total donații: $338,318

Beneficiarii includ: Harris Victory Fund, Pennsylvania Democratic Fund

3. Tory Burch

Designer, Tory Burch

Total donații: $178,064

Beneficiarii includ: Harris for President, New York State Democratic Committee

4. Tom Ford

Designer, Tom Ford

Total donații: $97,941

Beneficiarii includ: Harris for President, Democratic National Committee

5. Tommy Hilfiger

Designer, Tommy Hilfiger

Total donații: $53,200

Beneficiarii includ: Harris for President, Democratic National Committee

6. Tim Boyle

CEO, Columbia Sportswear Co.

Total donații: $38,700

Beneficiarii includ: Nikki Haley for President Inc., Blumenauer for Congress

7. Gabriela Hearst

Designer, Gabriela Hearst

Total donații $36,778

Beneficiarii includ: Harris for President, Democratic National Committee

8. William Lauder

Chairman, The Estée Lauder Cos.

Total donații: $22,500

Beneficiarii includ: Sinema for Arizona, Suozzi for Congress

9. Anna Wintour

Chief content officer, Condé Nast

Total donații: $20,000

Beneficiarii includ: Harris for President, Democratic National Committee