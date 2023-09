Ceasul de lux Patek Philippe al lui John Lennon, dispărut mulți ani și acum găsit, ar putea valora milioane de dolari/ Un tribunal elvețian a decis că Yoko Ono, fosta soție a lui Lennon, este proprietara de drept a ceasului

Un ceas Patek Philippe dăruit lui John Lennon de către soția sa Yoko Ono cu puțin timp înainte de asasinarea sa în 1980 a fost descoperit la Geneva, reapărând după ce a dispărut timp de ani de zile, scrie Bloomberg.

Ceasul fostului Beatle se află în prezent în posesia avocaților unui colecționar italian de ceasuri care l-a cumpărat de la o casă de licitații germană acum dispărută, potrivit documentelor juridice oficiale ale unui tribunal din Geneva.

Ono îi dăruise ceasul lui Lennon cu ocazia împlinirii a 40 de ani, iar un fost șofer al acesteia este suspectat că a furat ceasul cu mult timp în urmă.

Cronograful Patek Philippe 2499 cu calendar perpetuu se află în centrul unei dispute juridice de ani de zile între văduva lui Lennon și colecționarul neidentificat de ceasuri, care abia acum iese la iveală. În iunie, un tribunal din Geneva a decis că Ono este proprietarul de drept al ceasului, iar colecționarul a făcut apel, potrivit documentelor judiciare.

Ceasul de mână dispărut ar putea fi unul dintre cele mai valoroase ceasuri din lume.

Deși hotărârea judecătorească nu îi menționează pe Lennon și pe Ono pe nume, detaliile biografice îi identifică în mod clar. Procesul menționează naționalitatea ei și faptul că a fost asasinat în fața casei sale la două luni după ce a împlinit 40 de ani. Documentele menționează, de asemenea, o gravură de pe ceas care face referire la un cântec pe care cuplul l-a „compus împreună după o perioadă de separare”.

Avocatul din Geneva care o reprezintă pe Ono în acest caz, Michèle Wassmer, nu a răspuns la solicitările de comentarii prin telefon și e-mail. Decizia instanței a fost raportată pentru prima dată de blogul juridic elvețian Gotham City.

„Acesta este, fără îndoială, unul dintre cele mai căutate ceasuri pe care lumea ceasurilor a sperat să îl vadă”, a declarat Marc Montagne, autorul cărții „Invest in Watches: The Art of Watch Collecting”.

În 2014, o companie din Geneva a contactat-o pe Ono în timp ce încerca să stabilească o evaluare a ceasului, care fusese cumpărat pentru 600.000 de franci elvețieni (672.000 de dolari) de către un colecționar italian de ceasuri care locuia în Hong Kong, potrivit documentelor judiciare.

Acest lucru a declanșat bătălia juridică, Ono intentând un proces pentru a revendica ceea ce ea a spus că este proprietatea ei de drept asupra ceasului Patek Philippe. Colecționarul a susținut că Ono nu a raportat furtul ceasului și nu a acționat în termen de trei ani de la furt, așa cum prevede legea din statul New York, unde locuiește, arată documentele.

Avocații lui Ono au declarat că ceasul ar putea fi evaluat la 4 milioane de franci, echivalentul a 4,5 milioane de dolari, potrivit documentelor depuse la tribunal. Cu toate acestea, experții au sugerat că ceasul ar putea valora mult mai mult, având în vedere locul ocupat de cântăreț în istoria muzicală și culturală.

Ceasul Rolex Daytona al lui Paul Newman a ajuns la 17 milioane de dolari atunci când a fost scos la vânzare în 2017, stabilind prețul record pentru un ceas de mână la licitație.

Patek-ul lui Lennon ar ajunge probabil la o sumă cuprinsă între 5 milioane și 10 milioane de franci dacă ar ajunge la licitație, a declarat Montagne.

„Proveniența, evident, dar și misterul din jurul piesei sunt elemente cheie”, a spus el.