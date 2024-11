Ce spune Ciolacu după noua dezvăluirea privind cel de-al doilea zbor al său într-un jet privat închiriat de Nordis: Niciodată în viaţa mea, eu nu am călătorit pe banii altcuiva, nu am avut o vacanţă plătită de altcineva

Premierul Marcel Ciolacu a comentat, în emisiunea la Antena 1, dezvăluirea G4Mmedia privind un al doilea document de zbor (gendec) din care rezultă că acesta a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis. Ciolacu a spus că deși este „un om drămuit” și-a permis „ieșiri în decor”, dar că și-a plătit singur vacanțele.

„Domnul Ciucă să îşi dea el demisia. Noi vorbim de bani privaţi, de decizii pe care le-am luat eu în viaţă. Unele bune, unele rele. Toate plăţile au fost făcute legal, ori prin ordin de plată, ori direct. Am chitanţele datate, facturile. Nu vreau să comentez, nici cât de corecte sunt listele, de fapt asta se încearcă. Niciodată în viaţa mea, eu nu am călătorit pe banii altcuiva, nu am avut o vacanţă plătită de altcineva. Nu am furat niciodată, nu am făcut nicun compromis care să-mi dăunăze. Fiecare am luat decizii. Bune, rele, sunt ale mele.

Mie nu îmi e ruşine, pentru că nu vorbim de bani publici, ci privaţi. Fiecare vrem să ne facem un fel, credem noi că făcând acest lucru suntem mai extraordinari sau nu. E dreptul fiecăruia. Sunt un om drămuit, dar ne permitem să ieşim din decor. Sunt aşa de mândru astăzi, ca român, ca prim-ministru, intrarea în Schengen s-a întâmplat când eu am condus Guvernul. Decât să fi făcut o campanie negativă, e prea mult. Dar în loc să avem astfel de atacuri, domunul Ciucă să coboare la astfel de atacuri, ar fi fost ca amândoi să fim la Budapesta. De ce s-a ales acest tip de campanie?”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 1, citat de cotidieanul.ro

G4Media.ro a prezebtat al doilea document de zbor (gendec) din care rezultă fără echivoc că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis).

Acest zbor la Madrid (3-5 mai 2022), al doilea din cele cinci documentate de G4Media.ro, are loc în aceeași lună și același an în care au zburat la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022). La Nisa au zburat în aceeași formație, dar fără Sorina Stan (Docuz). Datele de naștere ale Sorinei Stan (Docuz) din documentele de zbor către Madrid coincid cu datele Sorinei Stan Docuz din actele firmelor investigate de-a lungul timpului de G4Media.ro.

G4Media.ro a dezvăluit informația încă din data de 13 noiembrie, când a scris în premieră că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simons și Laura Vicol au zburat de mai multe ori cu jetul privat iar în unele dintre acesta curse s-a aflat și Sorina Stan Docuz, apropiata premierului.

Context

Deputata Laura Vicol a fost votată în data de 25 noiembrie 2021 în funcția de președinte al Comisie Juridice din Camera Deputaților, cu câteva luni înainte de a zbura cu jetul privat împreună cu liderii PSD în destinații de lux. Vicol a demisionat din funcție pe data de 8 octombrie 2024, a doua zi după ce Nordis, firma soțului ei, Vladimir Ciorbă, a intrat în procedură de insolvență.

În ziua pronunțării deciziei de intrare în insolvență de către un judecător sindic de la Tribunalul București, Recorder a publicat o investigație din care rezultă că Nordis ar fi vândut apartamente de mai multe ori unor clienți diferiți. Dacă pe 7 octombrie pe lista creditorilor se aflau circa 80 de persoane fizice și juridice, până în dimineața zilei de 21 noiembrie cifra a depășit la 1.200.

La începutul acestei săptămâni, alte două societăți din grup au cerut și le-a fost aprobată o măsură similară. Tot la instanță a fost depusă, recent, o acțiune de înființare a Asociației Clienților Nordis, cel mai probabil menită să-i reprezinte pe cei care nu și-au recuperat banii din tranzacțiile încheiate cu firmele Nordis.

Publicitate electorală