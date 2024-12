Ce se știe despre dronele misterioase care provoacă panică în estul Americii

Zeci de aparate neidentificate, dintre care cel puțin unele par a fi drone, au fost observate zburând deasupra statului New Jersey și a altor regiuni din nord-estul Americii începând de la jumătatea lunii noiembrie, stârnind îngrijorare din partea oficialilor locali și provocând speculații în rândul opiniei publice de peste ocean. Ce se știe despre aparatele misterioase?

Apariții misterioase

Rezidenții și oficialii au raportat că au observat aparate neidentificate, despre care se presupune că sunt drone, zburând deasupra statelor New Jersey, New York, Connecticut, Maryland, Massachusetts și Pennsylvania în ultimele săptămâni, potrivit Forbes.

Primele aparate misterioase au fost observate pe 18 noiembrie, a anunțat Biroul Federal de Investigații (FBI).

Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a declarat reporterilor că unele dintre aparatele suspecte sunt “foarte sofisticate” și se pot “întuneca” în “secunda în care le observi”, potrivit Fox News.

Alții au descris aeronavele ca fiind mai mari decât dronele obișnuite și capabile să evite detectarea.

“Aceste incidente sunt ceva pe care noi le luăm în serios și am obținut o bună cooperare din partea federalilor, dar avem nevoie de mai mult,” a spus Murphy.

Potrivit relatărilor presei de peste ocean, aparate similare unor drone au fost observate în apropierea Picatinny Arsenal și a Naval Weapons Station Earle, ambele baze militare din New Jersey, precum și a unui aeroport din New York, care servește atât publicului civil, cât și armatei americane. De asemeneaa, aparatele misterioase au fost raportate lângă terenul de golf al președintelui ales Donald Trump din orașul Bedminster în New Jersey, scrie Military.com.

Poliția din Connecticut a confirmat, de asemenea, “activitate suspectă de drone.” Un sistem de detectare a dronelor a fost implementat în jurul orașelor Groton și New London.

În Maryland, fostul guvernator republican Larry Hogan a spus că a văzut ceea ce păreau a fi “zeci” de drone deasupra casei sale din Davidsonville. El a scris pe platforma X: “Publicul este din ce în ce mai preocupat și frustrat de lipsa totală de transparență și de atitudinea disprețuitoare a guvernului federal.”

Iar în Boston (Massachusetts), doi bărbați au fost arestați sâmbătă, în urma a ceea ce poliția a numit o “operațiune periculoasă cu drone” în apropierea spațiului aerian al aeroportului Logan.

Cu toate acestea, oficialii americani au subliniat că astfel de observări raportate sunt normale.

“Aceasta nu este o problemă nouă pentru noi. Am avut de-a face cu incursiuni ale unor drone deasupra bazelor noastre de destul de mult timp,” a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Statului Major Comun. “Este ceva la care răspundem în mod obișnuit în fiecare caz când se citează astfel de apariții.”

Business Insider a scris că au existat, de asemenea, relatări despre drone suspectate care urmăresc o navă a Gărzii de Coastă a SUA, precum și declarații ale poliției locale privind prezența aeronavelor neidentificate în apropierea infrastructurii critice.

US Northern Command, care este responsabil pentru supravegherea protecției teritoriului SUA, a declarat că este “conștient și monitorizează rapoartele privind zborurile neautorizate cu drone în vecinătatea instalațiilor militare din New Jersey.”

Oficiali ai FBI și ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) au declarat sâmbătă că încă investighează cazurile, dar nu au dovezi că aparatele reprezintă o amenințare pentru public sau că au legătură cu un adversar străin.

“Dar… nu știm”, a declarat purtătorul de cuvânt al Statului Major Comun, confirmând observări raportate la cele două baze militare din New Jersey. “Nu am reușit să localizăm sau să identificăm operatorii sau punctele de origine.”

Guvernatorarea de New York, Kathy Hochul, a vorbit și ea sâmbătă, cerând o supraveghere federală sporită a dronelor. “Acest lucru a mers prea departe,” a spus ea.

Reacții oficiale

Președintele ales Donald Trump a scris vineri pe rețeaua Truth Social că guvernul american știe de drone și a sugerat ca ele să fie doborâte. “Observări raportate de drone misterioase în toată țara. Se poate întâmpla acest lucru fără știrea guvernului nostru? Eu nu cred acest lucru! Informați publicul și faceți-o acum. În caz contrar, doborâți-le!”

Alți oficiali și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la doborârea aparatelor din cauza amenințării pe care căderea resturilor le-ar avea pentru rezidenți. Nici metodele de război cinetic, nici cele electronice nu sunt ideale în apropierea zonelor civile, au afirmat aceștia.

În urma unei întâlniri cu Departamentul pentru Securitate Internă din 11 decembrie, Dawn Fantasia – membră a Camerei Reprezentanților din New Jersey – a spus că dronele par să evite detectarea prin metode tradiționale, cum ar fi elicopterul și radioul.

Fantasia a afirmat că aparatul despre care a fost informată avea un diametru de până la 1,8 m, călătorea cu luminile stinse și “opera într-o manieră coordonată.”

De partea sa, democratul din Illinois, Raja Krishnamoorthi, a spus că există o șansă “semnificativă” ca China să fie implicată în incidente, în timp ce congresmanul Jeff Van Drew din New Jersey a declarat miercuri la FoxNews, citând “surse foarte înalte,” că dronele provin de la o “navă-mamă” iraniană aflată în largul coastei de est a Statelor Unite.

“Iranul a lansat o navă-mamă, probabil în urmă cu aproximativ o lună, care conține aceste drone,” a afirmat republicanul, adăugând că nava “este în largul coastei de est a Statelor Unite ale Americii.” El a spus că “(iranienii) au lansat drone.” Congresmanul a insistat: “Aceasta este o criză de securitate națională pe care nu o putem ignora.”

Secretara de presă a Pentagonului, Sabrina Singh, a respins însă această afirmație într-o conferință de presă desfășurată mai târziu în acea zi, spunând că “nu există nicio navă iraniană în largul coastelor Statelor Unite și nu există nicio așa-numită navă-mamă care să lanseze drone către SUA.”

Singh a afirmat că Pentagonul nu are nicio dovadă că observările raportate de drone sunt opera unui adversar străin.

Deși Iranul are nave care pot transporta drone, acestea au fost observate în largul coastei sale de sud joia trecută, departe de Statele Unite, dezmințând astfel afirmațiile făcute de Van Drew. O imagine capturată de Maxar Technologies, o companie specializată în operațiuni comerciale de imagini prin satelit, a arătat trei nave iraniene care au fost modificate pentru a transporta drone navigând în Golful Persic, în largul coastei de sud a Iranului.

Congresmanul Van Drew și-a reluat însă teoria joi, insistând că guvernul nu spune adevărul. Politicianul a spus că dronele ar fi putut fi lansate de la sute de kilometri din largul coastelor americane sau că ar putea fi vorba despre o navă aparținând altui inamic, așa cum este China.

“Iată cum stă treaba,” a spus Van Drews. “Ei (oficialii) nu știu despre ce este vorba. Nu știu despre ce este vorba. Nu au doborât niciuna pe care să o analizeze. Nu au idee de unde a venit.”

Un oficial al Departamentului de Securitate Internă a declarat și el sâmbătă că nu există dovezi ale vreunei implicări străine în trimiterea pe teritoriul american a unor drone de pe nave aflate în zonă.

De asemenea, John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a afirmat joi că Statele Unite nu au “nicio dovadă” că observările raportate de drone reprezintă o amenințare pentru siguranța publică. El a adăugat că guvernul consideră că unele dintre aparatele suspecte observate erau de fapt aeronave cu echipaj care funcționează în mod legal.

Adresându-se reporterilor sâmbătă, un oficial FBI a spus că biroul a primit 3.000 de ponturi printr-o linie de informare națională, dar dintre aceste rapoarte, mai puțin de 100 au fost considerate demne de investigații suplimentare, potrivit AP.

“Facem tot posibilul pentru a găsi originea acelor activități cu drone,” a spus oficialul FBI. “Dar cred că a existat o reacție ușor exagerată.”

Între timp, autoritățile locale solicită mai multe informații. Guvernatoarea Kathy Hochul din New York a declarat sâmbătă că pistele de la Aeroportul Internațional Stewart din Orange County au fost închise timp de o oră din cauza activității neidentificate a unor drone, potrivit Newsweek.

Ea a cerut Congresului să consolideze supravegherea activității dronelor de către Administrația Federală a Aviației (FAA) și să furnizeze forțelor de ordine locale echipamente pentru a contracara aeronavele fără pilot.

Primarii a 21 de orașe din New Jersey au trimis lunea trecută o scrisoare guvernatorului Murphy, cerând mai multă transparență.

“În ciuda întrebărilor adresate autorităților relevante, încă nu am primit răspunsuri satisfăcătoare cu privire la scopul, operatorii sau protocoalele de siguranță care guvernează aceste zboruri,” se spune în scrisoare.

FBI-ul a spus că, împreună cu DHS, se află la conducerea anchetei vizând aparițiile misterioase. Agențiile locale de aplicare a legii investighează și ele.

FBI și DHS au insistat însă că nu există pericole pentru public sau pentru securitatea națională a Americii. “Nu avem nicio dovadă în acest moment că observările raportate de drone reprezintă o amenințare pentru securitatea națională sau pentru siguranța publică sau au o legătură străină. FBI, DHS și partenerii noștri federali, în strânsă coordonare cu poliția de stat din New Jersey, continuă să desfășoare personal și tehnologie pentru a investiga această situație și a confirma dacă zborurile raportate cu drone sunt de fapt drone sau sunt, în schimb, avioane cu pilot sau observări inexacte.

Din punct de vedere istoric, am experimentat cazuri de identitate greșită, în care dronele raportate sunt, de fapt, aeronave sau instalații cu pilot. Sprijinim organele locale de aplicare a legii din New Jersey cu numeroase metode de detectare, dar nu am coroborat niciuna dintre observările vizuale raportate cu detectarea electronică. Dimpotrivă, la examinarea imaginilor disponibile, se pare că multe dintre observările raportate sunt de fapt avioane cu pilot, care operează în mod legal. Nu există observații de drone raportate sau confirmate în niciun spațiu aerian restricționat”.

Déjà vu

Incidentele raportate în estul Americii nu sunt un fenomen nou. Business Insider a scris că, în ultimii ani, au existat o serie de observări raportate de drone și alte obiecte zburătoare neobișnuite deasupra sau în jurul instalațiilor militare americane.

Observările raportate recent au survenit în contextul altor observații misterioase de drone, unele în jurul unor site-uri militare sensibile din SUA și din străinătate, cum ar fi Baza Forțelor Aeriene Langley din Virginia și RAF Lakenheath din Marea Britanie, care găzduiește forțe și avioane americane.

Generalul Gregory Guillot, comandantul Northcom și North American Aerospace Defence Command, a declarat în octombrie că au fost raportate sute de drone care au survolat instalațiile militare americane în ultimii ani.

Generalul a spus că multe aparate ar fi drone aparținând unor civili pasionați de aparatele fără pilot, dar a adăugat că amenințarea cu drone și nevoia de a o contracara “cresc mai repede” decât ar putea reacționa armata din punct de vedere al politicii și procedurilor.

Pentagonul a anunțat recent o nouă strategie contra-drone pentru a aborda amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele fără echipaj care operează pe pământul american și în străinătate pentru instalațiile și trupele Statelor Unite, potrivit Business Insider. Prioritatea este găsirea unor modalități mai bune de a învinge amenințarea.

“Departamentul atenuează potențialele efecte negative ale sistemelor fără pilot asupra forțelor, activelor și instalațiilor americane – în țară și în străinătate. O parte critică a eforturilor noastre, în special pe termen scurt, provine din îmbunătățirea apărării noastre, cu accent pe detectarea, precum și apărarea activă și pasivă. Departamentul se va asigura că forțele și instalațiile noastre prioritare au protecție,” a spus Pentagonul.

În timp ce oficialii americani au spus că nu există o legătură clară între incidentele din New Jersey și adversarii Americii în acest moment, evoluțiile evidențiază în continuare preocupările cu privire la implicațiile asupra securității naționale ale incursiunilor cu drone.

Unii analiști afirmă că în spatele unora dintre observările raportate se află cel mai probabil adversari ai Americii. În februarie 2023, de exemplu, Statele Unite au doborât trei obiecte neidentificate care zburau deasupra spațiului aerian american în decurs de trei zile.

Incidentele au urmat doborârii unui balon spion în largul coastei Carolinei de Nord, despre care guvernul a spus că provenea din China.

În ceea ce privește activitatea dronelor, The Wall Street Journal a raportat în octombrie că drone au fost observate peste o bază militară din Virginia și la Situl de Securitate Națională din Nevada al Departamentului de Energie cu un an înainte.

Generalul în retragere Mark Kelly, care până în martie a acestui an a fost șeful US Air Combat Command, a declarat că a aflat despre observările raportate în decembrie 2023, când oficialii de la Baza Aeriană Langley din Virginia au relatat că au văzut zeci de drone zburând deasupra bazei pe timp de noapte. Nu este clar cine s-a aflat în spatele acestor incidente.

În timp ce guvernul federal spune că cele mai recente observări raportate nu sunt opera adversarilor sau o amenințare pentru securitatea publică, incidentele multiple care au avut loc în apropierea bazelor militare în ultimele săptămâni au provocat îngrijorări legate de securitatea națională a Americii.

Varianta unor actori străini nu este deloc imposibilă, afirmă unele voci. De exemplu, autoritățile federale au acuzat luni un cetățean chinez care locuiește în California, Yinpiao Zhou, pentru neînregistrarea unei aeronave care nu este utilizată la transport, precum și de încălcarea spațiului aerian național de apărare. Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Zhou că a folosit o dronă pentru a fotografia Vandenberg Space Force Base din Santa Barbara.

Poliția l-a arestat pe Zhou pe Aeroportul Internațional San Francisco înainte ca acesta să se îmbarce într-un zbor spre China.

Incidentul ar fi avut loc pe 30 noiembrie, după ce sistemele de detectare de la Vandenberg au observat drona și au urmărit-o până la un parc public la aproximativ o oră de bază. Agenții de securitate a bazei au ajuns în parc, l-au interpelat pe Zhou și au descoperit că avea o dronă în buzunarul jachetei – aceeași care a zburat deasupra bazei.

“Agenții au percheziționat mai târziu drona lui Zhou în conformitate cu un mandat de percheziție federal și au văzut mai multe fotografii ale bazei forțelor spațiale Vandenberg făcute din punct de vedere aerian,” au anunțat procurorii.

Oficialii au mai spus că o analiză a telefonului mobil al lui Zhou a arătat o căutare pe Google cu aproximativ o lună mai devreme pentru “Regulile privind dronele la baza forțelor spațiale Vandenberg.” De asemenea, el ar fi trimis cuiva un mesaj despre cum “să-și modifice drona pentru a-i permite să zboare mai sus decât ar putea.”

Un alt cetățean chinez, Fengyun Shi, a fost condamnat la șase luni de închisoare federală în octombrie pentru că a fotografiat nave clasificate ale Marinei americane cu o dronă în Virginia. Fengyun, student la Universitatea din Minnesota, a pledat vinovat pentru două infracțiuni de utilizare neautorizată a unei aeronave pentru fotografiarea ilegală a unor instalații militare.

Oficialul FBI care a vorbit sâmbătă cu reporterii a spus despre cele mai recente observări: “Facem tot ce putem, alături de partenerii noștri, pentru a înțelege ce se întâmplă și dacă există sau nu o activitate mai malefică pe care trebuie să o explorăm.”

Context

Numărul americanilor obișnuiți, dar și al oficialilor care raportează aparate similare cu dronele care survolează diferite regiuni din nord-estul Americii este în creștere. De exemplu, congresmanul Andy Kim de New Jersey chiar a însoțit o patrulă a poliției care a monitorizat aparatele misterioase în noaptea de joi spre vineri.

În acest climat de isterie generală, comentatorii americani s-au referit la cadrul legal care guvernează folosirea acestor aparate. Dronele sunt permise în New Jersey pentru uz personal și proiecte comerciale. Statul cere piloților de drone să obțină o certificare și să urmeze liniile directoare federale cu privire la utilizarea acceptabilă a dronelor.

Dronele trebuie, de asemenea, să rămână în aria de vizualizare a operatorului, conform regulilor FAA.

Dronele disponibile comercial au de obicei o durată scurtă de viață a bateriei și adesea pot zbura doar între 10 minute până la aproximativ o oră.

Dacă un operator necunoscut nu respectă aceste reguli, el poate fi forțat să dea jos drona. FAA a avertizat că operatorii de drone care efectuează operațiuni nesigure sau periculoase se pot confrunta cu amenzi de până la 75.000 de dolari și li se pot revoca certificatele de piloți de drone.

Potrivit FAA, dronele pot fi zburate în majoritatea locațiilor sub 121 m altitudine. Există, de asemenea, o serie de alte restricții în ceea ce privește locul în care pot fi zburate dronele:

· în spațiul aerian controlat din jurul unui aeroport fără autorizația FAA

· peste unități desemnate, sensibile la securitatea națională

· peste anumite baze militare, instalații de infrastructură și clădiri naționale

· în spațiul aerian acoperit de restricții temporare de zbor.

Legile în jurul spațiului aerian pot fi așadar complicate. În general, este ilegal ca cetățenii să doboare dronele altor persoane, a afirmat un expert FAA.

Conform legilor federale, armata poate doborî dronele de la bazele militare numai dacă dronele prezintă o amenințare clară, iar spionajul nu este un motiv specific clar, a raportat Wall Street Journal. Publicația a mai precizat că soluțiile tehnologice pentru doborarea dronelor în Virginia, cum ar fi bruiajul semnalului sau tehnologia distructivă, ar fi fost riscante pentru cetățeni și avioane.

În sfârșit, revenind la originea aparatelor misterioase, un expert a declarat duminică că dronele enigmatice care planează deasupra statelor New York, New Jersy și Connecticut sunt probabil folosite de o putere străină la distragerea deliberată a atenției de la alte activități nefaste pe care le desfășoară în SUA.

“Aceste drone și această activitate sunt prea mari, prea bine organizate pentru a fi opera pasionaților de drone,” a spus Gordon Chang, un membru al grupului de tip think-tank Gatestone Institute și autor al cărții “Plan Red: China’s Project to Destroy America.”

“Ar putea fi Iranul, ar putea fi Iranul în relație cu China, dar în mod clar, cineva încearcă să ne distragă atenția,” a susținut expertul. “Lucrul care mă îngrijorează cu adevărat este că, dacă încearcă să ne atragă atenția asupra acestor drone, întrebarea este ce fac ei în altă parte în țara noastră? Deci am putea foarte bine să fim loviți,” a avertizat Chang.

Iar Laura Ballman, fost ofițer de operațiuni în cadrul CIA, a spus că misterioasele apariții de drone sunt de fapt un exercițiu secret realizat de autoritățile americane pentru a testa fie tehnologie de evaziune, fie tehnologie de detectare în zonele urbane.

Surse: Forbes, FoxNews, Business Insider, BBC, AP, Newsweek, Breaking Defense, Wall Street Journal, New York Post, military.com, fbi.gov, twz.com, justice.gov, nj.com, pcmag.com, Truth Social, X