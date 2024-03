Ce noutăți importante aduce iOS 17.4 pentru iPhone / Actualizarea, disponibilă acum, le permite utilizatorilor din UE să descarce aplicații din afara App Store

Apple a anunțat că a dat drumul la actualizarea iOS 17.4 pentru iPhone, care le permite cetățenilor din Uniunea Europeană (UE) să descarce aplicații din afara magazinului virtual App Store al companiei, iar furnizorilor alternativi de servicii de plăți le oferă acces la cipul NFC al telefoanelor. Totodată, sunt disponibile noi emoji-uri și funcții pentru muzică și podcasturi.

Compania a fost nevoită să facă aceste modificări înainte de intrarea în vigoare, pe 7 martie 2024, a prevederilor din Digital Markets Act (DMA). Legea vrea să facă piața digitală din regiune mai echitabilă prin eliminarea avantajelor nedrepte pe care giganții din domeniul tehnologic le au.

Actualizarea iOS 17.4 le permite dezvoltatorilor de aplicații să își ofere produsele în magazine virtuale alternative, nu doar în App Store de la Apple. Compania va analiza în continuare aplicațiile descărcate de utilizatori din afara magazinului său, având posibilitatea să le blocheze pe unele dintre acestea. Mai mult, Apple îi va taxa în continuare, cu 50 de eurocenți/descărcare, pe dezvoltatorii care își vor oferi aplicațiile pe platforme alternative, dar doar după ce produsul lor atinge un milion de descărcări.

Printre companiile care au anunțat că vor lansa magazine alternative de aplicații pentru iOS se numără dezvoltatorul de jocuri video Epic Games, dezvoltatorul software MacPaw și furnizorul de servicii IT Mobivention (orientat spre clienții companii).

📣 Fortnite is coming back to iOS in Europe this year! 📣

Via our soon to launch @EpicGames Store for iOS thanks to new rules in Europe via the new Digital Markets Act (DMA), stay tuned for more details. https://t.co/7nOa2lcdhN

— Epic Games Store (@EpicGames) January 25, 2024