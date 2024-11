Ce i-a spus Geoană fiicei sale după ce a fost acuzată că l-a susținut cu un discurs plagiat după nepoata lui Trump / A fost tatăl său, general de Armată în comunism, școlit la Moscova? ”Tatăl meu și-a început cariera militară ca civil”

Candidatul independent Mircea Geoană și-a apărat fiica, într-un interviu la G4Media.ro, după ce aceasta a fost acuzată de plagiat. Fiica lui Geoană l-a susținut într-0 dezbatere electorală la Antena 3 cu pasaje întregi copiate dintr-un discurs al nepoatei lui Donald Trump. Geoană a spus că ”multe fraze de acolo sunt stereotipuri americane” și că nu i-a reproșat nimic fiicei sale. ”A încercat să facă bine și a făcut-o din dragoste pentru mine și vreau să spun că o iubesc”, a adăugat Geoană. ”Am liniștit-o, am calmat-o, nu-i nimic, ai încercat să faci bine și cred că impresia generală este că avem copii foarte buni și sunt foarte mândru și de Ana și de Alex”, a mai spus candidatul independent.

Despre acuzațiile de plagiat în cazul tezei sale de doctorat: ”Dacă doamna Șercan este un soft mai puternic decât softurile antiplagiat care se folosesc în toată lumea academică, asta este o altă întrebare”.

Despre speculațiile că tatăl său, general de armată aproape trei decenii sub Ceaușescu, a fost școlit la Moscova: ” Sunt foarte mândru de tatăl meu, a terminat construcțiile la București, a venit de la Craiova să fie student. Aici a început cariera militară ca civil, să spunem într-o primă etapă, de unde și apărarea civilă, unde a profesat (…) N-a fost la niciun fel de specializare în Rusia, pentru că toți cei care au făcut școală la Moscova au fost scoși din sistemul de putere din România după 1968. Deci nu există. Nu te punea niciodată șef la apărarea civilă dacă ai fi făcut școala Moscova cum a fost Iliescu și cu alții.”

Dan Tăpălagă: Fiica dumneavoastră v-a susținut în timpul dezbaterii de la Antena 3 cu un discurs emoționant, despre care presa a descoperit ulterior că a copiat pasaje întregi după un discurs al nepoatei lui Donald Trump. Ce i-am spus a doua zi, când ați văzut asta?

Mircea Geoană: Măcar să nu copieze cum copiază ăștia ai noștri pe aici, pe la bacalaureat. Ce se întâmplă? A făcut-o din toată dragostea. Trăiește în America. Cred că pur și simplu eu am un amestec de stereotipuri. Multe din frazele de acolo sunt sterotipuri americane în comunicare.

Dacă vă uitați la economia a ceea ce a spus ea la dezbaterea televizată, cred că această porțiune a fost undeva la câteva pasaje. Restul de 5 minute a fost contribuția ei. A făcut-o din dragoste, a încercat să se pregătească. N-am știut care este sursa ei de inspirație, dar cred că e un copil pe care îl iubesc mult.

DT: I-ați reproșat ceva?

MG: Absolut niciodată, nu. Nu reproșez așa ceva. A încercat să facă bine și a făcut-o din dragoste pentru mine și vreau să spun că o iubesc și că o prețuiesc enorm de mult. Ca și pe Alexandru care a făcut iarăși, a făcut o figură foarte bună.

DT: Ea v-a spus ceva, și-a cerut scuze?

MG: A fost foarte afectată, vă dați seama E a încercat să facă bine și brusc te trezești… Și zic băi, tati, e campanie. Orice vorbă care se întâmplă să fie altfel este tratată în campanie mult mai aspru și mult mai violent, dacă vreți. A fost foarte, foarte afectată. Am liniștit-o, am calmat-o, nu-i nimic, ai încercat să faci bine. Și cred că impresia generală este că avem copii foarte buni și sunt foarte mândru și de Ana și de Alex.

DT: Nu era chiar un rând, două. Noi la G4 Media l-am pus în paralel. Alți ziariști care au descoperit asta au pus câteva fraze bune.

MG: Nu vreau să spun nimic altceva, că în modul în care și știți bine America și o știu și eu foarte bine. Există foarte multă șablonizare a unor a unor afirmații și o structură a discursului care este foarte, foarte similar. Cu o glumă la început, cu referire la părinți, cu o referire la D-zeu și după aia urmează restul propozițiilor.

DT: În legătură cu acuzațiile de plagiat în privința dvs n-aș insista. Aveți aveți o decizie de la comisia de etică sau nu știu exact cum se numește din ASE, care a stabilit că e vorba de câteva rânduri, deși ziarista Emilia Șercan spune că e vorba de mult mai mult, de 40 de pagini.

MG: Nu vreau să să să spun nimic altceva. Nu doar comisia de etică de la ASE, dar vreo patru softuri, profesioniste au făcut și au a ajuns aceeași concluzie. Dacă doamna Șercan este un soft mai puternic decât softurile antiplagiat care se folosesc în toată lumea academică, asta este o altă întrebare.

DT: N-am văzut încă argumentația comisiei de etică. E doar o decizie comunicată, dar n-am văzut in extenso.

MG: Haideți să ne uităm puțin și la, cu toată modestia, la personajul pe care îl aveți azi ca invitat. Și mulțumesc că m-ați invitat. Chiar că e foarte bine să adresăm aceste întrebări mai dificile. Cred că e natural să să vii în fața oamenilor să spui asta. Sunt cu bune și cu rele. Nimeni nu m-a obligat pe mine să mă duc să fac a 2-a facultate, să încep și dreptul, când eram inginer. Am început dreptul în 88. Nimeni nu m-a obligat să să mă apuc să învăț spaniola ca a 3-a limbă, înainte de 89 la Cervantes, aici la București.

Nimeni nu a obligat să mă duc la cursul la Harvard, ca ambasador al României, la business school. Nimeni nu a obligat să mă duc la doctorat, că aveam nevoie să îmi crească leafa sau să-mi dea cineva vreun job. Mi-am făcut dintr-o dorință de autoperfecționare permanent. Ăsta sunt eu. Iar dacă cineva pune la îndoială faptul că am bagaj academic, intelectual și profesional extrem de solid, e campanie, trece campania. Cred că este un non-subiect.

DT: Un subiect însă este legat, apropo de șansele în viață, de tatăl dumneavoastră, care a fost general important în armata română sub Ceaușescu timp de vreo trei decenii. A fost trimis la specializare la Moscova, așa cum scrie presa în 53-54, odată cu Ion Iliescu. E corectă informația?

MG: Minciună. Încă o dată nu face sens, unu că nu e adevărat. Sunt foarte mândru de tatăl meu, a terminat construcțiile la București, a venit de la Craiova să fie student aicea. A început cariera militară ca civil, să spunem într-o primă etapă, de unde și apărarea civilă, unde a profesat. Știți bine că după Gheorghiu Dej încoace..

DT: Exista un zvon dar nu știu dacă e adevărat, așa câ îl verificăm, că inclusiv tunelurile astea de pe aici, din Primăverii, erau cumva responsabilitatea lui. E adevărat?

MG: Tot ce înseamnă apărare civilă, inclusiv partea de adăposturi antiatomice, erau la apărarea civilă, da, nu e niciun fel de secret.

DT: Deci erau responsabilitatea tatălui dumneavoastră?

MG: Evident că da.

DT: O poziție importantă.

MG: Este o poziție, comandatul apărării civile în România, o poziție de conducere în Armata română, da, și ăsta este și nimic altceva.

DT: Dacă Ceaușescu vrea să fugă în buncăr, îl suna pe tatăl dumneavoastră?

MG: Nu. Îi suna pe cei de la Direcția a 5-a, care asigura protecția și pleca pe un traseu prestabilit. Ele există și astăzi, vor exista tot timpul. Sunt de fapt zone de de adăpost în caz de război, care sunt și la fabrici, și în uzine, și pe lângă demnitari, și pe lângă instituțiile statului. Dar revenim la aceste acuzații care sunt totalmente false.

N-a fost la niciun fel de specializare în Rusia, pentru că toți cei care au făcut școală la Moscova au fost scoși din sistemul de putere din România după 1968. Deci nu există. Nu te punea niciodată șef la apărarea civilă dacă ai fi făcut școala Moscova, cum a fost Iliescu și cu alții. Bravu, Militaru, ceilalți. Altă generație, altă socoteală.

După aia, prin campaniile precedente, mai vine cineva tot din presa noastră independentă și de multe ori ușor de manipulat, că tata ar fi fost la Securitate, a apărut altă chestiune. A apărut și o poză cu cineva. Era un alt general, tata n-a fost niciodată nicio chestie. Era o poză pe lângă Pacepa. Deci da, a fost general Armata Română. Sunt mândru de cariera lui, a fost un om serios, un om care a avut totdeauna o etică a muncii și o modestie excepționale.

A încercat și pe mine să mă educe cât mai bine. Deci, fiecare avem un părinte și eu sunt mândru de faptul că am avut un militar în familia mea și îl respect și pe mama mea, care a fost toată viața ei inginer la ITB. Și ea a venit de la Craiova să fac electrotehnică la București.

DT: Poziția importantă a tatălui, domnule Geoană, v-a ajutat în carieră? Mai precis, în anii 90, la intrarea în Ministerul de Externe?

MG: Sub nicio formă. A fost prima promoție de noi diplomați de după căderea comunismului, din care am făcut parte. Eu m-am dus acolo efectiv ca să recuperez timpul pierdut. Am încercat să călătoresc în Occident toată tinerețea mea. În fiecare vară ceream să mi se dea viză, să pot să călătoresc în Occident. Nu văzusem Occidentul niciodată, niciodată n-am fost înainte de 89.

De-aia m-am dus și la drept, în speranța să, pe lângă inginerie… M-am dus la drept, în speranța să am o profesie liberală, ceva, să pot și eu să călătoresc în Occident. Și în clipa în care a apărut și fiecare vară de la Securitate venea: a fost respinsă cererea de viză. Și m-am dus la externe, la primul anunț de deschidere de poziții la Externe, ca să recuperez timpul pierdut în martie 1990.

DT: În martie 1990, făceau anunțuri de angajare la MAE? Și unde l-ați văzut? Din stradă, ați trecut prin dreptul MAE…

MG: Un prieten de-al meu mi-a zis care care era mai apropiat de zona de externe, mi-a zis vezi că se face, e o primă deschidere de poziții. M-am dus, am fost acceptat, iată-mă. Iar dacă cineva se îndoiește în vreun fel de de calitățile mele diplomatice, de la referent de Franța până la ambasador, rang de ambasador și ministrul de externe, ca profesionist cred că caută într-o zonă care nu prea e credit…

DT: Aici mai avem un mic semn de întrebare, o controversă. Dumneavoastră, într-un interviu pentru Antena 3, spuneați că v-ați angajat prin concurs, cei de la Antena 3 aveau răspuns de la MAE că era interviu.

MG: Era martie în 1990. Nu erau proceduri de concurs. Eu am introdus procesul de concurs de admitere la Externe. Eu le-am adus ca ministrul externe. Le-am făcut cum sunt acuma. Pe vremea respectivă era efectiv un interviu, ăsta era concursul. Era un interviu și evident, am fost acceptat. Știam două limbi străine plus spaniola care era. Eram student la drept, deci inginer plus drept.

În 88 am intrat la drept. Am intrat al 3-lea la dreptul din București, la fără frecvența, al 3-lea într-o competiție acerbă pentru a intra la drept. Deci cred că eram un tânăr extrem de bine pregătit și potrivit și pentru această meserie.

Notă: G4Media a transmis invitații tuturor candidaților relevanți la președinție. Au răspus invitației Elena Lasconi (USR), Nicolae Ciucă (PNL) și Mircea Geoană (independent).

George Simion (AUR) și Marcel Ciolacu (PSD) au invocat programul încărcat și nu au răspuns invitației G4Media.ro.