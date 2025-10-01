Ce este Sora, rețeaua socială a OpenAI care vrea să concureze cu TikTok?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

OpenAI a lansat marți o nouă aplicație mobilă, numită Sora, pe care utilizatorii generează videoclipuri folosind inteligența artificială (IA), o platformă prezentată ca o rețea socială, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deocamdată, aceasta este accesibilă doar unui număr limitat de utilizatori din Statele Unite și Canada și se bazează pe ultimul model video de IA generativă al OpenAI, Sora 2, succesorul Sora, lansat în februarie 2024 și al cărui nume generic a fost preluat pentru această aplicație.

Sora apare la mai puțin de o săptămână după Meta Vibes, un nou feed disponibil pe aplicația Meta AI destinat partajării videoclipurilor IA. La jumătatea lunii septembrie, YouTube a introdus, la rândul său, noi instrumente de generare de videoclipuri IA, în timp ce conținutul IA abundă acum pe TikTok.

Fiecare utilizator Sora își creează un profil, la fel ca în cazul altor rețele sociale, ale cărui caracteristici sunt prezentate într-o formă care amintește de Twitter sau Threads, cu numărul de abonați, „like-uri” și numele contului începând cu @.

Conținut generat exclusiv de IA

Într-un videoclip demonstrativ, Thomas Dimson, inginer la OpenAI, a descris această configurație ca „o interfață familiară dacă ați folosit vreodată rețelele sociale”. Dar, spre deosebire de TikTok sau YouTube, „tot conținutul de acolo va fi generat de IA”. „Nu este postat de „boți” (conturi false automatizate). Este postat online de oameni, dar este creat în întregime de IA.” „Dă o impresie interesantă”, a descris el, „diferită de tot ce am folosit până acum. Seamănă cu un nou mijloc de comunicare.”

În exemplele prezentate în demonstrație, Rohan Sahai, inginer la OpenAI, creează un videoclip foarte realist în care apare jucând un meci pe terenul central al turneului de tenis US Open, apoi susținând o conferință de presă după victoria sa falsă. Ideea generală este de a produce videoclipuri cu IA, dar și de a interacționa cu acest conținut.

Aplicația oferă astfel posibilitatea de a insera, cu permisiunea sa, o persoană într-un videoclip, la simpla cerere în limbaj curent, opțiune numită Cameo. „Multe rețele sociale tind să se îndepărteze de conexiunile dintre prieteni și membri ai familiei”, a argumentat Thomas Dimson. „Credem că Sora se poate concentra pe acest aspect, deoarece este foarte ușor de creat.”

În era „deepfake-urilor” și a dezinformării online, mulți sunt îngrijorați de proliferarea videoclipurilor generate de IA. În acest sens, Rohan Sahai a indicat că Sora se bazează pe modele care „fac ca crearea de conținut dăunător să fie foarte dificilă” pe aplicație și a susținut o abordare „conservatoare” în ceea ce privește moderarea. OpenAI nu a comunicat data la care aplicația va fi disponibilă pentru toți utilizatorii de internet.