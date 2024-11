Ce desenează un artist atunci când desenează doar pentru el? Expoziție de proiecte personale ale mai multor artiste vizuale, în noiembrie la București

Expoziția de ilustrații „Draw like no one is watching! sau Când desenezi doar pentru tine”, care prezintă lucrări ale unor artiste vizuale, membri ai Clubului Ilustratorilor din România, își deschide porțile la ARCUB – Hanul Gabroveni, Sala Arcelor, începând din 3 noiembrie.

Expoziția este organizată de Asociația Clubul Ilustratorilor, în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, și poate fi vizitată până pe 28 noiembrie, transmite ZilesiNopti.ro

Expoziția de la ARCUB – Hanul Gabroveni reunește o selecție de proiecte personale ale unor talentate artiste vizuale – Irina Dobrescu, Veronica Neacșu, Oana Ispir, Emi Balint, Silvia Olteanu, Mihaela Paraschivu, Stela Lie – și își propune să prezinte publicului procesul care stă la baza creării ilustrațiilor și simbolistica asociată fiecărei imagini: personaje fantasmagorice, peisaje ce nu au corespondent în realitate, tehnici de creație.

Ce desenează un artist atunci când desenează doar pentru el? Cum arată desenele realizate liber, doar din plăcerea de a desena? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încearcă să răspundă proiectul expozițional.

„Ilustrația este un limbaj universal de comunicare și aplicabilitatea ei a făcut ca această ramură a artei să crească rapid în ultimii ani. De la ilustrații de carte la cele murale, de la patternuri textile la proiecții vizuale, odată cu transmiterea imaginilor în mediul online, toate acestea au contribuit la popularitatea genului și au făcut ca acest gen al graficii, ilustrația, să devină în ultimii ani copilul cool al artei. Departe de tot acest zgomot vizual, ilustrații comandate, tipărite, trenduri, postări, artistul găsește, uneori, timp pentru sine la masa de lucru.

Expoziția se constituie într-un veritabil atelier de creație, o invitație deschisă pentru public pentru a afla cum lucrează artistele invitate”, precizează reprezentanții Asociației Clubul Ilustratorilor.

