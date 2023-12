Ce au căutat oamenii pe Google în 2023/ A fost anul marilor filme și al morții unor celebrități

Google, gigantul tehnologic cu sediul în California, a publicat luni „Anul în căutare”, o trecere în revistă a celor mai importante interogări globale din 2023, de la momente de neuitat din cultura pop, la pierderea unor figuri îndrăgite și știri tragice cu repercusiuni la nivel mondial, scrie AP.

Războiul actual dintre Israel și Hamas a fost în topul tendințelor în materie de știri în 2023, conform datelor globale ale Google, urmat de interogările legate de submersibilul cu destinația Titanic care a făcut implozie în luna iunie, precum și de cutremurele devastatoare din februarie din Turcia și Siria.

Damar Hamlin a fost cea mai importantă persoană care a fost în topul tendințelor de căutare pe Google în acest an. Jucător de fotbal american la Buffalo Bills din NFL, Hamlin a suferit un stop cardiac și a fost la un pas de moarte pe teren în timpul unui meci din ianuarie, dar de atunci a reușit o revenire care l-a făcut celebru în Statele Unite.

A urmat actorul Jeremy Renner, care a supraviețuit unui grav accident cu un plug de zăpadă la începutul anului 2023. Între timp, regretatul Matthew Perry și Tina Turner au condus tendințele de căutare în rândul persoanelor notabile care au decedat.

În lumea divertismentului, „Barbie” a dominat în acest an tendințele în materie de filme în căutările Google – urmat de „Oppenheimer” și de thrillerul indian „Jawan”. Interesul considerabil pentru Barbie și Oppenheimer a dus la crearea unui nou cuvânt – Barbenheimer – pentru a surprinde cât de mulți oameni vorbeau despre ele în același timp. Cele două filme conduc acum în topul nominalizărilor la Globurile de Aur, arată BBC.

În domeniul televiziunii, „The Last of Us”, „Wednesday” și „Ginny and Georgia” au fost primele trei emisiuni care au intrat în tendințe în 2023.

Melodia „アイドル (Idol)” a lui Yoasobi a fost cel mai bun cântec în trending pe Google la căutări. Au urmat „Try That In A Small Town” a lui Jason Aldean – care a urcat în topuri după controversele din această vară – și „Bzrp Music Sessions, Vol. 53” a lui Shakira și Bizarrap. Shakira a fost cea mai căutată pe Google în muzică.

Ea a fost de două ori în atenția presei în 2023, prima dată ajungând pe prima pagină a ziarelor în ianuarie pentru cântecul ei despre fostul partener Gerard Pique, care a bătut recorduri pe YouTube în America Latină.

Apoi, ea s-a aflat în centrul atenției pe parcursul celei de-a doua jumătăți a anului, după ce a fost acuzată de fraudă fiscală în Spania – pe care a rezolvat-o pentru 7,5 milioane de euro în afara instanței, negând în același timp orice abatere.

Și acesta este doar vârful icebergului pentru tendințele de căutare globală ale Google pentru 2023. Bibimbap a fost cea mai importantă rețetă în tendințe. Inter Miami CF, noua casă a superstarului argentinian de fotbal Lionel Messi, a condus tendințele Google pentru echipe sportive. Iar în Statele Unite în mod specific, mulți consumatori și-au petrecut anul 2023 întrebând de ce ouăle, biletele la Taylor Swift și sticlele de sriracha erau atât de scumpe – în timp ce „rizz” (numit recent cuvântul anului de către Oxford ) a fost un lider în ceea ce privește tendințele de căutare a definițiilor de argou.

Compania spune că a colectat rezultatele căutărilor din 2023 de la 1 ianuarie până la 27 noiembrie a acestui an.

Google nu este singurul care publică date anuale pe măsură ce anul 2023 se apropie de sfârșit – și, de la căutări în dicționare până la difuzări de muzică, este foarte probabil să fi văzut și alte liste care recapitulează activitatea online din acest an. Săptămâna trecută, de exemplu, Wikipedia a publicat lista de sfârșit de an a celor mai vizionate intrări – cu articolul despre ChatGPT în fruntea plutonului.

Pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a motorului de căutare, Google a publicat, de asemenea, cele mai importante date de căutare „din toate timpurile” în diverse categorii specifice. Din 2004 (când datele privind tendințele companiei au devenit disponibile pentru prima dată la nivel global), cel mai căutat câștigător Grammy din toate timpurile a fost Beyoncé, de exemplu, în timp ce marele fotbalist portughez Cristiano Ronaldo este cel mai căutat atlet, iar cel mai căutat film este „Harry Potter”.