Cătălin Cîrstoiu retrage declarația că un jurnalist HotNews i-ar fi spus că-i pare rău că scrie o anchetă despre o posibilă incompatibilitate a sa, după ce publicația a prezentat schimbul de mesaje / „Omorâți-mă, asta e!” / Ce spune Ciolacu

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a declarat luni că nu este incompatibil, nu se află în conflict de interese şi că, din documentele pe care le-a primit, ar fi fost sesizată Agenţia Naţională de Integritate, transmite News.ro. Declarațiile lui Cîrstoiu au venit după ce HotNews au publicat, luni, o anchetă despre o posibilă situație de incompatibilitate în care medicul s-ar putea afla.

Cîrstoiu ar fi fost acuzat de incompatibilitate într-un raport al Corpului de Control al Guvernului din anul 2020, pentru că a fost manager la stat și medic la propria clinică privată.

După publicarea anchetei, candidatul PSD-PNL la Primăria Generală a declarat că a primit un mesaj de la un jurnalist HotNews că „îi pare rău că scrie şi nu crede în ce scrie”.

„Nu Corpul de Control al prim-ministrului şi niciun corp de control nu decide dacă cineva în ţara asta este în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, dar când apare un articol în presă şi înainte primeşti un mesaj de la jurnalist că îi pare rău că scrie şi nu crede în ce scrie e suficient”, a declarat Cîrstoiu citat de News.ro.

El a susținut că nu s-a aflat în situația de incompatibilitate sau conflict de interese.

”Nu sunt incompatibil, nu sunt în conflict de interese. E opinia mea şi dacă vreţi detalii suplimentare, la momentul respectiv am prezentat un punct de vedere Corpului de Control al premierului, care şi-a invalidat el singur, pentru că a invocat o bază legală care nu exista, parte din raport. Dar, având în vedere documentele ulterioare pe care le-am primit la Spitalul Universitar, de la ANI, eu înţeleg că a fost sesizată ANI pe acest aspect, singura instituţie care decide dacă este sau nu condiţia legală pentru a declara aşa ceva. Din punctul meu de vedere, nu am niciun fel de conflict de interese sau incompatibilitate”, a spus Cîrstoiu.

El a continuat: ”Ieri, m-a sunat un jurnalist Hotnews care mi-a spus, mi-a trimis un mesaj, eram la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Universitar, în care mi-a spus că are de gând să îmi strice ziua, şi a urmat o discuţie sumară, pentru că aveam treabă, pe acest subiect. Nu mi-a stricat nici ziua, dar înţeleg efortul unora de a finanţa o campanie împotriva mea şi cu asta vreau să închid acest subiect”, a mai spus medicul.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la același eveniment unde s-a aflat luni împreună cu Cătălin Cîrstoiu, că nu știe nimic despre acest raport:

”Eu nu dau uitării şi nu cred că o instituţie, mai ales un Corp de Control poate să dea uitării un astfel de… Nu ştiu nimic de acest raport, presupun că a mers mai departe. Credeţi că eu am sunat pe şeful Corpului de Control să îi spun să dea uitării un act din 2020, noi fiind în 2024. Îmi place povestea, e superbă, dar nu are nicio legătură cu realitatea. Presupun că a mers la ANI”, a spus premierul Ciolacu.

După declarațiile lui Cîrstoiu, HotNews a publicat schimbul de mesaje pe Whatsapp dintre unul dintre jurnaliștii semnatari ai anchetei și Cîrstoiu. Potrivit acestora, jurnalistul îi spune lui Cîrstoiu că îi pare rău că îl deranjează duminică, nu că îi pare rău că scrie articolul: „Îmi cer scuze, știu că e duminică… Aveți un minut vă rog!”.

Luni seara, Cătălin Cîrstoiu a revenit asupra declarației și a susținut că a interpretat greșit mesajul de la jurnalist.

„Da, mi-o asum. Am avut un schimb de mesaje duminică. Voiam să le public eu, a făcut-o mai repede decât mine. Eu am avut o relație foarte bună de colaborare cu doamna respectivă, sper să o am și în continuare. Nu mi s-a părut abordarea, astăzi, în regulă în articolul respectiv. E democrație, fiecare om își poate spune punctul de vedere. Îți convine, nu-ți convine. Eu am interpretat greșit «vă stric ziua». Probabil doamna își cerea scuze și eu am interpretat în alt sens. E o eroare pe care mi-o asum. Omorâți-mă, asta e!”, a declarat Cîrstoiu la România TV, citat de HotNews.

Premierul Cătălin Ciolacu a făcut câteva declarații pe acest subiect, luni seara, în emisiune la Antena 3.

„Am văzut și că acuzele… că e incompatibil… Suntem în 2024, deci noi judecăm un om după un raport făcut de un corp de control al ministrului pe fondul lui… Domnul Cîrstoiu e managerul spitalului și soția dânsului care e tot un medic, tot de excepție, este șefă de secție. Eu vă spun că marea majoritate a medicilor se căsătoresc în timpul facultății între ei (…). Eu, copilul meu, este la Medicină în anul șase, s-a căsătorit cu o colegă de grupă. Eu, dacă soția lui peste 20 de ani, și să-i ajute Dumnezeu să fie medici de excepție la nivelul familiei Cîrstoiu, ajunge manager și fiul meu șef de secție trebuie să îi băgăm pe amândoi la pușcărie sau să le facem dosare (…)”, a declarat premierul, luni seara, la Antena 3.

Întrebat despre declarațiile lui Cîrstoiu referitoare la jurnaliștii HotNews și conținutul mesajelor acestora, Ciolacu a spus că a vorbit personal cu medicul să nu mai ”ia sfaturi de la nimeni” și să fie natural:

„Vorbim de un om care nu e corupt, care a muncit, am înțeles că are și o stare materială bună… Este alt nivel. Haideți să-l lăsăm… A fost bombardat… Am vorbit personal, «Cătălin, te rog frumos, nu mai lua sfaturi de la nimeni. Ești atât de natural. Nu-ți trebuiesc niciun sfat, nu trebuie să… Toată lumea te sună și îți dă sfaturi și tu nu mai știi cum… Fii așa cum ești tu».”

Potrivit HotNews, în 13 octombrie 2020 Corpul de Control al Guvernului României, condus atunci de Ludovic Orban, a întocmit raportul cu numărul 3712 privitor la Spitalul Universitar de Urgență București. Din cele 90 de pagini, 14 se referă la posibile situații de incompatibilitate și conflicte de interese ce au fost constatate în cazul managerului interimar Cătălin Cîrstoiu. Detalii aici.