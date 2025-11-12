Cât de importantă este recuperarea ocupațională pentru un pacient cu AVC

Recuperarea medicală intensivă în regim de internare în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, este similară celor mai renumite clinici de profil din Europa și Turcia.

Acest centru medical de excelență este dotat cu echipamente medicale inovative, de ultimă generație, aplică tehnici de recuperare cu rezultate rapide pentru orice tip de afecțiune și are o echipă de specialitate, cu 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, 11 medici specialiști și peste 140 de asistenți, infirmieri și personal auxiliar.

”Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” are cele mai bune rezultate dovedite în recuperarea medicală.

Am investit cu precădere în echipamente inovative, de ultimă generație. Multe dintre acestea se găsesc doar în spitalul nostru sau au fost aduse în premieră pentru România.

Noi reușim să repunem pe picioare pacienți cu afecțiuni grave și foarte grave, care sunt cotați fără șanse.

Recuperarea medicală intensivă este aplicată în pachete cu internare de 7, 10 sau 15 zile, care includ mai multe ședințe diferite de fizioterapie, kinetoterapie și masaj terapeutic, în fiecare zi, 7 din 7. Pentru pacienții cu dificultăți de vorbire, așa cum sunt cei cu accidente vascular-cerebrale, pachetele de internare includ si logopedie, precum și terapie psihologică, astfel încât recuperarea medicală să fie completă și în cel mai scurt timp”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” este recunoscut pentru rezultatele dovedite de succes, în cele mai dificile cazuri precum accidente vascular cerebrale (AVC), accidente rutiere sau de muncă, afecțiuni neurologice sau ortopedice deosebit de severe.

Terapia ocupațională, de asemenea, deosebit de importantă în recuperarea medicală după AVC, presupune reînvățarea celor mai simple gesturi, care înainte ca pacientul să sufere accidentul vascular cerebral, păreau absolut nesemnificative.

Acum, pacientul trebuie să reia de la zero gesturi precum prinderea obiectelor, strângerea și deschiderea mâinii, coordonarea mișcărilor fine și grosiere, astfel încât să-și recapete independența în acțiunile simple (autoservire, igienă).

Terapia ocupațională reduce frustrarea si anxietatea pacientului, îl ajută să-și refacă treptat rutina zilnică, în ritm propriu. Se realizează sub coordonarea unui terapeut specializat.

”În cazul accidentelor vascular cerebrale (AVC), în boli neurologice cu afectarea coordonării sau în recuperarea medicală post-operatorie, după protezare, terapia ocupațională este esențială. Aceasta nu este o terapie suplimentară, de care pacienții se poti lipsi.

Terapia ocupațională face ca recuperarea medicală să fie funcțională, iar în Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, noi o plasăm sub un accent important, la fel și logopedia ori terapia psihologică, în cazul pacienților care și-au pierdut încrederea în forțele proprii și speranța că își pot reveni”, spune Alina Ion.

În luna noiembrie, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, are o ofertă cu reduceri semnificative de prețuri și zile bonus de internare, cu mai multe ședințe de terapie diferite, în fiecare zi, inclusiv în weekend și de sărbătorile legale.

