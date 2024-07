Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea găzduiește expoziția de pictură „Captiv între lumi” a pictorului G. M. Cantacuzino

Casa din Viscri a Regelui Charles III (“The King’s House”) anunță deschiderea expoziției temporare „Captiv între lumi” a personalității interbelice George Matei Cantacuzino (1899-1960), potrivit unui comunicat. O selecție de peste 30 de lucrări, în ulei și acuarelă, sunt expuse în șura transformată în galerie de artă a proprietății tradiționale săsești. Expoziția temporară are vernisajul sâmbătă, 6 iulie, ora 12:00, și rămâne deschisă până la data de 31 august 2024.

George Matei Cantacuzino este o personalitate situată sub semnul excelenței: creator de arhitectură, gânditor de o rară profunzime, scriitor cu o expresie stilistică bogată, pictor luminos. Născut la granița dintre secolele XIX și XX, captiv între lumi, G. M. Cantacuzino venea dintr-o epocă de mare efervescență spirituală, lumea La Belle Epoque, în care s-a format, și a trăit, apoi, ultima parte din viață în România de după Cel De-al Doilea Război Mondial. A rămas în România, convins fiind că aici este nevoie de el și a sperat până în ultima clipă să-și poată reîntregi familia, plecată în Marea Britanie înainte de începutul războiului.

„Expoziția marchează 125 de ani de la nașterea lui G. M. Cantacuzino și este o restituire necesară a imaginii unei personalități complexe, care, în ciuda vicisitudinilor, a reușit să rămână un om fericit, după propria sa mărturisire. Arc peste timp, legătura cu familia se reface într-un obligatoriu și moral gest recuperator.”, spune Mădălina Mirea, curatorul expoziției.

G. M. Cantacuzino a pictat cu râvnă și optimism, descriind subtil poezia peisajelor și a mării, convins fiind că umbrele copacilor nu sunt nicăieri mai albastre decât în Moldova. Armonia pe care o regăsea în perspectivele zidurilor și a turnurilor Iașului l-au inspirat și l-au ajutat să ignore culoarea gri a timpurilor sale. „Înalta sa coeziune spirituală l-a făcut să aleagă România ca pe o temă de cugetare, de evlavie și de dragoste și să-i intuiască o rară noblețe și un potențial uriaș. Așa se face că regăsim, deopotrivă, în scrierile sale, în casele proiectate dar și în acuarele, izvoare și popasuri, arcade, lespezi și firide, zugrăvite cu ochii deschiși – marca spiritului său în proporții egale cuviincios și iscoditor.”, continuă Mădălina Mirea.

Expoziția este organizată în colaborare cu Ilinca Cantacuzino, nepoata artistului, care, în urmă cu mai bine de 20 de ani, și-a propus să promoveze moștenirea lui G. M. Cantacuzino, atât în România, cât și în străinătate. „A arăta picturile frumoase ale bunicului meu în galeria de la The King’s House este extrem de important. Este un simbol al simbiozei perfecte dintre cele două țări ale noastre, România și Marea Britanie. Acest lucru are o rezonanță emoționantă pentru familia noastră, despărțită atât de război, cât și de regimul comunist de-a lungul atâtor ani. Aducându-l pe G. M. Cantacuzino înapoi în țara sa, în frumosul spațiu expozițional al regelui Charles al III-lea, are loc o vindecare a rănilor, prin închiderea unui cerc în timp.”, declară Ilinca Cantacuzino.

Casa din Viscri este deschisă publicului până la finalul lunii octombrie și găzduiește în continuare expoziția de carte și artă florală The Transylvania Florilegium, precum și expoziția permanentă „Prezervarea învelitorilor istorice”, realizată în parteneriat cu Asociația Monumentum și The King’s Foundation.

Întrucât turiștii care vizitează Viscri au fost întotdeauna dornici să vadă și să afle cât mai multe despre legătura pe care Majestatea Sa Regele Charles al III-lea o are cu satul, The King’s Foundation a decis în 2021 să transforme casa din Viscri într-o casă deschisă publicului, care vorbește despre pasiunea acestuia pentru arhitectura tradițională, agricultura durabilă, protejarea biodiversității și a valoroasei moșteniri culturale românești.

Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea este deschisă pentru vizitare în fiecare an, în perioada aprilie – octombrie.

Adresa The King’s House: Viscri 163, județul Brașov