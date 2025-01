Casa Albă publică pe X un bilanț după prima săptămână de președinte a lui Trump și susține că „a realizat mai multe în 100 de ore decât orice alt președinte în 100 de zile”

Casa Albă a publicat, sâmbătă, pe X, un bilanț după prima săptămână de președinte a lui Trump și susține că „a realizat mai multe în 100 de ore decât orice alt președinte în 100 de zile”:

„Președintele Trump realizează mai multe în 100 de ore decât orice alt președinte în 100 de zile

– 300+ acțiuni executive întreprinse

– Peste 1,1T$ investiți în SUA

– Trecerea frontierelor a scăzut vertiginos

– Au fost arestați violatori imigranți ilegali, membri ai unor bande și chiar un presupus terorist

– S-a restabilit bunul simț”

Postarea este însoțită de un clip în care Donald Trump semnează decrete în Biroul Oval.

President Trump Achieves More in 100 hours Than Any President in 100 Days

🇺🇸 300+ executive actions taken

🇺🇸 $1.1T+ invested in U.S

🇺🇸 Border crossings plummeted

🇺🇸 Illegal immigrant rapists, gang members, and even a suspected terrorist arrested

🇺🇸 Common sense is restored pic.twitter.com/r1KZt4D5bz

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025