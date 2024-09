Cântăreaţa Katy Perry, printre fanii pinguinului Pesto / A devenit viral pe rețelele de socializare după ce s-a aflat sexul pinguinului imperial

Pesto, un pui de pinguin imperial cu o greutate impresionantă, a atras sute de vizitatori la un acvariu australian, printre cei mai mari fani ai săi numărându-se, mai nou, şi cântăreaţa americană Katy Perry, transmite vineri Reuters, transmite Agerpres.

Vedeta pop americană, care se va afla sâmbătă la Melbourne pentru a cânta la marea finală a Ligii de Fotbal Australian, a declarat pentru postul Channel Seven că vrea să-l „sărute pe Pesto” cu ocazia acestei călătorii.

Maro-ciocolatiu şi pufos, Pesto este un pinguin regal în vârstă de nouă luni, care cântăreşte deja 23,5 kg, de peste două ori mai mult decât părinţii lui la un loc.

El este, de asemenea, cel mai mare pui de pinguin pe care l-a găzduit vreodată acvariul Sea Life Melbourne, ceea ce i-a adus o bază de fani la nivel mondial, după cum a declarat Michaela Smale, care are grijă de Pesto de la naşterea lui.

A huge king penguin chick named Pesto, who weighs as much as both his parents combined, has become a social media celebrity and a star attraction at an Australian aquarium. pic.twitter.com/Iuhe9RhYyA

— The Associated Press (@AP) September 20, 2024