Canotoarea Simona Radiş, dublă medaliată la Paris: ”Nu sunt regina lumii, sunt aceeaşi Simona pe care o ştie toată lumea”

Simona Radiş (foto stânga), campioană olimpică la 8+1 şi vicecampioană olimpică la dublu vâsle, a declarat, sâmbătă, că medaliile nu o vor schimba, subliniind că acestea vin după multă muncă, transmite News.ro.

„Poate asta este mentalitatea, că 8+1 înseamnă totul. Poate că aşa este la alte persoane, nu la mine. Pentru că proba noastră de suflet este cu siguranţă cea de dublu, acolo ne antrenăm cel mai mult, acolo am suferit cel mai mult tot anul, pentru că a fost greu. Dar cu siguranţă că rezultatul din banca de 8 este unul înălţător, a venit după muncă şi strădanie, a venit după ce am concurat în bărci diferite şi am avut curse întinse. Cred că sunt în cea mai puternică echipă pe care a avut-o România până în prezent, o echipă tânără, cu forţe fizice şi psihice nemărginite. Într-adevăr această performanţă vine după 20 de ani, nu mă gândeam că voi câştiga eu la Jocurile Olimpice, dar este un mare sentiment de mândrie, că noi am reuşit astăzi să cucerim această medalie de aur. Este o bucurie care ne motivează şi ne dă încredere”, a declarat Radiş, la zona mixtă, subliniind că sportivii români se pregătesc foarte bine înainte de competiţii.

Radiş spune că medaliile de la Paris nu o vor schimba şi speră la rezultate bune ale sportivilor români şi în continuare. „Nu sunt regina lumii, sunt aceeaşi Simona pe care o ştie toată lumea. Sunt fericită că am această medalie la gât, dar nu mă schimba. Ea a venit ca o răsplată în urma anilor de muncă. Şi nu este doar pentru mine. Abia astăzi am realizat cât de mulţi români au venit să ne susţină. Am primit sute de mesaje de încurajare şi felicitări, suntem în inimile oamenilor şi ăsta este cel mai înălţător sentiment. Eu am spus înainte de a veni la aceste jocuri că România va străluci, că vom obţine rezultate frumoase, şi s-a dovedit acest lucru, Eu cred că nu ne vom opri aici, urmează şi alţi sportivi să intre în competiţie. Eu văd câteva rezultate frumoase şi în continuare”.

Echipajul de 8+1 al României, format din Mădălina Bereş, Roxana Anghel, Maria Rusu, Iuliana Buhuş, Adriana Adam, Amalia Bereş, Iuliana Popa, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Este a treia medalie pentru România la JO, după cele câştigate de David Popovici (înot) şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea (dublu vâsle), şi a şaptea per total.

Româncele au condus cursa de la un capăt la altul şi au încheiat în cinci minute, 54 de secunde şi 39 de sutimi.

Pe locul doi s-a clasat Canada, iar pe trei Marea Britanie.

Vineri, au obţinut argintul olimpic canotoarele Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin categorie uşoară.

România mai are patru medalii; două de aur câştigate de David Popovici la înot 200 metri liber şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea la canotaj dublu vâsle masculin, una de argint obţinută de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la canotaj dublu vâsle feminin şi una de bronz câştigată de David Popovici la înot 100 metri liber.