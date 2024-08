”Candidatul perfect”, un film care ridiculizează politica românească, se lansează cu o zi înainte de primul tur al prezidențialelor / Producția, regizată de scenaristul controversatului ”Teambuilding”

”Candidatul perfect”, un film care ridiculizează politica românească și politicienii în general, se lansează cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Producția este scrisă și regizată de Alex Coteț, scenaristul controversatului ”Teambuilding” și ”Miami Bici” (1, 2).

Filmul, care se lansează la doi ani de la ”Teambuilding” (care a împărțit opinia publică în ce privește calitatea producției, a avut cel mai mare box office, de 5 milioane de dolari, conform producătorilor), are premiera în cinematografe în 22 octombrie.

”Costică (Nicu Banea) șomer și fără prea multe țeluri în viață, sătul să tot fie luat de prost, candidează la prezidențiale, ca să fure locul de parcare a vecinului, fără să știe că este manipulat de partid, care, în secret, vrea să piardă alegerile ca să poată fura statul în continuare”, se arată în comunicatul producătorilor.

,,Când mergeam prin țară cu promovarea Teambuilding, în aproape fiecare sală de cinema se ridica cineva și întreba: «Da’ de ce nu faceți unul și cu cei de la stat?» Așa mi-a venit ideea unei comedii care se duce spre zona de fantasy: cum ar fi viața ta dacă mâine ți s-ar îndeplini dorința de a fi președinte? Dacă cineva ți-ar zice: «Păi… Ia, bagă-te tu! Uite cheile de la palat, uite mașina, hai și condu țara! Ai avea curaj? Ai da înapoi? Ai ști ce să repari sau mai mult ai strica?Suntem o nație de 20 de milioane de președinți în așteptare”, spune Alex Coteț, scenarist, regizor și producător al filmului.

Data lansării nu e deloc întâmplătoare: producătorii au ales strategic să aducă satira în fața publicului chiar cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, în ziua dinaintea începerii campaniei electorale:

,,Siminel este primul meu personaj MAI negativ. Zic MAI deoarece este și foarte simpatic , îți este drag de el chiar dacă scoate numai inepții pe gură. Este un rol pentru care m-am inspirat din peripețiile beizadelelor faimoase ale României. De asemenea, este și primul meu rol secundar după multă vreme. Asta mi-a dat multă libertate comică. Cel mai recunoscator sunt pentru distribuția incredibilă de actori din jurul meu în această producție!”, spune Matei Dima, producător și actor.

Nicu Banea, Cătălina Grama, Alex Bogdan, Andi Vasluianu, Matei Dima, Cătălin Herlo, Gojira, Cătălina Mihai, Roxana Condurache, Lucian Viziru, Costi Max și Tina Duceac sunt doar o parte dintre actorii care aduc la viață comedia, produsă de Matei Dima, Lucian Ștefan, Alex Coteț și Alexandra Hash.

”Candidatul perfect a fost pentru mine ocazia ideală de a mă întâlni cu comedia. Îmi doream de ceva vreme sa am ocazia sa colaborez cu Alex Coteț și Matei Dima, pentru că îmi sunt foarte dragi și am un respect deosebit pentru tot ce au realizat în ultimii ani, pentru valul nou de comedie. Am creat un caracter puternic, determinant, perseverent și nemilos pe alocuri, care își urmărește foarte bine ținta, dar și cu foarte mult haz în același timp. Sunt convinsă ca publicul va fi încântat de această satiră socială cu iz politic”, spune Cătălina Grama, actriță.