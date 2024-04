Candidatul Dreptei Unite la Consiliul Județean Constanța a moștenit 13 ha pe litoral, la marginea Pădurii Comorova, pe care nu le-a trecut în declarația de avere / Pe terenul lui sunt depozitați stabilopozii pentru lărgirea plajelor pentru care încasează 20.000 de euro pe an

Claudiu Palaz (PMP), candidatul Alianței Dreapta Unită la Consiliul Județean Constanța, a moștenit, în ianuarie 2023, 13 hectare de livadă în stațiunea Olimp, la marginea Pădurii Comorova, singura de acest fel de pe litoral și în care a început defrișarea pentru a face loc construcțiilor. Palaz nu și-a trecut terenurile în declarația de avere din iunie 2023.

Conform informațiilor obținute de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, fostul prefect și vicepreședinte al Consiliului Județean a dobândit două terenuri de 8, respectiv 5 hectare în urma succesiunii ca urmare a decesului tatălui său (iunie 2022).

Palaz a declarat pentru G4Media și Info Sud-Est că nu a trecut terenurile în declarația de avere pentru că a decis să treacă toate proprietățile pe care le-a moștenit de la tatăl său o singură dată:

”A fost fără intenție. Am zis că le trec pe toate deodată, altfel ar însemna să-mi schimb declarația de avere la două săptămâni, pe parcurs ce-mi ies titlurile de moștenire”, a declarat candidatul ADU la CJ Constanța.

Pe terenurile moștenite de Palaz în Olimp sunt depozitate în prezent utilajele și stabilopozii necesari pentru proiectul de lărgire a plajelor din zona respectivă (”proiectul de reducere a eroziunii costiere, faza II, 2014-2020, lot 9 – protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Balta Mangalia-Venus-Cap Aurora”, conform Cadastru).

Palaz a declarat că a fost căutat de una dintre firmele care amenajează plajele din sudul litoralului și că așa s-a ajuns ca pe terenul lui să fie depozitate infrastructura pentru combaterea eroziunii. Fostul prefect a declarat că a fost căutat de unul dintre asociații Chicheanu de la societatea Consal Trade, despre care G4Media a arătat că este una din cele două firme care au obținut cei mai mulți bani în ultimii 5 ani, din contractele cu Portul Constanța, adică aproximativ 34 de milioane de euro. Detalii aici.

Palaz a declarat că de la societatea menționată încasează aproximativ 20.000 de euro pe an redevență pentru că îi ține utilajele și stabilopozii.

Fostul prefect a mai declarat că a mai moștenit și va trece în declarație și un teren de 800 mp la Predeal, un altul agricol într-o zonă apropiată livezilor din Olimp, un apartament în Tomis Nord (un cartier din Constanța din apropierea intrării în Mamaia) și altele.

Palaz a mai spus despre cele două terenuri pe care nu le-a trecut în declarația de avere că are de gând să le vândă dacă i se va ivi ocazia pentru că nu mai este interesat să contruiască:

„Aveam planuri pentru că s-a făcut un PUG (Plan Urbanistic General, n.red.) de P+1 în zonă, dar nu mai vreau. Dacă am ocazia, le vând”, a declarat Claudiu Palaz pentru G4Media și Info Sud-Est.

Conform informațiilor de la Cadastru, Palaz se învecinează la Olimp, între alții, și cu societatea Logis Project, care are aproape 4 hectare în apropierea fostului prefect. Firma construiește un ansamblu de locuințe în localitatea Corbu, în Rezervația Biosferei Delta Dunării, și a fost amendată în 2022 de autorități care au dispus sistarea lucrărilor. Detalii, aici.

Un alt vecin al lui Palaz este Gabriel Răzvan Zagon, șeful Drumurilor Județene Constanța, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța. Zagon are 2,4 hectare la granița cu localitatea 23 August, vecină cu Olimp. Zagon mai are trecute în declarația de avere din 2023 alte terenuri agricole de aproximativ 6 hectare.

Claudiu Palaz este în administrația publică locală de 30 de ani și este președintele PMP Constanța, în prezent consilier județean. Va candida la Consiliul Județean Constanța la alegerile din 9 iunie din partea Alianței Dreapta Unită, în tandem cu fostul ministru al Justiției Stelian Ion (USR) la Primăria Constanța.

Context

Claudiu Palaz (53 de ani), actualul candidat al Alianței Dreapta Unită pentru Consiliul Județean Constanța, a intrat în administrația locală în 1996, în funcția de consilier juridic în primăria condusă la acea vreme de primarul PD Gheorghe Mihăieși, conform Info Sud-Est. Palaz a ajuns ulterior secretar general al Prefecturii Constanța, în timpul Guvernului Adrian Năstase (PSD), iar apoi subprefect și prefect. Ulterior a fost vicepreședinte al Consiliul Județean (2016-2020), iar în prezent este consilier județean. Cu excepția unei scurte perioade în care a lipsit din viața publică, Palaz a fost în administrația locală aproape trei decenii și a trecut prin două partide.

Palaz a fost apropiat de tandemul Elena Udrea – Traian Băsescu și de nucleul dur din fostul PD, dar a avut relații apropiate și cu oameni din PSD, fiind considerat în unele medii politice liantul dintre cele două partide în epoca Mazăre – Constantinescu. Însă în spațiul public, Palaz și tandemul Mazăre -Constantinescu se aflau în conflict și se amenințau cu plângeri la DNA.

Din punct de vedere al studiilor, Palaz a absolvit trei masterate în 4 ani, în universități din trei localități diferite (Constanța, Baia Mare, București), unde a studiat trei domenii diferite (toate în perioada 2000-2004, în timp ce a absolvit și alte șase cursuri de specialitate și lucra în Prefectura Constanța). A susținut și un doctorat (2006-2011, la Facultatea de Drept a Universității București, în domeniul Drept Constituțional, în timp ce era prefect), urmat de un curs postuniversitar (”Securitate și bună guvernare”, la Colegiul Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”) și alte șapte cursuri de specialitate.

În ce privește averea, Palaz nu are trecute bunuri în ultima declarație depusă în 2023, cu excepția a două mașini cumpărate în 1992 și 1995 și acțiuni la o plajă pe numele soției. La capitolul venituri, Palaz a notat indemnizația de consilier județean, de 13.140 lei pe an. Are un credit de 65.000 de euro scadent în 2032.

În schimb, părinții lui Palaz (tatăl defunct în iunie 2022) au strâns o avere importantă, fiind proprietarii unui conac și ai unei ferme în comuna constănțeană Deleni și ai mai multor terenuri din județul Constanța. De menționat este că Palaz locuiește într-o vilă pe malul mării și conduce un autoturism de lux.

Una dintre secvențele imobiliare controversate din familia Palaz datează din 2008, cunoscută pe plan local drept ”terenul de la Piciorul Podului”. Tatăl lui Palaz a făcut un profit de 2,5 milioane de euro în urma unei tranzacții puse sub semnul întrebării în presa vremii: se pregătea demararea unui proiect amplu de infrastructură în Portul Constanța care avea ca scop construirea unui pod rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, pentru a oferi o alternativă mai accesibilă pentru transporturile efectuate între Portul Constanța și Portul Constanța Sud Agigea.

În 11 iunie 2008, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus o cerere de eliberare a certificatului de urbanism pentru podul rutier care urma să fie construit peste canal. Trei săptămâni mai târziu, tatăl subprefectului Palaz de la acea vreme (care avea acces la aceste informații) a cumpărat cu 2,6 euro/mp fix parcela pe care urma să fie construit obiectivul.

Alte două săptămâni mai târziu, la 21 iulie 2008, Primăria Agigea a eliberat certificatul de urbanism, iar la scurt timp tatăl lui Palaz a vândut parcela respectivă cu un preț de 20 de ori mai mare către Trans Pec Leasing Galați (aflată în sfera de influență a fostului șef al Camerei Deputaților, democrat-liberalul Mircea Toader), înregistrând un profit de 2,5 milioane de euro.

Un alt episod controversat este Dosarul ANRP 4, în care Dorin Cocoș a declarat procurorilor DNA că Horia Simu ar fi ajuns la Claudiu Palaz prin intermediul consilierului prezidențial Daniel Andrei Moldoveanu. Totodată, Dorin Cocoș a mai povestit procurorilor că fostul prefect Palaz ar fi contribuit la retrocedarea ilegală a terenului de 25 de hectare din cartierul constănțean Anadalchioi, în urma căreia fosta șefă a ANRP, Crinuța Dumitrean, prietenă a Elenei Udrea, a fost condamnată în primă instanță la 6 ani și 3 luni de închisoare, iar apoi a scăpat de o sentință definitivă din cauza prescripției în urma deciziei CCR (instanța a dispus recuperarea sumei de 400.000 de euro). Claudiu Palaz a declarat că, în calitate de prefect, înainta documentele către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Numele lui a mai apărut în cel puțin trei alte dosare legate de retrocedări. Unul dintre ele este dosarul Retrocedărilor în care Radu Mazăre a fost condamnat definitiv: În anul 2004, atât prefectul de atunci, Gheorghe Martin, cât și secretarul general Claudiu Palaz au dat aviz de legalitate pentru decizia primarului Radu Mazăre de a restitui ilegal (conform deciziei definitive ÎCCJ) terenuri extrem de valoroase din Constanța către Cristi Borcea și alți beneficiari, în detrimentul Academiei Române, proprietara terenurilor respective.

Un alt dosar în care a fost menționat numele lui Claudiu Palaz este cel în care primarul din comuna Valu lui Traian (actual candidat PNL la Consiliul Județean, contracandidat al lui Palaz) și fostul prefect Dănuț Culețu au fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru retrocedări ilegale. Fostul prefect Dănuț Culețu și primarul Florin Mitroi erau acuzați de procurori că ar fi contribuit la retrocedarea ilegală a peste 650 hectare de teren care aparțineau Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din Valu lui Traian. La acea vreme, în 2006, Claudiu Palaz era subprefect și și-ar fi pus semnătura pe documentul care ar fi atestat restituirea, în locul prefectului Dănuț Culețu. Claudiu Palaz a fost martor în dosar și a refuzat, de-a lungul timpului, să comenteze episodul retrocedărilor din comuna Valu lui Traian. Mitroi și Culețu au fost achitați definitiv în 2021.

Un alt dosar în care a apărut numele lui Claudiu Palaz este cel întocmit în urma unei tranzacții imobiliare din orașul Năvodari. Fostul primar PSD Nicolae Matei (condamnat definitiv pentru corupție) ar fi vândut terenuri la prețuri subevaluate și ar fi acordat loturi unor persoane transformate peste noapte în „cetățeni de onoare” ai Năvodariului pe vremea când prefectul județului era Claudiu Palaz. Acesta din urmă nu ar fi verificat legalitatea hotărârilor Consiliului Local Năvodari sau ale documentelor prin care Nicolae Matei dispunea aceste tranzacții și nu ar fi atacat niciuna dintre deciziile fostului edil din Năvodari.

Palaz s-a remarcat pe plan local în anii 2010-2011 prin închiderea magazinelor ”de vise” (care vindeau ”droguri legale”) și prin oprirea vânzării Cazinoului de pe faleza Constanței, de către administrația Mazăre.