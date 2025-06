Cancerul va reduce, în medie, speranţa de viaţă în România cu 1,7 ani până în 2050, estimează OECD

Cancerul va fi responsabil, conform estimărilor pentru perioada 2023-2050, de o scădere cu 1,7 ani a speranţei de viaţă. Cifra provine din raportul OECD publicat recent – „Tackling the Impact of Cancer on Health, the Economy and Society’ (OCDE, 2024), care atrage atenţia asupra provocărilor pe care le implică povara oncologică în ţara noastră.

Această realitate îngrijorătoare a fost punctul de plecare al dezbaterilor din cadrul Conferinţei Naţionale a Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), desfăşurate la Poiana Braşov, între 29 mai şi 1 iunie 2025, cu ocazia Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de Cancer.

Problemele cu care se confruntă pacienţii cu cancer din România:

– Acces întârziat şi limitat la terapii inovatoare, în comparaţie cu alte state europene;

– Lipsa unui traseu clar al pacientului în sistemul medical – dificultăţi în diagnosticarea rapidă şi iniţierea tratamentului;

– Blocaje birocratice în rambursarea unor tratamente esenţiale;

– Insuficienţa serviciilor de suport psihosocial şi a serviciilor de navigare a pacientului;

– Lipsa registrelor naţionale actualizate pentru principalele tipuri de cancer;

– Disparităţi regionale în accesul la diagnostic şi tratament de calitate;

– Nevoia unei finanţări sustenabile pentru implementarea Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului;

– Lipsa îngrijirilor la domiciliu, lăsând pacienţii să moară în chinuri.

„Pacienţii cu cancer nu solicită privilegii, ci dreptul fundamental la şanse egale pentru viaţă, indiferent de regiunea în care trăiesc sau de statutul social. În faţa unei boli nemiloase, aceştia au nevoie de fapte concrete: acces rapid la diagnostic de calitate, tratamente moderne, radioterapie performantă, îngrijire integrată şi sprijin pe tot parcursul bolii. Promisiunile şi angajamentele fără acoperire nu mai sunt suficiente. Este timpul ca politicile de sănătate să se transforme în soluţii reale, care să facă diferenţa în viaţa pacienţilor. Avem nevoie de acţiuni ferme şi susţinute pentru a reduce inechităţile şi a alinia sistemul nostru oncologic la standardele europene – a declarat Cezar Irimia, preşedintele FABC, la închiderea conferinţei.