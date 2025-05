Cancelarul Merz este contrazis de ministrul său de finanţe pe tema politicii de înarmare a Ucrainei

Ministrul de finanţe al Germaniei, social-democratul Lars Klingbeil, a intrat în dezacord cu cancelarul conservator Friedrich Merz cu privire la faptul că Germania a ridicat restricţiile în ceea ce priveşte modul în care Ucraina poate utiliza armele germane împotriva Rusiei, relatază publicația POLITICO, citată de News.ro.

„Nu există niciun nou acord care să depăşească ceea ce guvernul anterior avea în vigoare”, a declarat luni Klingbeil, un social-democrat de rang înalt, întrebat la Berlin dacă au fost eliminate limitele impuse de Germania pentru raza de acţiune ale armelor furnizate Ucrainei.

Declaraţia lui Klingbeil a venit la doar câteva ore după ce Merz anunţase la un forum la Berlin că acum „nu mai există limite de rază de acţiune” pentru armele occidentale trimise în Ucraina, inclusiv pentru cele din Germania.

Adăugând confuzie cu privire la această politică, Merz a precizat marţi că decizia de a ridica restricţiile privind utilizarea de către Ucraina a armelor cu rază lungă de acţiune furnizate de Occident a fost luată cu luni în urmă. „Problema limitării razei de acţiune a armelor desfăşurate a jucat un rol acum câteva luni şi câţiva ani. Din câte ştiu şi după cum am spus ieri, ţările care au impus limitări ale razei de acţiune au renunţat de mult la aceste cerinţe”, a declarat Merz în timpul unei conferinţe de presă cu prim-ministrul finlandez Petteri Orpo susţinută la Turku, în Finlanda. „În această privinţă, ieri, la Berlin, am descris ceva ce se întâmplă de luni de zile: şi anume că Ucraina are dreptul să folosească armele pe care le primeşte, chiar şi dincolo de propriile frontiere, împotriva ţintelor militare de pe teritoriul rus”, a clarificat el.

Klingbeil, care conduce Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stânga – partenerul junior în cadrul coaliţiei conduse de Merz – a respins ideea că ceea ce a spus luni Merz înseamnă că a fost făcută vreo schimbare oficială de politică.

Germania nu a furnizat până în prezent arme cu rază lungă de acţiune Ucrainei, astfel încât schimbarea de politică s-ar aplica rachetelor americane, franceze şi britanice.

Dezacordul a creat confuzie cu privire la faptul dacă Germania este acum dispusă să furnizeze rachetele sale de croazieră Taurus Kievului, un subiect care este discutat în politica germană de mai bine de un an.

Taurus este o rachetă puternică cu rază lungă de acţiune, fabricată în Germania, capabilă să lovească cu mare precizie ţinte aflate la peste 500 de kilometri distanţă. Ucraina a solicitat în repetate rânduri acest sistem pentru a ajuta la lovirea infrastructurii militare ruse aflate mult în spatele liniilor frontului. Însă fostul cancelar Olaf Scholz, de asemenea un social-democrat, a blocat livrările către Kiev, temându-se că acestea ar putea duce la escaladarea conflictului şi ar putea necesita personal german pentru a ajuta Ucraina să opereze rachetele. Decizia lui Scholz a fost larg dezbătută atât în Germania, cât şi în rândul aliaţilor.

Merz, care a preluat funcţia la începutul acestui an ca parte a unei coaliţii între alianţa sa creştin-democrată de centru-dreapta şi SPD-ul lui Klingbeil, a criticat poziţia lui Scholz în timp ce se afla încă în opoziţie. Comentariile sale de luni au sugerat o posibilă schimbare – dar fără o confirmare clară a faptului că vor fi trimise rachete Taurus.

Adăugând incertitudine, Merz a mai spus că Germania nu va mai face public ce arme livrează Ucrainei.