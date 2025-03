Campioana olimpică Imane Khelif, replică pentru Donald Trump: „Nu sunt transgen. Visul meu olimpic continuă în ring”

Pugilista algeriană Imane Khelif intenționează să-și apere titlul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din anul 2028, și refuză să se lase intimidată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care consideră că nu este femeie, scrie L’Equipe.

Reprezentanta Algeriei, campioană olimpică la categoria welter, anul trecut la Paris, pe fondul polemicii privind eligibilitatea sportivilor transgen, a afirmat că nu se simte vizată de decretul semnat de Trump care interzice femeilor transgen să practice sporturi feminine în Statele Unite și a numit-o „boxer” pe Khelif, relatează Agerpres.

„Vă voi da un răspuns direct: nu sunt transgen. Nu mă preocupă și nu mă intimidează”, a declarat Khelif într-un interviu acordat postului britanic de televiziune ITV.

Comitetul Executiv al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) a recomandat luni ca boxul să fie inclus în programul Jocurilor Olimpice din 2028, iar Imane Khelif a spus că visează să-și păstreze titlul în California: „A doua medalie de aur, desigur. În America, la Los Angeles… Voi apăra cu înverșunare această medalie de aur. Eu cred că dacă vechea Imane funcționa la 50% din potențialul ei, Imane Khalif de astăzi este și mai motivată și hotărâtă”.

Algerianca în vârstă de 25 de ani a fost descalificată de Asociația internațională de box (IBA) de la Campionatele Mondiale din 2023, în urma unui test care, conform organizației, a făcut-o ineligibilă pentru a lupta ca femeie.

IBA și-a pierdut, însă, recunoașterea olimpică din cauza problemelor de guvernare, iar CIO a autorizat-o pe Khelif să concureze la JO 2024, apărându-și vehement poziția după critici acerbe.

„În acest moment, pot spune că IBA aparține trecutului (a fost înlocuită cu World Boxing ca organism internațional de conducere a boxului, dar aceasta din urmă trebuie să aștepte încă aprobarea CIO)”, a spus Khelif.

„După cum spunem în Algeria, cei care nu au nimic de ascuns nu trebuie să se teamă”, a adăugat sportiva.

Dezbaterea privind incluziunea sportivilor transgen și a sportivilor cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD) în sportul feminin a fost una dintre principalele provocări în cursa pentru președinția CIO, organizație care își va alege joi noul conducător.

„Sper ca următorul președinte al CIO să demonstreze cu adevărat sportivitate, să rămână dedicat principiilor olimpice și să apere valorile fair-play-ului”, a conchis Khalif.

Algerian boxer Imane Khelif says she’s not intimidated by Trump, plans to defend Olympic gold in L.A. https://t.co/GAXkVRIJNI pic.twitter.com/b57zfVzH4Q

— The Globe and Mail (@globeandmail) March 19, 2025