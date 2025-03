Călin Georgescu și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din 4 mai / Câteva sute de susținători în fața sediului BEC

Ora 16.54: Biroul Electoral Central a anunțat, într-un comunicat de presă, că a fost depusă candidatura lui Călin Georgescu. BEC urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii și a semnului electoral.

Comunicatul BEC:

Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 07.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a domnului Călin Georgescu pentru funcția de Președinte al României.

Odată cu propunerea de candidatură a fost transmis spre analiză și semnul electoral pe care domnul Călin Georgescu dorește să îl utilizeze în cadrul alegerilor prezidențiale.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii și a semnului electoral.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor legale.

Ora 16.03: După ce și-a depus candidatura, Călin Georgescu a dat o declarație presei, afirmând că dosarul de candidatură conține peste 324.000 de semnături.

„Am depus dosarul de candidatură. Pe 6 decembrie 2024, a fost ucisă democrația, iar astăzi, pe 7 martie 2025, poporul român a înviat. Am depus dosarul cu peste 324.000 de semnături, din respect față de poporul român, care a înțeles că trebuie să-și apere libertatea. Ei bine să ne apărăm democrația și să ne luptăm pentru libertate și pace”, a afirmat Călin Georgescu.

El a afirmat că a ridicat „steagul libertății” și că îmbrățișează aceleași valori cu „administrația Trump-Vance”.

„Mesaj pentru sistemul corupt și clasa politică abjectă aflată la putere: în acest moment tot Mapamondul se uită la România și la modul corupt și ilegal în care s-au comportat. Prima oară s-a putut, a doua oară nu se mai poate. O dată poate fi din culpă, a doua oară e cu premeditare. Vor fi judecați de toate instanțele și legile umane”, a amenințat Călin Georgescu. De menționat că în toate instanțele, inclusiv la CEDO.

Întrebat ce va face dacă nu se va afla pe buletinul de vot, Călin Georgescu a replicat: „Imposibil”.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că Georgescu „nu vrea să răstoarne nicio ordine constituțională, ci se supune instituțiilor acestui stat”.

„E normal să fim alături de Călin Georgescu, pentru că suntem alături de poporul român. Nu au fost probleme cu semnăturile, cu actele, deci instituțiile statului să nu fie părtașe la lovitura de stat”, a mai spus George Simion.

La final, Călin și Cristela Georgescu au făcut o baie de mulțime, fiind înconjurați de un grup de bodyguarzi.

Ora 16.02: Alături de Călin Georgescu se află și liderul AUR, George Simion, și președinta POT, Anamaria Gavrilă.

Ora 15.57: Călin Georgescu a ajuns la Biroul Electoral Central împreună cu soția sa, flancați, ca de obicei, de bodyguarzi.

Ora 15.47: George Simion a ajuns la sediul BEC. El a spus că s-au strâns peste 300.000 de semnături și că nu există motive pentru o eventuală respingere a candidaturii lui Călin Georgescu

Ora 15.10: Câteva sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns în fața sediului Biroului Electoral Central.

Unii dintre ei au steaguri și scandează „Georgescu președinte!” sau „Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții”.

Știrea inițială: Călin Georgescu a anunțat joi seara că își depune vineri, oficial, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Ar urma să candideze independent, cu susținerea AUR și POT.

Momentul este important deoarece, în urma depunerii dosarului de candidatură va urma procedura de validare, unde BEC sau Curtea Constituțională o pot admite sau o pot respinge.

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice. Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume”, a anunțat Georgescu la Realitatea TV.