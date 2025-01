Cadoul de inaugurare bizar al lui Donald Trump ar putea reaprinde războiul Coca-Cola vs Pepsi

Un cadou neobișnuit de inaugurare de la Coca-Cola pentru Donald Trump marchează un potențial punct de cotitură în relațiile dintre noul președinte și companie, stârnind critici și reacții diverse, transmite Euronews.

Un gest de bun venit din partea Coca-Cola marchează o schimbare aparentă în relațiile dintre al 47-lea președinte, Donald Trump, și companie, care anterior a criticat acțiunile lui Trump și atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. Criticii deja sugerează că vor trece la Pepsi.

Sunt multe lucruri pentru care Donald Trump este cunoscut, dar un stil de viață sănătos în ceea ce privește alimentația nu este unul dintre ele.

Viitorul președinte are o dragoste bine documentată pentru McDonalds și se pare că, în timpul primului său mandat, avea un buton în Biroul Oval de la Casa Albă, un mic dispozitiv care semnala că își dorește un Diet Coke. Se spune că consuma aproximativ 12 pe zi.

Acum, înainte de a doua sa inaugurare de luni, s-a dezvăluit că compania Coca-Cola a emis o sticlă aniversară de Diet Coke pentru a marca evenimentul.

Directorul adjunct de comunicare al lui Trump, Margo Martin, a împărtășit o fotografie pe X, cu legenda: „În această seară, președintele Trump a primit prima sticlă inaugurală comemorativă prezidențială de Diet Coke de la președintele și CEO-ul Coca-Cola Company, James Quincey.”

Sticla de Diet Coke are o etichetă cu o ilustrație a Casei Albe și fraza „Inaugurarea Președintelui Statelor Unite” și numele lui Trump și data inaugurării de luni.

Tonight, President Trump received the first ever Presidential Commemorative Inaugural Diet Coke bottle from the Chairman and CEO of Coca-Cola Company, James Quincey 🇺🇸 pic.twitter.com/IgV2pxHnxD

— Margo Martin (@margomartin) January 15, 2025