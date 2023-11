Câciu: Nu ne comparăm cu Germania, Franţa, Spania sau Italia, dar cu investiţii vom ajunge acolo în 5-6 ani / ”Trebuie să înţelegem că totul ţine de viteză. Probabil că eu sunt un pic atipic faţă de economiştii care se manifestă în general prudenţi”

România nu este într-o zonă în care să se compare cu Germania, Franţa, Spania sau Italia, dar o să ajungem într-o zonă de genul acesta în 5-6 ani dacă avem curajul să investim în continuare, a declarat, miercuri, la cea de-a doua ediţie a Romanian Venture Capital (RVC), ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, relatează Agerpres.

„Ecosistemul românesc este un ecosistem în dezvoltare, mult mai dezvoltat decât în 2020 faţă de 2015, mult mai dezvoltat în 2015, faţă de 2010. Foarte multă lume s-a întrebat cum şi-a revenit economia românească aşa de rapid din pandemie, deşi alte economii acum au reintrat sau au intrat în recesiune.

Economia românească este o economie foarte rezilientă, deşi structural nu pare. Sunt tot felul de voci care ne anunţă mereu apocalipsa din zona mediului economic, dar nu fac parte din acel mediu economic. De ce? Pentru că în economie au rămas oamenii care ştiu să gestioneze afaceri şi această ştiinţă, consecvenţă, perseverenţă, asumare, curaj, alături de capitalul care există în piaţa financiară românească, a condus ca economia românească să fie rezilientă.

Nu suntem într-o zonă în care să ne comparăm cu Germania, Franţa, Spania sau Italia, dar o să ajungem într-o zonă de genul acesta, în opinia mea, în 5-6 ani de zile. Ca să ajungem acolo, trebuie să avem curajul să investim în continuare. Dincolo de investiţiile publice, care înseamnă, de fapt, punerea la dispoziţie a unei infrastructuri de care să beneficieze economia, este vorba de investiţii private care trebuie ajutate atât cu capital intern, dar şi cu capital atras. Noi, ca guvernanţi, trebuie doar să găsim acele elemente de parteneriat, acele instrumente prin care să finanţăm economia românească, nu la nivelul la care am finanţat-o până acum, ci mult mai sus decât atât”, a spus Câciu.

În viziunea ministrului de resort, fondurile de investiţii trebuie să vină cu mai mult curaj în România, ţară care are o economie care încă evoluează sub potenţial.

Acesta se consideră „un pic atipic faţă de economiştii care se manifestă în general prudenţi” şi a subliniat că „banii sunt despre curaj şi despre asumare”.

”Vom desfăşura, împreună cu Ministerul de Finanţe, şi alte linii de finanţare în care să venim în parteneriat cu fondurile de investiţii, fie ele din România sau de la nivel european şi regional. Trebuie să înţelegem că totul ţine de viteză. Probabil că eu sunt un pic atipic faţă de economiştii care se manifestă în general prudenţi. Banii sunt despre curaj şi despre asumare. Cei care au avut succes în afaceri, în ceea ce înseamnă dezvoltarea statelor, au fost cei care au avut curajul să investească, au avut curajul să folosească capitalul, să se folosească de orice oportunitate. A privi întotdeauna riscurile mai mult decât trebuie şi a te speria în zona de a investi nu este pentru câştigători. De obicei, câştigătorii îşi asumă şi merg mai departe, evident creându-şi un context care să elimine efectele acelor riscuri pe care le-am identificat. Avem la dispoziţie foarte mult capital şi ceea ce ţine de noi din perspectivă guvernamentală este şi o schimbare de mentalitate. Până acum, statul nu a fost obişnuit să investească în economie din perspectivă directă. Întotdeauna s-a ascuns în spatele unor altfel de temeri pe care şi le-a creat sau le-a creat într-un context: nu sunt bani, nu există importanţă pentru sectorul celălalt. Am ajuns în situaţia în care avem, de exemplu, o balanţă comercială deficitară şi stăm să ne întrebăm de ce am ajuns în situaţia asta. Pentru că nu am făcut îndeajuns sau poate n-am făcut nimic în anumite zone”, a susţinut Câciu.

Experţi naţionali şi internaţionali în domeniul venture capital (VC), antreprenori, autorităţi locale şi guvernamentale participă, miercuri, la a doua ediţie a Romanian Venture Forum (RVF) 2023, un eveniment iniţiat de Asociaţia Naţională a Antreprenorilor (ANAA), în parteneriat cu CONAF România şi Proedus.