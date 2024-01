Bursa din SUA penalizează lipsa de rezultate financiare a tehnologiei de Inteligență Artificială

Acțiunile din domeniul tehnologiei deschid anul cu o scădere, după ce promovarea excesivă a inteligenței artificiale în 2023 a condus la câștiguri mari pe burse, înaintea creșterii reale a afacerilor, arată o analiză The Wall Street Journal. Acum, investitorii așteaptă ca noile tehnologii, mult mediatizate, să înceapă să producă bani.

Entuziasmul privind inteligența artificială generativă declanșat de chatbotul OpenAI a fost subiectul principal pentru investitorii în bursele din SUA în 2023. Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 43% în 2023 – a doua cea mai bună performanță anuală din ultimii 15 ani. Indicii care urmăresc subsectoare precum cipurile și software-ul au înregistrat cele mai bune câștiguri anuale din 2009, când piața își revenea după criza financiară globală.

Dar noul an are perspective mai sobre. Acțiunile companiilor de tehnologie au scăzut puternic marți. Printre acestea se numără producători de cipuri precum Nvidia, Intel, AMD, alături de concurenți precum Salesforce, Adobe și ServiceNow. Companiile de tehnologie cunoscute sub numele de Cei Șapte Magnifici (Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft și Tesla) au înregistrat în medie o pierdere de aproape 2% pentru o singură zi, ceea ce echivalează cu o pierdere de peste 238 de miliarde de dolari în valoare de piață combinată.

Puține companii, în afară de Nvidia, câștigă cu adevărat de pe urma tehnologiei AI. Anul trecut, multe companii de tehnologie au trecut la concedieri semnificative și alte măsuri de restructurare, deoarece afacerile au încetinit.

Adobe a arătat deja cum poate arăta dezamăgirea AI. Prețul acțiunilor producătorului de software a crescut cu peste 85% pe parcursul anului înainte de raportul companiei pentru al patrulea trimestru fiscal, luna trecută, deoarece investitorii aveau mari speranțe că noile instrumente GenAI ale Adobe, precum Firefly, vor declanșa o creștere a cererii. Dar Adobe a proiectat o creștere a veniturilor de numai 10% pentru noul an fiscal.

„Ne temem că beneficiile AI s-ar putea materializa mai târziu decât se așteaptă mulți”, a scris analistul de software al Scotia Capital, Patrick Colville, într-o notă adresată clienților înainte de vacanța de sărbători.