Bulevardul Istiklal din Istanbul, printre cele mai scumpe străzi comerciale din lume. Ce orașe mai sunt în top

Bulevardul Istiklal din Istanbul, cunoscut pentru atmosfera sa vibrantă şi magazinele pline de viaţă, s-a situat pe locul 40 în topul celor mai scumpe străzi comerciale din lume, conform unui studiu realizat de compania globală de consultanţă Cushman & Wakefield, scrie publicația turcă HÜRRIYET, citată de Rador.

Potrivit comercianţilor, odată cu creşterea abruptă a chiriilor, costul mediu al deschiderii unui nou magazin pe bulevardul Istiklal a ajuns la suma de 250.000 de lire turceşti (7.216 dolari lunar).

Creşterea chiriilor a dus deja la închiderea mai multor afaceri de tradiţie, inclusiv a istoricei Patiserii Lebon, care şi-a închis porţile după 212 ani de activitate, în urma unei neînţelegeri privind chiria.

Studiul Cushman & Wakefield a arătat că Via Monte Napoleone din Milano este cea mai scumpă stradă din lume pentru închirierea de magazine, urmată de Fifth Avenue din New York şi New Bond Street din Londra. În top 10 se mai numără Tsim Sha Tsui din Hong Kong, Avenue des Champs-Élysées din Paris, Ginza din Tokyo, Bahnhofstrasse din Zurich, Pitt Street Mall din Sydney, Myeongdong din Seul şi Kohlmarkt din Viena.

În ciuda preţurilor ridicate, strada Istiklal rămâne unul dintre cele mai aglomerate şi mai iubite locuri de cumpărături din Istanbul, atrăgând atât localnici, cât şi turişti.