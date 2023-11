Buletin de București: Conacul „secret” al primarului din Corbeanca: 400 mp pe două niveluri, curte cu ponton pe malul lacului și două intrări, pe numele soţiei

Acuzat de Agenţia Naţională de Integritate că are o avere nejustificată de trei milioane de lei, primarul Valeriu Anton are de dat explicaţii şi pentru o proprietate de peste 360.000 de euro de pe malul Lacului Cociovaliştea, din comuna Corbeanca, descoperită de reporterii Buletin de București. Aceasta este deja pusă sub sechestru de procurorii DNA într-un dosar cu un prejudiciu estimat de aproape 4.000.000 de euro.

Proprietatea, care ţine administrativ de comuna Corbeanca, reprezintă o vilă, pe două niveluri, de 424 de metri pătraţi şi o anexă de 133 de metri pătraţi, ambele finalizate în 2022. Construcţiile sunt pe un teren de 969 de metri pătraţi, au curtea amenajată, iar întreaga proprietate beneficiază de un ponton de 50 de metri, pe malul Lacului Cociovaliştea.

Conacul are două intrări: una dinspre strada Cetății, pe un stăvilar închis accesului public și una dinspre strada Laguna Albastră, marcată cu semnul „Proprietate Privată”.

Potrivit datelor de la Agenţia Naţională de Cadastru consultate de Buletin de Bucureşti, în 2016, acolo erau trei parcele de teren care au fost comasate. În această formă, terenurile ar fi fost moștenite, în 2021, de Elena Anton, soţia primarului Valeriu Anton.

Un an mai târziu, urma să fie intabulată şi casa construită pe acest teren. Tot în 2022 erau făcuţi şi ultimii paşi birocratici: „schimbarea categoriei de folosinţă a terenului în intravilan curţi construcţii” şi „actualizarea informațiilor tehnice şi adresa imobilului”.

Surpriza a venit în 23 mai 2023, când procurorii DNA au dispus sechestru asigurator pe această proprietate, pas pentru a recupera un presupus prejudiciul de 3.898.593 de euro, din dosarul de mare corupţie al cărui protagonist este primarul Valeriu Anton.

Un calcul jurnalistic arată că valoarea proprietății, raportată la grila notarială a anului 2022 privind valorile minime imobiliare pentru comuna Corbeanca, se ridică la peste 360.000 de euro, deci cam 10 la sută din valoarea totală a prejudiciului.

Conform declaraţiei de avere din 2022, primarul Valeriu Anton mai are peste 11.000 de metri pătraţi, în Corbeanca şi Buftea, dobândiţi între anii 1995 şi 2008. În majoritate, vorbim de terenuri intravilane. Tot declarația sa de avere arată că mai are o casă în Corbeanca, de 284 de metri pătraţi, pe lângă cea care apare la cadastru pe numele soției. Nicio maşină nu este trecută în declaraţia de avere de anul trecut, document care nu a mai fost actualizat în acest an.

Tot în ultima declarație de avere publicată figurează că primarul Anton a contractat un credit bancar de 290.000 de euro, cu scadenţă în 2029 şi a luat de la persoane fizice mai bine de 900.000 de euro. Vorbim de trei credite, două care trebuie returnate până la finalul acestui an şi celălalt cu scadenţă anul viitor. Anton a mai avut un credit de 185.000 de euro, de la o persoană fizică, cu termen în 2022.

Cât priveşte salariul de edil, acesta este de aproximativ 7.300 de lei net, conform declaraţiei de avere depuse în 2022. Soţia sa, care este agent de vânzări la o firmă din comună, a raportat un salariu de aproximativ 2.900 de lei. Practic, puţin peste 10.000 de lei, deci cam 2000 de euro. Bani din care trebuie să îşi ducă traiul zilnic şi să plătească creditele menţionate mai sus, exceptând presupuse chirii încasate de pe urma celorlalte imobile.

