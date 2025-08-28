G4Media.ro
Bujduveanu: Candidatul pentru primăria Municipului Bucureşti trebuie să fie de la coaliţia…

Stelian Bujduveanu
Bujduveanu: Candidatul pentru primăria Municipului Bucureşti trebuie să fie de la coaliţia care guvernează astăzi ţara / ”PNL e un partid serios care, în momentul în care ia o decizie, toată lumea se aliniază la acea decizie”

Candidatul de la Municipului Bucureşti trebuie să fie de la coaliţia care guvernează astăzi ţara, a spus joi primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, el arătând că cea mai bună variantă pentru Municipul Bucureşti ar fi un candidat care să fie susţinut de la toate cele trei partide şi de ce nu, şi de la UDMR. Potrivit lui Bujduveanu, trebuie o discuţie, ce vrem să facem în acest oraş, nu să ne gândim cine să fie primarul general, pentru că de fiecare dată când ne-am făcut planurile pentru persoane, n-au dat cu realitatea din teren, pentru că bucureştenii nu mai au încredere în salvatori, iar oraşul nu trebuie salvat, oraşul trebuie guverna, transmite News.ro.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a fost întrebat la Antena 1 despre candidatura pentru alegerile la Primăria Capitalei şi dacă este susţinut în partid.

”În primul rând, în partid, noi n-am avut această discuţie. Partidul Naţional Liberal este un partid serios care, în momentul în care ia o decizie, toată lumea se aliniază la acea decizie. Noi astăzi, la nivel de organe de conducere ale partidului, nu am discutat şi nu am tranşat problema, în primul rând, când vor fi alegerile şi, doi, care va fi structura de candidatură. Dacă mă întrebaţi, o vă spun direct, cred că candidatul de la Municipului Bucureşti trebuie să fie de la coaliţia care guvernează astăzi ţara”, a spus Bujduveanu.

El a precizat că acum o zi a văzut un exemplu de extremism pe străzi în Municipului Bucureşti.

”Asemenea, comportamente nu vor fi decât amplificated, în perioada următoare. Dacă noi nu suntem spate în spate în acest demers, vorbim de Primăria Capitalei, vorbim de cel mai important oraş, 30% din PIB-ul României se generează aici, în această regiune. Dacă reuşim, în trei luni de zile, prin lupte politice şi prin acea veşnică ciolaniadă, în care fiecare se ia la bătaie pentru o funcţie, n-am înţeles nimic în ultimul an de zile”, a subliniat Bujduveanu.

”Eu susţin că cea mai bună variantă pentru Municipul Bucureşti ar fi un candidat care să fie susţinut de la toate cele trei partide şi de ce nu, şi de la UDMR. Haide să stabilim intern, în coaliţie, când vor avea alegerile loc, cum va fi structura candidatului, l-am văzut pe domnul Băluţă că a ieşit astăzi, e o abordare corectă. E o abordare corectă, să avem prima dată discuţiile ce vrem să facem în acest oraş, nu să ne gândim cine să fie primarul general, pentru că de fiecare dată când ne-am făcut planurile pentru persoane, n-au dat cu realitatea din teren, pentru că bucureştenii nu mai au încredere în salvatori care vin. Oraşul nu trebuie salvat, oraşul trebuie guvernat”, a mai spus el.

  1. Bujduveanu e serios cand spune ca „PNL e un partid serios…” sau participa la iUmor? 🙂
    Sa-i aduc aminte ce m@sc@rici de candidati a propus PNL la primaria Bucuresti: Predoiu, Catalin Cristoiu, Burduja/Bancorex… 😛

  2. Ba trebuie salvat! De mafia PSD/PNL

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.