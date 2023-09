Bucureștiul ar putea găzdui finala Europa League din 2026 sau 2027 / ”Până la 15 noiembrie depunem dosarul de candidatură”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, sâmbătă seara, că a avut în cursul săptămânii o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu, şi a subliniat că atât Guvernul României, cât şi Primăria Capitalei susţin puternic candidatura Bucureştiului pentru organizarea finalei Europa League, din 2026 sau 2027, pe Arena Naţională, informează Agerpres.

„În cursul acestei săptămâni am avut o întâlnire cu premierul României în cadrul căreia am discutat despre câteva aspecte importante. În primul rând am discutat despre iniţiativa noastră de a găzdui finala Europa League din 2026 sau 2027. Guvernul României şi Primăria Capitalei susţin puternic candidatura pentru găzduirea finalei Europa League. Iar angajamentul pe care ni l-am luat, Guvernul, Primăria şi noi, este ca până la 15 noiembrie să depunem dosarul de candidatură cu toate garanţiile solicitate de către UEFA”, a afirmat Burleanu.

Arena Naţională a mai găzduit o finală de Europa League, în 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0. Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale ultimului act al Europa League se cunosc deja. Acestea sunt Dublin (Irlanda), în 2024, şi Bilbao (Spania), în 2025.