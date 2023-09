Bruce Springsteen şi-a amânat toate concertele pe care le mai avea de susţinut în 2023 / Artistul suferă de un ulcer stomacal

Cântăreţul american Bruce Springsteen, care şi-a amânat toate concertele programate în luna septembrie din cauza unui ulcer stomacal, a decis să îşi amâne pentru 2024 şi spectacolele pe care le mai avea de susţinut până la sfârşitul acestui an, informează revista Variety, citată de Agerpres.

Datele la care aceste concerte vor fi reprogramate vor fi anunţate în cursul săptămânii viitoare, a precizat agentul de presă al starului american.

Biletele pentru concertele amânate vor rămâne valabile pentru datele ce urmează să fie anunţate. De asemenea, contravaloarea biletelor va fi rambursată pentru orice persoană care nu va putea să asiste la show-urile reprogramate, în baza unei cereri care va trebui expediată în primele 30 de zile după anunţarea noilor date.

„Le mulţumesc tuturor prietenilor şi fanilor mei pentru urările de bine, încurajări şi sprijin. Sunt în perioada de recuperare şi abia aştept să vă revăd pe toţi anul viitor”, a declarat Bruce Springsteen într-un comunicat difuzat pe reţelele de socializare.

Agentul său de presă a precizat că starul american se află în perioada de recuperare şi că urmează în continuare un tratament medical. El a dezvăluit totodată că show-urile care erau programate în turneul artistului – ce ar fi trebuit iniţial să se încheie la jumătatea lunii decembrie – au fost amânate „din cauza unei abundenţe de măsuri de precauţie”.

Cântăreţul din New Jersey, în vârstă de 74 de ani şi al cărui repertoriu impresionant conţine numeroase cântece de succes, precum „Streets of Philadelphia” şi „Dancing in the Dark”, este extrem de popular în Statele Unite.

Născut într-o familie italo-irlandeză din clasa muncitoare, Bruce Springsteen descrie în muzica lui viaţa de zi cu zi a americanilor, combinând în piesele sale influenţe preluate din rock, country, blues şi soul.

Recompensat cu Oscar pentru tema muzicală a filmului „Streets of Philadelphia”, artistul american a câştigat numeroase premii de-a lungul carierei sale îndelungate, iar albumele lui s-au vândut în peste 150 de milioane de copii.

Numai albumul „Born in the USA” s-a vândut în 30 de milioane de exemplare.

Bruce Springsteen a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1999 şi a lansat cel de-al 21-lea album de studio al său, „Only the Strong Survive” – o colecţie de coveruri ale unor cântece clasice R&B şi soul – în anul 2022.