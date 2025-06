Bruce Lee, Jackie Chan și Jet Li, din nou pe ecrane sub formă digitală / Planul pentru un film de kung fu bazat pe inteligență artificială, prezentat la festivalul de film din Shanghai

Jackie Chan, Bruce Lee și Jet Li ar putea reveni în curând pe ecranele din întreaga lume sub formă digitală.

La cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Shanghai, China Film Foundation și partenerii săi au lansat două inițiative majore bazate pe AI în cadrul proiectului Kung Fu Film Heritage: un efort de amploare pentru restaurarea a 100 de filme clasice de arte marțiale folosind inteligența artificială și prezentarea unui nou film de animație, „A Better Tomorrow: Cyber Border”, considerat primul film de animație din lume produs în întregime cu ajutorul AI, scrie Variety.

Proiectul de restaurare are ca scop remasterizarea digitală a 100 de filme de kung fu de referință, folosind AI pentru a îmbunătăți imaginea, sunetul și calitatea generală a producției, păstrând în același timp povestea și estetica originalelor. Organizatorii l-au descris ca un angajament pe termen lung pentru revigorarea moștenirii culturale și cinematografice a filmelor de arte marțiale chinezești.

„De la Bruce Lee la Jackie Chan, de la „Crouching Tiger, Hidden Dragon” la „Wolf Warrior”, aceste filme au arătat lumii vitalitatea și spiritul poporului chinez”, a declarat Zhang Qilin, președintele China Film Foundation. „Ele sunt cartea noastră de vizită cinematografică în lume.”

Printre titlurile selectate pentru restaurare cu ajutorul AI se numără „Fist of Fury”, „The Big Boss”, „Once Upon a Time in China” și „Drunken Master”. Președintele Canxing Media, Tian Ming, a confirmat că zece dintre cele 100 de filme vor fi prioritare în prima fază de dezvoltare, fiind alocate 100 de milioane de yuani (13,9 milioane de dolari) pentru a susține acest efort.

„AI este pensula, dar creativitatea este sufletul”, a spus Tian. „Filmele clasice de kung fu întruchipează coloana vertebrală spirituală a Chinei. Invităm parteneri globali să se alăture acestei relansări culturale și tehnologice.”

Separat, evenimentul a inclus și premiera filmului „A Better Tomorrow: Cyber Border”, o reinterpretare futuristă a clasicului polițist al lui John Woo, produs cu tehnologia dezvoltată de Quantum Animation. Filmul a fost creat cu AI, acoperind totul, de la scenariu și modelare până la animație și randare.

„Întregul film de animație a fost realizat de doar 30 de persoane”, a spus producătorul Zhang Qing. „AI a eliminat bariera dintre creativitate și execuție. Ciclul de producție a trecut de la ani la luni.”

Considerat primul film de animație din lume produs integral cu ajutorul AI, „Cyber Border” a fost prezentat ca o dovadă a conceptului pentru viitorul povestirilor din acest gen în China, combinând artele marțiale, estetica futuristă și noi moduri de producție. Zhang a îndemnat, de asemenea, creatorii chinezi să depășească formatele tradiționale și să extindă proprietatea intelectuală în forme interactive, cum ar fi jocurile de luptă competitive la nivel mondial.

„De ce cele mai mari jocuri de luptă din lume nu sunt chinezești, când toate împrumută mișcări chinezești?”, a întrebat el. „Trebuie să construim următorul Street Fighter din propriile noastre IP-uri, precum Wong Fei-hung și Nezha.”

Pe parcursul evenimentului s-a subliniat sprijinul normativ pentru ambele inițiative. He Tao, de la centrul de cercetare al Administrației Naționale de Radio și Televiziune, a citat recentele măsuri politice legate de IA — inclusiv Măsurile provizorii pentru gestionarea serviciilor de IA generativă din 2023 și regulile de etichetare din 2025 pentru conținutul generat de IA — ca fiind esențiale pentru sprijinirea dezvoltării sănătoase a IA în sectorul mass-media.

„AI nu este un instrument, ci o nouă infrastructură”, a spus el. „Transformă scenaristica, efectele speciale, dublarea și distribuția. În scurtmetraje și micro-dramaturgie, AI a devenit deja standard.”