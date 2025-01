BREAKING Vlad Pascu condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai în care au murit doi tineri / Decizia nu este definitivă

Judecătoria Mangalia l-a condamnat, vineri, pe Vlad Pascu, cel care a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, la 10 ani de închisoare. Decizia nu este definitivă.

Instanța a decis condamnarea lui Vlad Pascu la 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă a victimelor Olariu Andrei – Sebastian și Dragomir Roberta -Marina; 2 ani și 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă comisă în dauna părților vătămate Ionescu Cristina – Ileana, Coniac Vlad – Alexandru, Bârzan Darius – Dumitru; 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe; 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului.

Aceste pedepse au fost contopite, rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani de închisoare (7 ani pedeapsa cea mai mare, la care s-a adăugat un spor de 3 ani reprezentând o treime din celelalte pedepse).

Instanța a mai decis ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să achite daune morale totale de 1,74 milioane de euro.

Amintim că, în 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

UPDATE: Instanța a publicat și motivarea deciziei de condamnare a lui Vlad Pascu. Iată câteva extrase din documentul consultat de G4Media.ro:

„Faptele săvârşite de inculpat prezintă şi un grad de pericol social concret sporit întrucât conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, sub influența substanțelor psihoactive, neadaptarea conduitei la volan condiţiilor de drum, depăşirea vitezei legale, toate acestea au avut drept consecinţă producerea unui eveniment rutier care a pus în pericol real siguranţa traficului rutier şi s-a soldat cu uciderea a două persoane și cu vătămarea corporală a altor trei. Pericolul social concret al faptelor săvârşite de către inculpat rezultă astfel atât din raportarea la condiţiile în care au fost comise, respectiv pe fondul încălcării prevederilor art. 35 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, potrivit cu care participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private, art. 48 din OUG nr. 195/2002, potrivit cu care conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, şi art. 121 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, potrivit cu care conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare, cât şi din raportarea la substanțele psihoactive sub influența cărora se afla şi la urmările produse, deosebit de grave, respectiv decesul a două persoane şi vătămarea corporală a altor trei.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului, instanţa va ţine seama însă şi de persoana acestuia, de atitudinea manifestată pe parcursul procesului penal, când a manifestat regret faţă de consecinţele evenimentului rutier, dar şi de împrejurarea că inculpatul se află la primul conflict cu legea penală.

Recunoaşterea faptelor şi datele care conturează imaginea favorabilă a inculpatului în familie, precum și achitarea de către acesta a daunelor materiale pretinse de părțile civile nu vor fi reţinute însă ca circumstanţe atenuante judiciare așa cum s-a solicitat, întrucât aceste împrejurări, date fiind modul şi împrejurările comiterii faptelor reţinute în sarcina inculpatului, urmarea infracţiunilor şi dispoziţiile art. 75 alin. 2 Cod penal, nu au relevanţa si consistenţa unor date care să atenueze răspunderea penală.

Astfel, dispozițiile art. 75 alin. 2 Cod penal prevăd că ”(2)Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare: a)eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii”, însă plata voluntară a despăgubirilor materiale solicitate de părțile civile nu este apreciată de instanță ca fiind de natură să înlăture sau să diminueze consecințele infracțiunii și astfel să fie considerată circumstanță atenuantă, câtă vreme practic în acest mod s-au acoperit în esență cheltuielile efectuate de 27 părțile civile pentru înmormântarea victimelor și cheltuielile medicale, în cazul celor vătămate, dar acest aspect nu este de natură să înlăture sau să atenueze urmările extrem de grave ale accidentului, suportate de victime, concretizate prin pierderea de vieți omenești și vătămarea sănătății și integrității corporale și este în realitate o modalitate de recunoaștere de către inculpat a obligațiilor civile ce îi revin în sarcină ca urmare a producerii din culpa sa a evenimentului rutier.

Deși inculpatul Pascu Matei – Vlad nu a mai fost anterior condamnat penal, este tânăr și provine dintr-o familie cu posibilități materiale, și se poate presupune că ar putea fi sprijinit pe viitor pentru a nu mai comite alte fapte prevăzute de legea penală, deși, așa cum a arătat atât în fața instanței cât și prin memoriul depus la dosar, regretă sincer comiterea faptelor și consecințele acestora, care și lui i-au schimbat viața începând cu acel moment, instanța nu poate pune mai presus interesele sale, pe care el însuși le-a neglijat în momentul comiterii faptelor, în detrimentul intereselor părților civile, care au fost implicate fără vină în accidentul rutier descris anterior sau au suferit consecințele acestuia, accident soldat cu urmări extrem de grave, decesul a două victime și rănirea altor trei.”

Minuta instanței: „În baza art. 192 alin. (1), (2) şi (3) din Codul penal, raportat la art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, fără antecedente penale, aflat în stare de arest preventiv la Penitenciarul Poarta Albă, la pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă a victimelor Olariu Andrei – Sebastian și Dragomir Roberta -Marina. În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 196 alin. (1), (2), (3) și (4) Cod penal raportat la art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, la pedeapsa de 2 (doi) ani și 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă comisă în dauna părților vătămate Ionescu Cristina – Ileana, Coniac Vlad – Alexandru, Bârzan Darius – Dumitru. În baza art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) şi alin.3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 336 alin. (2) Cod penal raportat la art. 5 Cod penal și art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, la pedeapsa de 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) şi alin.3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 338 alin. (1) Cod penal raportat la art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi alin.3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal raportat la art. 38 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, pedeapsa cea mai grea, de 7 (șapte) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 3 (trei) ani închisoare, reprezentând o treime din celelalte pedepse aplicate pentru infracţiunile concurente, și dispune ca inculpatul Pascu Matei – Vlad să execute în final o pedeapsă rezultantă de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a) Cod penal, rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) şi alin.3 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară rezultantă, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 45 alin.5 Cod penal cu referire art. 45 alin.3 lit. a) Cod penal, rap. la art. 65 alin. 1 Cod penal, art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie rezultantă, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 60 Cod penal coroborat cu art. 91 alin.31 Cod penal dispune executarea în regim de detenţie a pedepsei principale rezultante de 10 (zece) ani închisoare aplicată inculpatului Pascu Matei – Vlad prin prezenta sentinţă. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală rezultantă 10 (zece) ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, durata reţinerii (dispusă prin Ordonan?a nr. 715858/19.08.2023 emisă de IPJ Constan?a – Serviciul rutier – Biroul Accidente Rutiere) şi a arestării preventive, cu începere de la data de 19.08.2023 (data reținerii), la zi. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 362 alin.2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin.2 şi 3 cu referire la art. 207 alin.4 Cod procedură penală menţine, pentru o perioadă de 60 de zile cu începere de la data pronunţării prezentei sentinţe, măsura arestării preventive a inculpatului Pascu Matei – Vlad. În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., la rămânerea definitivă a prezentei. Admite în parte cererile părților civile de acordare a daunelor morale și dispune astfel: Obligă partea responsabilă civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), la plata următoarelor despăgubiri civile: – Către partea civilă Olariu Mihaela, in calitate de mamă a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 250 000 euro; – Către partea civilă Olariu Valentin, in calitate de tata al a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 250 000 euro; – Către partea civilă Olariu Maria – Selena, in calitate de sora a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 80000 euro; – Către partea civilă Olariu Maria, in calitate de bunica a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro; – Către partea civilă Olariu Marin, in calitate de bunic al victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro; – Către partea civilă Tănase Andreea, in calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro; – Către partea civilă Dinu Gabriela, in calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro. – Către partea civilă Dragomir Cătălin-Ştefan, în calitate de tată al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 250 000 euro; – Către partea civilă Dragomir Livia, în calitate de mamă a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 250 000 euro; – Către partea civilă Dragomir Eva-Teodora, în calitate de soră a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 80000 euro; – Către partea civilă Voinea Ruxanda, în calitate de bunică a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 30 000 euro; – Către partea civilă Voinea Marin, în calitate de bunic al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 30 000 euro; – Către partea civilă Coniac Vlad-Alexandru, în calitate de persoană vătămată, daune morale în cuantum de 100 000 euro; – Către partea civilă Bârzan Darius-Dumitru, în calitate de persoană vătămată, daune morale în cuantum de 50 000 euro; – Către partea civilă Ionescu Cristina-Ileana, în calitate de persoană vătămată, daune morale în cuantum de 250 000 euro. Respinge ca rămase fără obiect cererile de acordare a daunelor materiale efectuate de părțile civile Dragomir Cătălin-Ştefan, Dragomir Livia, Voinea Marin, Voinea Ruxanda, Ionescu Cristina-Ileana, Coniac Vlad-Alexandru, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Municipal Mangalia, Olariu Mihaela și Olariu Valentin. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenție formulată de FRAVA în interesul părților civile și respinge și cererea acestui intervenient de acordare a cheltuielilor judiciare. Obligă, în baza art. 276 Cod de procedura penală rap. la art. 11 alin. 2 lit. e din Legea nr. 132/2017, partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România la plata cheltuielilor judiciare astfel: către partea civilă Olariu Mihaela a sumei de 3000 lei, către partea civilă Olariu Valentin a sumei de 3000 lei, către partea civilă Olariu Maria Selena a sumei de 3000 lei, către partea civilă Olariu Maria a sumei de 2250 lei, către partea civilă Tănase Andreea a sumei de 2250 lei, către partea civilă Dinu Gabriela a sumei de 2250 lei, constând în onorariu de avocat (filele 62-70 vol. I dosar instanță). Majorează onorariul avocatului din oficiu Radu Cristiana, desemnat în baza delega?iei pentru asistența judiciară obligatorie seria AV nr. 55/01.03.2024, de la cuantumul initial de 942 lei la suma de 2500 lei. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în cauză – faza judecății. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii, conform dispoziţiilor art. 410 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 31.01.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 405 alin.1 Cod procedură penală.”