BREAKING Șeful Hezbollah a fost ucis, susține armata israeliană / Conducea gruparea teroristă de 32 de ani / Și comandantul frontului sudic ar fi murit / Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost mutat într-o locație sigură / Israel a atacat Libanul în mai multe regiuni

Șeful Hezbollah a fost ucis în atacul de vineri seară, a transmis armata israeliană (IDF) sâmbătă. Hassan Nasrallah conducea gruparea teroristă de 32 de ani. Și comandantul frontului sudic ar fi murit, transmite Israel care vineri și sâmbătă a atacat nucleul teroriștilor libanezi din capitala Beirut și ”alte zeci de ținte” din estul Libanului. Atacul a fost aprobat de către premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Netanyahu și-a întrerupt vizita pentru a reveni în Israel. Hezbollah ripostează cu tiruri de rachete asupra unor orașe din Israel.

Ora 13:47 UE avertizează companiile aeriene să evite spațiul aerian libanez și israelian în următoarea lună.

Ora 13:30 Armata israeliană a declarat că „majoritatea” liderilor de rang înalt ai Hezbollah au fost uciși, după ce a anunțat moartea lui Hassan Nasrallah în această dimineață, transmite The Guardian.

„Majoritatea liderilor de rang înalt ai Hezbollah au fost eliminați”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, în cadrul unei conferințe de presă online.

Ora 13:00 Rezumatul zilei până la acest moment, realizat de The Guardian:

Armata israeliană a declarat în această dimineață că l-a ucis vineri pe Haasan Nasrallah, liderul Hezbollah, într-o lovitură aeriană asupra sediului central al grupării din suburbiile sudice ale Beirutului.

Armata a declarat că loviturile l-au ucis pe Ali Karake, pe care declarația l-a identificat ca fiind comandantul frontului de sud al Hezbollah, și un număr nespecificat de alți comandanți Hezbollah.

Hezbollah, gruparea militantă șiită susținută de Iran, nu a emis încă o declarație ca răspuns la afirmațiile Forțelor de apărare israeliene.

Armata israeliană a declarat că se află în „stare de alertă maximă” și că este pregătită pentru o escaladare mai amplă.

Sâmbătă dimineață, armata israeliană a efectuat mai multe lovituri în sudul Beirutului și în estul Văii Bekaa din Liban. Hezbollah a lansat zeci de proiectile în nordul și centrul Israelului și în Cisiordania ocupată.

În ultimele zile, Israelul și-a mutat centrul operațiunii din Gaza în Liban, unde bombardamentele intense au ucis peste 700 de persoane și au strămutat aproximativ 118 000 de oameni.

Armata israeliană a declarat în această dimineață că activează trei batalioane de soldați de rezervă, după ce a trimis două brigăzi în nordul Israelului la începutul săptămânii pentru a se antrena în vederea unei posibile invazii terestre.

Ora 12:51 Șeful armatei israeliene, după ce l-a ucis pe liderul teroriștilor Hezbollah: ”Acesta nu e sfârșitul. Mai avem și alte instrumente”.

Ora 12:37 Liderul opoziției din Israel, Yair Lapid, a felicitat sâmbătă armata pentru o lovitură din ziua precedentă, despre care Forțele de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că l-a ucis pe secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, transmite CNN.

„Felicit instituțiile de apărare, IDF și IAF (Forțele Aeriene Israeliene) pentru eliminarea ucigașului în masă Hassan Nasrallah. Toți dușmanii noștri ar trebui să știe că cei care atacă Israelul – este marcat pentru moarte. Aceasta este o realizare semnificativă pentru descurajarea și securitatea Israelului”, a scris Lapid într-o declarație pe X.

Ora 12:15 Cetățenii britanici aflați în Liban au fost îndemnați să părăsească țara imediat, în timp ce Israelul își intensifică atacul asupra țării, transmite The Guardian. Biroul pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare (FCDO) a declarat vineri seară că cetățenii britanici aflați în Liban ar trebui să plece cu următorul zbor disponibil.

Ora 12:00 Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost mutat într-o locație sigură, în condiții de securitate sporită, transmite Reuters citată de The Guardian. Reuters a fost informată de doi oficiali regionali că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost transferat într-o locație sigură din interiorul țării, cu măsuri de securitate sporite în vigoare.

Aceștia au declarat agenției de știri că Iranul a fost în contact permanent cu Hezbollah, gruparea teroristă libaneză, pentru a determina următorul pas după ce Israelul a anunțat că l-a ucis pe liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, într-un atac asupra sudului Beirutului, vineri (a se vedea postarea anterioară de la 09.04 pentru detalii).

Iranul a fost aliatul Hezbollah de la înființarea grupării armate libaneze în 1982. Khamenei, fost președinte al Iranului, este șeful statului, responsabil pentru Corpul Gardienilor Revoluției și este considerat sursa de emulație religioasă în cadrul sistemului iranian de guvernare clericală șiită.

Ora 11:00 Armata israeliană susține că liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost ucis, transmite Sky News.

Forțele aeriene israeliene au lovit ieri cartierul general central al Hezbollah, care, potrivit IDF, se afla în subteranul unei clădiri rezidențiale dintr-o suburbie sudică a Beirutului. IDF a adăugat că l-a ucis și pe Ali Karaki, comandantul frontului sudic al Hezbollah. Informația nu a fost confirmată de Hezbollah, care nu a avut nicio reacție oficială cu privire la liderul lor, până la acest moment.

Ora 10:45 Soarta șefului Hezbollah rămâne neclară după loviturile israeliene în capitala libaneză Beirut.

Ora 10:00 IDF spune că a mai detectat cinci proiectile trase din Liban, care au declanșat sirenele într-o zonă extinsă din nord.

„În urma sirenelor care au sunat cu puțin timp în urmă într-o serie de zone din nordul Israelului și în zonele Wadi Ara, Samaria și Menashe, au fost identificate cinci proiectile care traversau de pe teritoriul libanez”, au declarat Forțele de apărare israeliene într-un comunicat, adăugând că majoritatea au fost interceptate.

Sirenele au fost activate în peste 100 de comunități, pe baza unei numărători a aplicației de avertizare Home Front Command a armatei. Atacul a urmat unui baraj anterior de 10 proiectile detectate din partea libaneză a frontierei. Hezbollah a declarat anterior că a lansat rachete spre nordul Israelului ca răspuns la atacurile israeliene asupra orașelor și satelor libaneze.

Ora 09:23 Momente-cheie în conflictul dintre Israel și Hezbollah, care durează de zeci de ani.

Ora 09:07 Spitalele din suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului vor fi evacuate în urma loviturilor israeliene mortale asupra zonei în timpul nopții, a declarat sâmbătă Ministerul Sănătății din Liban, transmite CNN. Loviturile militare israeliene de vineri și sâmbătă au distrus clădiri din sudul capitalei libaneze, ucigând cel puțin șase persoane și rănind alte zeci, potrivit ministerului.

Ora 09:05 Moody’s retrogradează ratingul Israelului după escaladarea conflictului cu Hezbollah, transmite AFP, citată de Agerpres.ro.

Ora 08:45 Ministerul libanez al Sănătății a declarat că șase persoane au fost ucise și 91 au fost rănite în atacul de vineri, în timp ce unele dintre primele estimări plasează numărul morților la 300, transmite The Guardian.

Ora 08:24 Armata Israelului a transmis sâmbătă dimineață că a lansat o nouă rundă de lovituri aeriene în Liban, de data aceasta în regiunea Bekaa din estul țării, potrivit unei declarații de sâmbătă dimineață: „IDF atacă acum ținte teroriste ale Hezbollah în regiunea Bekaa din Liban”, se arată în declarația citată de CNN.

Ora 07:30 Armata israeliană spune că a interceptat mai multe rachete după ce a detectat că 10 din ele au fost lansate în zona Galileii Superioare din nordul Israelului, transmite Reuters citată de The Guardian.

Ora 23.29: Israelul cere evacuarea imediată din anumite clădiri din sudul Beirutului.

Armata israeliană tocmai a cerut pentru prima dată evacuarea imediată a unor clădiri specifice din suburbiile sudice ale Beirutului, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, într-o postare pe X, transmite Sky News.

„Pentru binele celor dragi și al membrilor familiei dumneavoastră, trebuie să evacuați imediat aceste clădiri și să vă îndepărtați la cel puțin 500 de metri”, a declarat Adraee.

Ora 23.27: Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat că evenimentele din ultima săptămână și din ultimele ore au subliniat cât de „precară” este situația pentru Orientul Mijlociu și pentru lume, transmite The Guardian.

În cadrul unei conferințe de presă la New York, Blinken a declarat că Israelul „are dreptul să se apere împotriva terorismului”, dar „modul în care o face contează”.

„Alegerile pe care le vor face toate părțile în zilele următoare vor determina calea pe care se află această regiune, cu consecințe profunde pentru populația sa acum și, posibil, pentru anii următori”, a spus Blinken.

Una dintre alegeri este „calea diplomației”, spune el, care implică ajungerea la o încetare a focului de-a lungul graniței dintre Israel și Liban, precum și o încetare a focului în Gaza.

Ora 23.15: Marea Britanie reiterează avertismentul pentru britanici de a părăsi Libanul acum. În urma atacului major al Israelului în Beirut, guvernul britanic a sfătuit din nou britanicii aflați în Liban să plece „cu următorul zbor”.

Secretarul apărării, John Healey, a declarat că Regatul Unit a trimis 700 de soldați în Cipru pentru a ajuta la o eventuală evacuare de urgență a civililor din Liban în cazul izbucnirii unui război total.

Ora 23.08: Hezbollah a anunțat încă două atacuri asupra Israelului vineri seara târziu, afirmând în declarații că a lansat o salvă de rachete asupra orașelor Karmiel și Sa’ar, „ca răspuns la atacurile israeliene asupra orașelor, satelor și civililor”, transmite The Guardian.

Ora 23.05: Rezumatul zilei realizat de The Guardian:

Armata israeliană a declarat că a lovit vineri sediul central al Hezbollah din Beirut, lansând cel mai puternic atac aerian asupra Beirutului în aproape un an de conflict cu grupul militant libanez.

Mass-media israeliană a raportat atacul asupra Beirutului ca fiind o încercare de a-l ucide pe liderul Hezbollah și aliat-cheie al Iranului, Hassan Nasrallah. Alte instituții media au citat surse Hezbollah care au declarat că acesta este „viu și sănătos”.

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 76 au fost rănite de atacul israelian asupra Beirutului de vineri, potrivit Ministerului libanez al Sănătății, care a avertizat că este vorba de o cifră preliminară. Mai multe victime sunt așteptate pe măsură ce echipele de salvare îndepărtează dărâmăturile.

Israelul s-a pregătit pentru posibile represalii din partea Hezbollah din Liban, precum și din Yemen și Iran. După atacul din Beirut, Hezbollah a declarat că a bombardat Safed, un oraș din nordul Israelului, cu o salvă de rachete.

Înregistrarea video a loviturilor israeliene asupra Beirutului sugerează că acestea au fost efectuate cu muniții care penetrează solul, cunoscute sub numele de „bunker busters”. În unele imagini, un jet vertical de flăcări era vizibil în timp ce o bombă părea să explodeze sub pământ.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a declarat că organizația urmărește „cu mare îngrijorare” atacurile israeliene asupra unei zone „dens populate” din suburbiile sudice ale Beirutului.

SUA au insistat că nu au fost avertizate în prealabil cu privire la atacul israelian asupra Beirutului de vineri. Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că secretarul american al apărării, Lloyd Austin, vorbea la telefon cu omologul său israelian, Yoav Gallant, în timp ce operațiunea era în desfășurare.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acesta a aprobat personal atacul și a anunțat că și-a întrerupt vizita în SUA și se va întoarce imediat în Israel.

Atacurile au avut loc la scurt timp după un discurs belicos al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul Adunării Generale a ONU. Netanyahu a ignorat apelurile globale pentru o încetare a focului în Liban și Gaza și, în schimb, a denunțat ONU drept o „mlaștină antisemită” și a insistat că Israelul „câștigă” războaiele sale pe mai multe fronturi. Numeroase delegații naționale au părăsit sala în semn de protest în momentul în care acesta a luat cuvântul.

Chiar dacă nu a fost rănit în atac, țintirea lui Nasrallah ar marca o escaladare uluitoare din partea Israelului. Liderul Hezbollah reprezintă cel mai important atu regional al Iranului și a fost considerat mult timp un pivot al așa-numitei axe a rezistenței. Prezența marelui arsenal de rachete al Hezbollah la granița de nord a Israelului a acționat mult timp ca un factor de descurajare a unui atac israelian asupra Iranului și a programului său nuclear.

Ambasada Iranului la Beirut a declarat că atacul aerian reprezintă „o escaladare periculoasă care schimbă regulile jocului” și a avertizat că autorul său va fi „pedepsit în mod corespunzător”.

Organizația Houthis din Yemen, aliniată Iranului, a declarat că a vizat orașele israeliene Tel Aviv și Ashkelon cu o rachetă balistică și o dronă în sprijinul Gaza și Libanului. Armata israeliană a declarat că a interceptat o rachetă care a fost lansată din Yemen după ce sirenele și exploziile au fost auzite la începutul zilei.

Britanicii aflați în Liban au fost îndemnați să plece acum și să ia „următorul zbor disponibil”. Ministrul britanic al apărării, John Healey, ar fi analizat „foarte atent” o invazie terestră israeliană în Liban. Armata libaneză a instituit un cordon de securitate de protecție în jurul ambasadei SUA în Liban, care se află la nord de Beirut, a declarat o sursă de securitate pentru Reuters.

Ora 23.00: Forțele israeliene tocmai au confirmat o altă serie de atacuri în Liban în ultima oră, de data aceasta vizând lansatoare de rachete și depozite de arme, transmite BBC.

Avioanele de vânătoare au atacat „adânc în Liban și în sudul Libanului”, afirmă Forțele de apărare israeliene (IDF), lovind ținte ale Hezbollah, inclusiv lansatoare care erau „îndreptate către civili israelieni”.

IDF va continua să „atace, să deterioreze și să degradeze capacitățile militare și infrastructura” Hezbollah, se arată în declarație.

Ora 22.58: O casă și o mașină în flăcări, în urma atacului Hezbollah cu rachete care au vizat nordul Israelului.

IDF a precizat că o „lovitură directă de la o rachetă Hezbollah a fost identificată” pe o casă și o mașină.

Nu sunt raportate victime, iar pompierii lucrează la stingerea unui incendiu provocat de atac, transmite BBC.

Ora 22.35: Hezbollah a difuzat o declarație în care afirmă că a bombardat Safed, un oraș din nordul Israelului, cu o salvă de rachete „ca răspuns la atacurile israeliene asupra orașelor, satelor și civililor”, transmite The Guardian.

Declarația Hezbollah nu a menționat atacul israelian asupra Dahieh, suburbiile sudice ale Beirutului, vineri seara, care l-ar fi vizat pe liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Mass-media israeliană a declarat că o clădire a fost lovită în timpul tirului de rachete, dar că nu au fost raportați răniți, deocamdată.

Ora 22.34: Ambasadorul Israelului la Organizația Națiunilor Unite, Danny Danon, afirmă că la locul atacurilor aeriene din Beirut a avut loc o „reuniune a oamenilor răi”. Danon nu confirmă dacă liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, se afla la reuniune sau dacă a fost vizat, deși îl numește „actor rău” și „terorist”. Nasrallah are „sânge pe mâini”, spune Danon, citat de BBC.

Ora 22.33: Atacul israelian asupra Beirutului este o „crimă de război”, a declarat ministrul iranian de externe.

Într-o declarație transmisă de presa de stat iraniană, ministerul a cerut ca Israelul și SUA să fie trase la răspundere pentru atacul asupra capitalei Libanului, transmite Sky News.

Aceasta vine după ce președintele american Joe Biden a declarat că americanii nu au avut cunoștință de atac și nu au participat.

Iranul este un inamic de lungă durată al Israelului și a sprijinit, finanțat și antrenat mai multe grupuri proxy, inclusiv Hezbollah în Liban, în Orientul Mijlociu.

Ora 22.14: Președintele american a vorbit cu reporterii despre atacurile din Beirut, în urmă cu câteva momente.

Joe Biden spune că SUA nu au avut „cunoștință sau participare” la atac și că încă adună informații.

„Voi avea mai multe de spus atunci când vom avea mai multe informații”, adaugă el, citat de Sky news.

Un reporter îl întreabă apoi dacă susține astăzi acțiunile Israelului în Liban.

„Trebuie să obținem mai multe detalii. Nu știu suficient pentru a răspunde la această întrebare”, răspunde liderul în vârstă de 81 de ani.

Ora 22.10: Lovituri interceptate în nordul Israelului.

În ultimele minute, au fost interceptate două lovituri în nordul Israelului, transmite Sky News.

Potrivit Forțelor de apărare israeliene, sirenele au sunat în Safed, un oraș din nord, și în zonele înconjurătoare.

UPDATE: Toate informațiile pe scurt, până la ora 22.00:

La aproximativ o oră după ce Benjamin Netanyahu a vorbit la Adunarea Generală a ONU de la New York, Israelul a efectuat mai multe atacuri aeriene în sudul Beirutului. Cel puțin două persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătății libanez, dar există temeri că această cifră ar putea crește semnificativ.

Iată un rezumat realizat de Sky News din ceea ce se știe până acum:

Israelul a declarat că a vizat cartierul general al Hezbollah în sudul Beirutului – adăugând că centrul este încorporat „sub clădiri rezidențiale din inima Dahieh”, care se află sub controlul Hezbollah;

Cartierul este dens populat și, potrivit Ministerului libanez al Sănătății, până în prezent au fost raportate două persoane ucise și alte 76 rănite;

Radioul militar israelian a susținut că atacul l-a vizat pe liderul Hezbollah, susținut de Iran, Hassan Nasrallah – deși primele informații din surse apropiate grupului militant și Iranului susțin că acesta a supraviețuit;

Televiziunea al Manar a Hezbollah susține că patru clădiri au fost distruse în atac;

Ambasada Iranului în Liban a declarat că atacul Israelului reprezintă o „escaladare periculoasă care schimbă jocul” și care „îi va aduce autorului său o pedeapsă corespunzătoare”;

Statele Unite – un aliat-cheie al Israelului – nu au fost avertizate cu privire la atacul israelian, iar ministrul apărării, Lloyd Austin, a vorbit cu omologul său israelian în timp ce atacul era în desfășurare, a declarat Pentagonul;

Armata libaneză instituie un cordon de securitate în jurul ambasadei SUA în Liban, care se află la nord de Beirut, a declarat o sursă de securitate pentru agenția de presă Reuters;

Premierul israelian Netanyahu își scurtează călătoria la New York și se întoarce vineri seara în Israel – care este ziua evreiască de odihnă, de la apusul soarelui, cunoscută sub numele de Shabbat – a declarat biroul său într-o declarație.

Ora 22.00: Armata libaneză a instituit un cordon de securitate de protecție în jurul ambasadei SUA în Liban, care se află la nord de Beirut, a declarat o sursă de securitate pentru Reuters.

Ora 21.43: Președintele SUA, Joe Biden, a fost informat de echipa sa de securitate națională cu privire la loviturile israeliene din Beirut, a anunțat Casa Albă.

Ora 21.13: Ambasada Iranului la Beirut a declarat că loviturile israeliene de vineri asupra capitalei libaneze reprezintă o „escaladare periculoasă, care schimbă jocul”.

Ambasada a adăugat că este vorba de o „crimă” care merită „pedeapsa corespunzătoare”.

Prim-ministrul interimar al Libanului, Najib Mikati, a declarat anterior că atacurile Israelului arată că „nu-i pasă” de eforturile de a obține o încetare a focului.

Biroul de presă al dlui Mikati a trimis o declarație în timp ce acesta se afla la New York pentru Adunarea Generală a ONU, unde SUA și alte țări au făcut un apel pentru o încetare a focului de 21 de zile între Israel și grupul armat libanez Hezbollah.

Ora 20.42: Două persoane au fost ucise și 76 au fost rănite în atacurile aeriene israeliene asupra Dahiyeh, suburbiile sudice ale Beirutului, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, citat de The Guardian.

Se așteaptă ca numărul morților să crească pe măsură ce echipele de salvare continuă să îndepărteze molozul de la clădirile prăbușite în timpul atacului.

Ora 20.40: SUA nu au fost avertizate în avans de atacul israelian din Beirut, afirmă Pentagonul.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sabrina Singh, a declarat că SUA nu au fost avertizate în avans de atacul israelian din Beirut. Ea a declarat reporterilor:

„Statele Unite nu au fost implicate în această operațiune și nu am avut niciun avertisment prealabil.”

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a vorbit cu omologul său israelian, Yoav Gallant, în timp ce operațiunea israeliană era în desfășurare, a adăugat Singh.

Ea a refuzat să spună ce i-a spus Gallant lui Austin despre operațiune și dacă aceasta l-a vizat pe liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, așa cum a raportat presa israeliană.

Ora 20.32: Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a declarat că organizația urmărește „cu mare îngrijorare” atacurile israeliene asupra unei zone „dens populate” din suburbiile sudice ale Beirutului, relatează The Guardian.

ONU urmărește „cu mare îngrijorare” loviturile asupra Beirutului, a declarat Dujarric reporterilor vineri, adăugând:

„Oricine se uită la imaginile cu fumul ieșind dintr-o zonă dens populată ar trebui să fie alarmat.”

El a adăugat că ONU „încearcă să adune mai multe informații în timp ce vorbim”.

Ora 20.26: Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 50 au fost rănite în atacuri aeriene israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, relatează Al-Manar TV, afiliată Hezbollah, potrivit The Guardian.

Ora 20.25: Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, se va întoarce în această seară de la New York în Israel, a anunțat biroul său.

Netanyahu va decola din New York astăzi la ora 20:00 ET, a precizat acesta. Inițial era programat să plece sâmbătă.

Ora 20.23: Biroul lui Benjamin Netanyahu a difuzat o fotografie care, potrivit acestuia, îl arată pe prim-ministrul israelian aprobând atacul aerian asupra sediului Hezbollah din Beirut.

Fotografia pare să îl arate pe Netanyahu la hotelul său din New York, transmite The Guardian.

Ora 20.06: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat atacurile asupra sudului Beirutului – care, potrivit armatei, au vizat cartierul general al Hezbollah – prin telefon de la New York, potrivit biroului său, transmite Sky News.

Mai devreme în această după-amiază, el a ținut un discurs la Adunarea Generală a ONU, în timpul căruia a insistat că Israelul „trebuie să învingă” Hezbollah.

Televiziunea grupării militante a raportat că patru clădiri au fost distruse în timpul loviturilor, provocând numeroase victime.

Ora 19.53: Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, este în viață, relatează Reuters, citând o sursă apropiată grupului, după ce presa israeliană a relatat că Nasrallah a fost ținta unui atac israelian în Beirut vineri.

Un înalt oficial iranian din domeniul securității a declarat anterior pentru Reuters că Teheranul verifică statutul lui Nasrallah.

O sursă apropiată Hezbollah a declarat că Nasrallah este „bine”, relatează și AFP.

Ora 19.41: Securitatea liderului Hezbollah este luată „extrem de în serios”, nimeni nu l-a văzut pe Hassan Nasrallah în public de ani de zile, iar atunci când are discursuri, acestea sunt înregistrate în locații secrete, se menționează într-un comentariu al jurnaliștilor de la Sky News.

Hassan Nasrallah a preluat această funcție pentru că predecesorul său a fost asasinat, astfel că se știe că și el este o țintă.

Ora 19.39: Najib Mikati, prim-ministrul interimar al Libanului, a declarat că atacul israelian asupra Beirutului arată că Israelului „nu-i pasă” de apelurile globale pentru o încetare a focului în Liban, relatează The Guardian.

Declarația, relatată de Reuters, a fost publicată în timp ce Mikati se află la New York pentru adunarea generală a ONU.

Ora 19.27: Potrivit presei israeliene, Israelul verifică dacă liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, se afla la sediul grupării din Beirut atunci când acesta a fost lovit de atac.

Ora 19.20: Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au postat o declarație completă a purtătorului lor de cuvânt, contraamiralul Daniel Hagari, care a declarat că armata israeliană a efectuat o „lovitură precisă” asupra sediului central al Hezbollah din Beirut, relatează The Guardian.

Hagari a declarat că centrul de comandă central al Hezbollah a fost amplasat adânc în zonele civile din inima Dahiyeh, în suburbiile sudice ale capitalei libaneze.

Cartierul general „a servit drept epicentru al terorii Hezbollah”, a spus el.

Ora 19.18: Fox News rrelatează că ținta atacului israelian asupra Beirutului de vineri a fost liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au susținut că au vizat comandamentul central al Hezbollah în suburbiile din sudul Beirutului.

O sursă apropiată Hezbollah a declarat pentru AFP că lovitura IDF asupra Beirutului a distrus șase clădiri.

Știrea inițială: Armata israeliană a declarat că a efectuat vineri o lovitură asupra cartierului general al grupării militante libaneze Hezbollah în suburbiile sudice ale Beirutului, potrivit agenției AFP.

„IDF (armata) a efectuat o lovitură precisă asupra cartierului general al organizației teroriste Hezbollah din Dahiyeh”, a declarat purtătorul de cuvânt militar Daniel Hagari într-o declarație televizată.

Postul de televiziune al Manar, afiliat Hezbollah, a anunțat atacuri aeriene israeliene succesive asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze.

Imaginile difuzate arată un crater în zona atacului.

Nori groși de fum puteau fi văzuți ridicându-se din capitala libaneză după ce s-au auzit explozii multiple, potrivit martorilor citați de Reuters.

Cel puțin 25 de persoane au fost ucise astăzi în atacuri aeriene israeliene în Liban, potrivit ministrului sănătății din această țară.

Israelul a continuat să lanseze atacuri asupra țintelor Hezbollah, la o zi după ce ministrul său de externe a respins apelurile globale pentru o încetare a focului cu grupul militant susținut de Iran.

Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul va continua să facă propuneri pentru o încetare a focului în zilele următoare, ceea ce ar pune capăt luptelor care au ucis peste 700 de persoane în Liban începând de luni, potrivit autorităților țării.

