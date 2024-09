BREAKING Roxana Mînzatu a fost propusă oficial de premierul Marcel Ciolacu pentru postul de comisar european. Ciolacu: Ursula von der Leyen a avut deja duminică interviul cu Roxana Mînzatu, vom avea un portofoliu relevant

Europarlamentarul PSD, Roxana Mînzatu (44 de ani), a fost propusă oficial de premierul Marcel Ciolacu pentru poziția de comisar european, a anunțat luni Ciolacu într-o conferință de presă. G4Media a anunțat în exclusivitate încă de vinerea trecută că Roxana Mînzatu se numără printre propunerile transmise de premierul Marcel Ciolacu la Bruxelles. Mînzatu a fost în trecut ministru al Fondurilor Europene.

Șeful PSD a spus că ”Ursula von der Leyen a avut deja duminică interviul cu Roxana Mînzatu, vom avea un portofoliu relevant”.

”Am discuții cu președinta Comisiei Europene despre portofoliul României. Va fi un portofoliu relevant, urmează să îl anunțe președinta Comisiei Europene. Nu numește un comisar până nu are un interviu cu respectiva persoană. Acest interviu a avut loc duminică între Roxana Mînzatu și președinta Comisiei. Dna președinte nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa Roxanei Mînzatu. Are un CV profesional impresionant, chiar dacă nu are un CV politic”.

Opțiunea inițială a premierului Marcel Ciolacu pentru Victor Negrescu, susținut pentru poziția de comisar european, a picat din cauza insistenței Ursulei von der Leyen pentru candidați femei, a dezvăluit joi G4Media.ro.

Cine este Roxana Mînzatu

Europarlamentarul PSD este considerată un profesionist specializat în fonduri europene, mai puțin profilată politic. Nu a fost implicată în niciun scandal public. Potrivit unei declarații de avere din 2019, soțul ei lucrează la Direcția Regională Vamală Brașov.

În 2016, a fost aleasă în Camera Deputaților ca deputat de Brașov, iar în 2019, a fost numită ministru al Fondurilor Europene, în Guvernul Dăncilă.

Alte informații relevante din CV-ul ei public:

Mînzatu este licențiată în științe politice în limba engleză.

Este specializată în atragerea de fonduri europene nerambursabile, după mai mulți ani în care a fost consultant în domeniu și manager de proiect.

Anterior, a fost consilier de integrare la Ministerul Integrării Europene.

În 2015, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, iar ulterior a devenit președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Context

România a anunțat deja că vizează un portofoliu economic important. ”Ciolacu discută în fiecare zi cu von der Leyen”, au declarat pentru G4Media surse politice.

Statele care au trimis deja propuneri au ignorat cererea lui Von der Leyen ca fiecare țară să nominalizeze un bărbat și o femeie, astfel încât să poată forma un puzzle de poziții și portofolii cât mai egalitar. Guvernele europene nu sunt obligate legal să respecte această solicitare. Propunerea de comisar este strict atributul țărilor, potrivit tratatelor UE, iar șefa Comisiei nu poate să le respingă.

