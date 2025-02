BREAKING Marele actor Gene Hackman, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceză”, soția sa și câinele lor au fost găsiți morți

Un mare nume al cinematografiei americane a dispărut. Gene Hackman, neuitatul Popeye Doyle din „Filiera franceză”, rol care i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor în 1972, a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit BFM TV.

Potrivit The Santa Fe New Mexican și Sky News, actorul a fost găsit mort în casa sa din Santa Fe, New Mexico, alături de soția sa, pianista Betsy Arakawa, și de câinele lor. Potrivit șerifului orașului, nu se ia în considerare o crimă.

Remarcat pentru prima dată în Bonnie & Clyde, în 1967, și specialist în interpretarea bărbaților violenți pe ecran, Gene Hackman a câștigat două premii Oscar, patru Globuri de Aur, un Screen Actors Guild Award și două premii BAFTA de-a lungul lungii sale cariere.

Cel mai faimos rol al său este cel al polițistului dur Jimmy „Popeye” Doyle în thrillerul lui William Friedkin, Filiera franceză (1971). Urmărirea pe străzile din New York a devenit o legendă a cinematografiei.

Gene Hackman a mai câștigat un Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul western Unforgiven (1992) al lui Clint Eastwood. Un alt rol pentru un om violent, cel al unui fost criminal care aduce ordinea în orașul său.

Gene Hackman s-a remarcat, de asemenea, în thrillerul paranoic Conversația (1974) al lui Francis Ford Coppola, care a câștigat Palme d’Or la Cannes, și în Mississippi Burning (1988).

De asemenea, a apărut în numeroase blockbustere, de la filmul dezastruos The Poseidon Adventure (1972) la Superman (1978), în care l-a interpretat pe Lex Luthor, dușmanul de moarte al lui Superman.

De asemenea, a jucat un rol negativ în westernul Mort sau viu (1995) al lui Sam Raimi, apoi în musicalul The Birdcage (1996), bazat pe La Cage aux folles.

Gene Hackman a jucat, de asemenea, într-o serie de thrillere în anii 1990, de la The Firm (1993) cu Tom Cruise la USS Alabama (1995) cu Denzel Washington și Enemy of the State (1998) cu Will Smith.