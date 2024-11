BREAKING Ludovic Orban se retrage din cursa prezidențială: O susțin pe Elena Lasconi / Numele lui Orban va apărea în continuare pe buletinele de vot, în ciuda anunțului

Ludovic Orban a anunțat, luni seară, că se retrage din cursa prezidențială și că o va susține pe Elena Lasconi pentru ”sănătatea democrației”. Lasconi i-a mulțumit pentru încredere, la fel și lui Eugen Tomac, președintele PMP.

În ciuda anunțului prin care a precizat că se retrage din cursa electorală, numele Ludovic Orban va rămâne pe buletinele de vot, acestea nemaiputând fi legal modificate.

Ludovic Orban și-a anunțat candidatura la președinția României, în 16 septembrie, urmând să reprezinte alianţa politică formată din PMP şi Forţa Dreptei.

El a spus atunci că această candidatură reprezintă ”o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României”.

”Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că întreaga sa carieră este una de muncă, de efort, o carieră în care niciodată nu a ales „drumul bătut”, ci pe cel corect.

Ludovic Orban a fost premier al României în perioada 4 noiembrie 2019 – 7 decembrie. A fost, de asemenea, președinte al PNL până în septembrie 2021.

Orban a acuzat atunci că s-au produs „cele mai grave încălcări ale normelor democratice care au fost săvârșite vreodată într-un partid politic, în ultimii 31 de ani”.

Ludovic Orban a candidat de mai multe ori la Primăria Generală a Capitalei, dar fără succes. Atât în 2008, cât și în 2012 a pierdut alegerile în fața lui Sorin Oprescu, candidatul susținut de PSD și, ulterior de USL.

În februarie 2016, PNL l-a desemnat pentru a treia oară candidat la Primăria Bucureștiului, în locul lui Cristian Bușoi care s-a retras din cursă. A renunțat și el la candidatură după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru că și-ar fi folosit funcția și ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să își susțină campania electorală.

Trimis în judecată, el a fost achitat definitiv în martie 2018 de către ÎCCJ.

