Boxerul Paul Bamba a murit la 35 de ani – În urmă cu o săptămână câștigase centura WBA Gold Cruiserweight

Paul Bamba, campionul mondial WBA Gold Cruiserweight, a murit sâmbătă la vârsta de 35 de ani. Decesul a survenit la doar o săptămână după ce pugilistul născut la Río Piedras, Puerto Rico, câștigase centura mondială, transmite Le Figaro.

Ne-Yo, agentul şi reprezentantul boxerului, este cel care a anunțat decesul lui Paul pe contul personal de Instagram.

În urmă cu doar o săptămână, Bamba îl învinsese pe mexicanul Rogelio Medina, succes care i-a adus centura WBA Gold Cruiserweight.

A fost a 14-a victorie prin KO din cariera lui Paul Bamba: 19 meciuri, 16 victorii și trei înfrângeri.

„Cu profundă tristeţe anunţăm decesul iubitului nostru fiu, frate, prieten şi campion de box Paul Bamba (…) A fost o persoană minunată care a inspirat mulţi oameni cu unitatea şi determinarea sa excepţională”, a precizat Ne-Yo pe Instagram.

Cauza decesului nu a fost precizată până la acest moment.

Recent, Paul Bamba îl provocase la o luptă pe Jake Paul, youtuberul care l-a învins pe Mike Tyson în urmă cu câteva săptămâni.

Paul bamba final fight 1 week before his death. RIP BAMBA 🕊

He was on a huge come up late in his career at age 35.

He fought 14 times this year in 2024, winning every single one 14/14 wins. His last fight was just one week ago 💔 pic.twitter.com/QYyTBao6zg

— le toro (@elToroDelRio) December 27, 2024