Bolojan, întrebat de ce a decis să devină senator: Am considerat că este obligaţie din partea mea să întorc această oportunitate partidului/ Cine i-a propus să preia conducerea PNL

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat că a acceptat să lase Oradea şi Bihorul pentru a deveni senator, considerând că este o obligaţie a sa de a întoarce această oportunitate partidului care l-a susţinut în toate funcţiile pe care le-a deţinut până în prezent. Bolojan a precizat că mai mulţi colegi din PNL l-au rugat să preia conducerea partidului, însă cel mai important apel a venit din partea fostului preşedinte al PNL Nicolae Ciucă, transmite News.ro.

”Aveam 20 de ani de administraţie în spate, în care, trecând de la o etapă la alta, eu cred că mi-am învăţat lecţiile şi, după discuţia cu colegii mei, am decis să candidez la Senat, pe de o parte pentru a susţine proiectele importante ale judeţului Bihor din Bucureşti (…)”, a declarat Ilie Bolojan, la emisiunea Insider Politic difuzată, sâmbătă, de Prima TV.

Bolojan a spus că a simţit că este obligaţia lui să îşi asume conducerea PNL, în această perioadă dificilă pentru partid.

”Ideea a fost să ajung un simplu senator de Bihor, dar, din păcate, aşa cum ştiţi, PNL a luat un scor prost la alegerile prezidenţiale şi atunci, efectiv, colegii m-au rugat să mă implic şi având în vedere că acest partid mi-a oferit şansa în 2005 să ajung prefect al judeţului Bihor, poziţie de pe care am putut să demonstrez ceva, deci să fac un pas în politica judeţeană, am considerat că este obligaţie din partea mea să întorc această oportunitate partidului şi să-mi asum această răspundere în condiţii foarte dificile. Ştiţi ce a urmat, după o săptămână de la 8,9%, PNL ajuns la 14% şi am reuşit să păstrăm partidul într-o zonă de relevanţă politică, pentru că, dacă ai un scor mic, devii irelevant şi, aşa cum ştiţi, votul din cursul anului trecut practic a pulverizat Parlamentul României. A fost un vot parţial antisistem”, a declarat Bolojan, care a menţionat că în prezent sunt mai multe partide şi nicunul nu are un scor mai mare de 25 la sută.

Întrebat cine l-a convins să preia funcţia de preşedinte al PNL, Ilie Bolojan l-a menţionat pe Nicolae Ciucă.

”Au fost mai mulţi colegi, dar cel care m-a rugat să vin a fost domnul preşedinte Nicolae Ciucă (…) M-a rugat să vin în Bucureşti şi să fac ce trebuie pentru a repune partidul pe roate şi bineînţeles au fost şi alţi colegi care au solicitat acest lucru. Asta a fost situaţia”, a precizat Bolojan.