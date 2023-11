Bode: Coaliția cu PSD nu e bazată pe simpatii politice sau pe prietenii, este o coaliție pur pragmatică. Românii nu vor nici circul AUR, nici circul USR, nu vor scandal, dar când constatăm că unele obiceiuri nu mor peste noapte trebuie să luăm atitudine

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, sâmbătă, la Câmpulung, în judetul Argeş, că actuala coaliţie de guvernare nu a fost formată pe simpatii politice sau prietenii, ci este una pur pragmatică ce asigură stabilitatea României, relatează news.ro Bode a adăugat că, în anul 2024, PNL trebuie să se organizeze astfel încât să câştige toate rândurile de alegeri și să dea un președinte pentru România.

„La nivel naţional suntem parte a unei coaliţii care a ţinut România pe linia de plutire în toţi aceşti ani extrem de grei. Am reuşit să ţinem ţara stabilă şi deşi am fost sub presiunea vremurilor şi a contextelor regionale complicate, am reuşit să construim, să facem investiţii şi să dezvoltăm România în ciuda tuturor crizelor suprapuse, în cei trei ani şi jumătate liberală, cu prim-ministru liberal, având parte de o criză sanitară, pandemică, de o criză energetică, de o criză economică şi acum de o criză de securitate la frontierele României”, a declarat Lucian Bode.

El a adăugat că actuala coaliţie de guvernare este creată pentru a asigura stabilitatea de care România are nevoie: ”Revenind la coaliţia de guvernare, ea asigură stabilitatea de care avem nevoie în România şi acest lucru nu cred că îl poate nega nimeni. Nu este o coaliţie bazată pe simpatii politice sau pe prietenii, este una pur pragmatică. Asta nu ne împiedică să ne manifestăm ca liberali şi să ne apărăm principiile şi valorile, să corectăm ce avem de corectat în actul de guvernare şi să susţinem măsuri liberale cu argumente”.

De asemenea, Lucian Bode s-a referit şi la adversarii politici şi a arătat că PNL este şi va rămâne cel mai mare partid de dreapta.

”Când constatăm că unele obiceiuri nu mor peste noapte, trebuie să luăm atitudine şi să le combatem. Nu a fost uşor şi nici nu va fi uşor să stăm în această coaliţie, dar trebuie să ţinem cont că traversăm vremuri complicate în care românii vor să trăiască în linişte şi să aibă parte de un trai decent, să ştie că este cineva responsabil la conducerea ţării. Românii nu vor nici circul AUR, nici circul USR, nu vor scandal, nu vor ură şi dezbinare în societate, vor responsabilitate şi un plan de viitor concret din partea noastră. Iar viitorul ni-l construim noi. Noi, liberalii, suntem cel mai mare partid de dreapta şi vom rămâne aşa şi după alegeri…”, a precizat Bode.

În opinia lui Lucian Bode, PNL trebuie să câştige în 2024 toate rândurile de alegeri.

”Tot ceea ce facem acum trebuie să plece de la premisa că PNL trebuie să câştige toate rândurile de alegeri şi să dea preşedintele României în anul 2024. Este un obiectiv ambiţios, însă PNL are toate atuurile de a realiza acest lucru. Dpăinde de noi cum ne organizăm şi cum ne prezentăm în faţa electoratulu… ”, a mai spus Lucian Bode.