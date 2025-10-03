Blackout-ul din Spania a fost cauzat de o „cascadă de supratensiuni” şi de energia din surse regenerabile, au stabilit experții

Pană de curent masivă care a afectat Spania şi Portugalia pe 28 aprilie este prima care are legătură cu un fenomen de supratensiuni în Europa, şi probabil la nivel mondial, conform raportului intermediar al grupului format din 45 de experţi europeni însărcinaţi să efectueze investigaţiile tehnice, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Aceasta este cea mai gravă pană de curent pe care a experimentat-o Europa în ultimii 20 de ani şi, cel mai important, este prima de acest fel”, adică este legată de un fenomen de „supratensiune în cascadă”, a declarat Damian Cortinas, preşedintele Consiliului de Administraţie al ENTSO-E, Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică, cu prilejul prezentării raportului.

„Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată în Europa, suntem siguri de asta. Credem că şi la nivel mondial, deşi nu avem toate informaţiile din fiecare ţară. Dar nu am găsit nicio menţiune despre acest tip de pană de curent (…) nicăieri în lume. Problema aici nu este că există surse regenerabile, ci că avem nevoie de producţie cu control al tensiunii. Vestea bună este că se poate face în acelaşi mod ca în cazul generării tradiţionale”, a explicat preşedintele Entso-E, când a fost întrebat despre responsabilitatea surselor regenerabile.

Această pană de curent masivă a avut loc luni, 28 aprilie, la ora 12:33 PM, ora Spaniei (10:33 AM GMT) şi a afectat întreaga peninsulă. A provocat haos atât în Portugalia, cât şi în Spania, unde locuitorii au fost privaţi de energie electrică, precum şi de servicii de internet şi telefonie mobilă.

Raportul publicat vineri, care descrie secvenţa cronologică care a dus la pana de curent, nu oferă cauzele principale ale incidentelor iniţiale. În urma acestui raport, grupul de experţi va publica raportul său final în primul trimestru al anului 2026, care va conţine aceste „cauze principale” şi va oferi recomandări.

Pregătirea acestui raport intermediar s-a bazat pe o cantitate colosală de date, a căror compilare a necesitat „mult timp”, în special pentru că unele „terţe părţi” „nu şi-au dat consimţământul către operatorul de sistem de transport din Spania pentru a transmite datele”, a subliniat Klaus Kaschnitz, adjunctul grupului de experţi. Unele date lipsesc în continuare.

Conform raportului, în jumătatea de oră care a precedat pana au existat două episoade de „fluctuaţii de putere, tensiune şi frecvenţă” care au afectat în principal sistemele electrice spaniole şi portugheze.

Un fenomen de supratensiune a declanşat o cascadă de pierderi de producţie, urmate de deconectări seriale ale centrelor de generare a energiei electrice – atât centrale termice, cât şi centrale regenerabile – ale căror cauze exacte nu sunt încă cunoscute.

Potrivit experţilor, supratensiunea electrică poate fi comparată cu „presiunea” apei într-o conductă: atunci când este aplicată electricităţii, „presiunea” este cea care pune electronii în mişcare.