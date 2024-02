Billy Joel a lansat joi single-ul „Turn The Lights Back On”, primul său cântec nou ce a fost înregistrat după o pauză de 17 ani

Cântăreţul şi pianistul american Billy Joel a lansat joi single-ul „Turn The Lights Back On„, primul său cântec nou ce a fost înregistrat după o pauză de 17 ani, informează Reuters.

Această baladă a cântăreţului Billy Joel, un artist premiat cu Grammy, este primul său cântec original după „All My Life” din 2007, care a fost urmat în acelaşi an de „Christmas in Fallujah”, un duet cu Cass Dillon. Cel de-al 13-lea album de studio al starului american, care este şi cel mai recent, se intitulează „Fantasies & Delusions” şi a apărut pe piaţă în 2001.

Billy Joel, interpretul unor piese de mare succes, cum ar fi „Piano Man” şi „Uptown Girl”, a sugerat recent pe conturile sale de pe reţelele de socializare că urma să lanseze un cântec nou.

În iunie 2023, artistul a anunţat că îşi va încheia în acest an seria record de concerte susţinute în sistem de rezidenţă la Madison Square Garden din New York, pe care a început-o în 2014.

Billy Joel va susţine în lunile următoare mai multe concerte în Statele Unite, precum şi oraşul Cardiff din Regatul Unit