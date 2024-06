Bilanțul oficial al pelerinajului Hajj din acest an a ajuns la aproape 500 de morți / Numărul morților ar putea fi mai mult decât dublu, existând informații că 600 de egipteni au pierit pe drumul spre Mecca

Bilanțul oficial al pelerinajului Hajj din acest an a ajuns la aproape 500 de morți, iar adevăratul bilanț ar putea fi mai mult decât dublu, deoarece au apărut informații conform cărora până la 600 de credincioși egipteni au pierit pe drumul spre Mecca, pe fondul căldurii extreme, relatează CNN.

Cel puțin 14 malaezieni, 165 de indonezieni, 68 de iordanieni, 35 de pakistanezi, 35 de tunisieni, 11 iranieni și 98 de indieni au murit, potrivit autorităților din fiecare țară. Alți 22 de iordanieni sunt spitalizați și 16 sunt încă dați dispăruți, a declarat Ministerul iordanian de Externe.

Zeci de iranieni au fost, de asemenea, spitalizați din cauza insolației și a altor afecțiuni, a declarat miercuri Semiluna Roșie iraniană, potrivit agenției de presă semioficiale iraniene Tasnim.

Potrivit unui bilanț al CNN, numărul oficial al morților din pelerinajul din acest an se ridică la cel puțin 460 de morți.

Este de așteptat ca numărul morților să crească mult mai mult, deoarece Arabia Saudită și Egiptul nu au publicat încă cifre oficiale. În plus, guvernele știu doar despre pelerinii care s-au înregistrat și au călătorit la Mecca ca parte a cotei țării lor – existând temerea de mai multe decese în rândul pelerinilor neînregistrați. Mai precis, există informații că 600 de egipteni au pierit pe drumul spre Mecca.

Pelerinii au făcut călătoria din acest an la temperaturi periculos de ridicate, de până la 49 de grade Celsius.

Potrivit președinției egiptene, unitatea de criză va fi condusă de prim-ministrul Mostafa Madbouly și va „oferi sprijin familiilor celor decedați”.

De asemenea, președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a dat instrucțiuni unității cu privire la „coordonarea rapidă cu autoritățile din Arabia Saudită pentru a facilita returnarea corpurilor” celor decedați, se adaugă în comunicat.

Numărul oficial al egiptenilor morți se ridică la 28, conform unei declarații de joi a cabinetului egiptean. Cu toate acestea, agenția de știri Reuters și alte instituții de presă au raportat pe larg că între 500 și 600 de egipteni au pierit pe această rută.

Oficialii egipteni au declarat că lucrează pentru a strânge un număr exact al victimelor și al persoanelor dispărute. Discrepanța provine din numărul mare de pelerini neînregistrați care nu sunt contabilizați printre cei care s-au înregistrat și au călătorit la Mecca ca parte a cotei țării lor.

Alte mii de persoane au fost tratate pentru insolație după ce o mulțime estimată la 1,8 milioane de musulmani s-a confruntat cu temperaturi caniculare.

Ministerul saudit al Sănătății a implementat măsuri de siguranță, inclusiv stații de răcire de-a lungul traseului oficial, și a îndemnat pelerinii să folosească umbrele și să se hidrateze, a raportat The Associated Press. În ciuda acestor măsuri, evenimentul din acest an a fost umbrit de o tragedie, ridicând semne de întrebare cu privire la faptul dacă s-ar fi putut face mai mult pentru a asigura siguranța oamenilor.