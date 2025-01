Biden şi-a convocat joi echipa de securitate naţională pentru actualizări în cazul atacului din New Orleans / ABC News: Autorităţile nu mai cred acum că mai există alţi suspecţi implicaţi

Preşedintele Joe Biden îşi va convoca echipa sa de securitate naţională, joi, în Situation Room, sala specială a Casei Albe pentru situaţii deosebite de securitate, pentru a primi o actualizare despre ancheta privind atacul din New Orleans, a declarat un purtător de cuvânt, citat de CNN, transmite News.ro.

„La ora 12:15 (19:15, ora României – n.r.), preşedintele va convoca membrii echipei sale de securitate naţională în Situation Room pentru a primi informaţii actualizate cu privire la ancheta privind atacul terorist din New Orleans”, a scris purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Emilie Simons, într-o postare pe reţelele sociale.

Cel puţin 15 persoane au fost ucise şi câteva zeci au fost rănite atunci când o camionetă a intrat în mulţime pe Bourbon Street din New Orleans în noaptea de Revelion în ceea ce FBI a numit un „act de terorism”. Autorităţile au spus până acum că sunt de părere că şoferul nu a fost „singurul responsabil”, însă potrivit unor surse ABC News, şi-au schimbat opinia.

Biden a declarat miercuri seară că „nimeni nu ar trebui să tragă concluzii pripite” şi a adăugat că a cerut oficialilor de rang înalt din cadrul forţelor de ordine să continue să investigheze „intensiv” atacul.

FBI şi poliţia din New Orleans nu mai cred că există alţi suspecţi implicaţi în atacul cu camion de pe Bourbon Street, au declarat joi pentru ABC News mai multe surse din forţele de aplicare a legii.

După ce anchetatorii au analizat mai atent toate înregistrările video de pe camerele de supraveghere, se pare că suspectul, Shamsud-Din Jabbar, veteran al armatei în vârstă de 42 de ani, a plasat el însuşi dispozitivele explozive în zonă şi apoi şi-a schimbat hainele. Aceste haine au fost găsite în vehicul, au declarat sursele.

FBI încă investighează dacă au existat persoane cu care Jabbar a vorbit sau a trimis mesaje înainte de atacul de miercuri dimineaţă, dar nimeni nu se afla în apropiere pentru a-l ajuta să facă ceva, au spus sursele.

Jabbar era „hotărât” să ucidă cât mai mulţi oameni, conducând camioneta pe trotuar pentru a lovi pietonii, după ce a ocolit o maşină de poliţie parcată, care servea drept baricadă, au declarat oficialii. Suspectul a secerat zeci de persoane pe o distanţă de trei străzi şi în acest timp trăgea şi în mulţime, a declarat poliţia. Jabar a ieşit apoi din vehiculul avariat înarmat cu o puşcă de asalt şi a deschis focul asupra agenţilor de poliţie. El era înarmat şi cu o armă de mână, au declarat surse pentru ABC News. Poliţiştii au răspuns la foc, ucigându-l pe Jabbar, au declarat sursele. Cel puţin doi agenţi au fost răniţi, unul cu focuri de armă, celălalt fiind lovit de camion.

Şefa poliţiei din New Orleans, Anne Kirkpatrick, a recunoscut că balizele de securitate nu funcţionau în acel moment deoarece erau în curs de înlocuire pentru Super Bowl-ul de luna viitoare.

Althea Duncan, agent special adjunct al FBI în New Orleans, a declarat că în interiorul camionetei au fost găsite dispozitive explozive improvizate şi alte arme, iar alte două dispozitive explozive improvizate au fost recuperate în Cartierul Francez şi au fost plasate în siguranţă. Se pare că dispozitivele explozive improvizate găsite pe Bourbon Street şi în împrejurimi au fost considerate viabile, iar anchetatorii au căutat altele în Cartierul Francez al oraşului, au declarat mai multe surse din cadrul forţelor de ordine pentru ABC News.

Autorităţile au efectuat „o serie de percheziţii autorizate de instanţă în New Orleans şi în alte state”, a declarat biroul FBI din New Orleans. O casă din Houston a fost printre cele percheziţionate.

FBI studiază, de asemenea, înregistrări video pe care suspectul pare să le fi făcut în timp ce conducea din Texas spre Louisiana, au confirmat surse din cadrul forţelor de ordine pentru ABC News. Videoclipurile sunt întunecate, astfel încât suspectul nu este văzut, dar poate fi auzit vorbind despre divorţul său şi despre dorinţa de a ucide membri ai familiei sale înainte de a decide în cele din urmă să comită atacul de pe Bourbon Street, potrivit surselor. De asemenea, suspectul este auzit vorbind despre ISIS, au declarat sursele.

Pe de altă parte, un oficial a declarat că nu există nicio legătură directă aparentă între atacul din New Orleans şi explozia Tesla Cybertruck de miercuri din faţa Trump International Hotel din Las Vegas, care este investigată de asemenea ca un posibil act de terorism. Şoferul a fost ucis, iar şapte trecători au suferit răni uşoare, au declarat autorităţile. Motivul din spatele incidentului rămâne sub investigaţie, par anchetatorii au declarat pentru ABC News că ei cred că a fost „intenţionat”. Cybertruckul fusese închiriat prin intermediul aplicaţiei Turo, la fel şi camionul folosit în atacul din New Orleans, au declarat surse pentru ABC News.

Şoferul Cybertruck avea experienţă în forţele speciale ale armatei, dar nu există nicio dovadă care să sugereze că el şi suspectul din New Orleans se cunoşteau, potrivit unui oficial informat cu privire la anchetă.