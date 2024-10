Biden afirmă că nu sprijină un atac israelian asupra instalațiilor nucleare iraniene

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri că nu ar sprijini un atac al Israelului menit să distrugă instalațiile nucleare ale Iranului, ca represalii pentru cel mai recent atac cu rachete al Teheranul, potrivit AFP.

„Răspunsul este nu”, a declarat Biden reporterilor, când a fost întrebat dacă ar susține lovituri împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

„Vom discuta cu israelienii ce vor face”, a spus el, adăugând că toți membrii G7 sunt de acord că Israelul are «dreptul de a răspunde, dar ar trebui să răspundă proporțional».

Reporter: „Would you support an attack on Iran’s nuclear sites by Israel?”

President Biden: „The answer is no. … [G7] agree that they have a right to respond, but they should respond proportionally.” pic.twitter.com/ejtJMaDAqI

