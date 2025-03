Bernie Ecclestone nu merge pe mâna favoriților pentru titlul mondial din Formula 1

După testele din Bahrain, mulți dintre specialiștii din lumea Formulei 1 au spus că piloții McLaren și Ferrari se vor lupta pentru titlul mondial din Marele Circ. Bernie Ecclestone, fost conducător al F1, este de părere că tot Max Verstappen va triumfa, chiar dacă în acest moment monopostul RedBull dă semne că ar fi mult în urma rivalelor.

Într-un interviu pentru Reuters, Ecclestone nu le dă dreptate celor care spun că titlul mondial va fi o afacere între McLaren și Ferrari (cu Norris, Piastri, Leclerc și Hamilton luptându-se pentru supremație).

Cele două echipe au arătat bine în testele din Bahrain, dar Ecclestone spune că Verstappen va găsi o cale să treacă peste dificultăți și să se impună pentru a cincea oară consecutiv.

„Sunt mulțumit din multe puncte de vedere că este deschis așa cum este (n.r. campionatul), este bine”, a declarat Bernie Ecclestone pentru Reuters.

„Eu încă mai cred că Max va câștiga (n.r. titlul), nu există niciun motiv pentru care să nu o facă. Dacă are echipamentul, evident că nu ar fi nicio discuție despre el. Ar fi o certitudine.

Dacă mașina este la înălțime, își va face treaba”, este de părere Ecclestone.

RB21, monopostul celor de la RedBull, a dat unele semne de slăbiciune la testele din Bahrain, senzația generală fiind aceea că se află în urma rivalelor McLaren și Mercedes. Chiar și Mercedes a dat impresia că se află la un nivel superior celor de la RedBull.

De altfel, chiar Verstappen a declarat recent că nu se gândește la o victorie în Australia, Marele Premiu de debut al noului sezon din Formula 1.

Dacă ceea ce a prezis Ecclestone se va întâmpla, atunci Verstappen va deveni doar al doilea pilot din istoria Formulei 1 care să triumfe în cinci sezoane consecutive, după legendarul Michael Schumacher (între 2000 și 2004).

