Max Verstappen vede o favorită clară la victorie pentru Marele Premiu din Australia, cursa de debut a noului sezon din Formula 1

Mai sunt doar câteva zile până la startul noului sezon din Formula 1, iar Max Verstappen crede că există o singură mare favorită la victorie în Australia: McLaren.

După ce le-a observat pe rivale în testele din Bahrain, Verstappen este sigur de faptul că McLaren deține cel mai rapid monopost de pe grila de start.

Campionul mondial en-titre s-a impus o singură dată pe circuitul de la Melbourne Park, în 2023, iar acum nu se declară prea optimist înainte de Grand Prixul de săptămâna viitoare.

Max a vorbit la un eveniment Viaplay și a avertizat fanii RedBull să nu aibă așteptări prea mari pentru o victorie în Australia.

Verstappen este de părere că la cum se prezintă lucrurile în acest moment, doar McLaren este în măsură să câștige titlul mondial din Formula 1.

„Câte echipe pot lupta pentru campionat? În acest moment, doar una”, a declarat Verstappen, prin intermediul jurnalistului Piergiuseppe Donadoni.

„Are o culoare frumoasă, portocaliu (n.r. monopostul McLaren). Ei sunt în mod clar în frunte.

Ne așteptam poate un pic mai mult în teste, dar avem timp să ne uităm la date. Mai este de lucru și, ca și alte echipe, vrem să vedem îmbunătățiri deja în Australia. Cu toate acestea, nu cred că ne putem lupta pentru victorie la Melbourne”, este de părere Max Verstappen, citat de f1oversteer.com.

McLaren don’t allow themselves to get carried away: ‘Only a second’:

— McLaren enters the 2025 season as a strong favorite, with analysts and drivers, including Max Verstappen, acknowledging the team’s potential to lead early in the year. Following their dramatic constructors’… pic.twitter.com/noEoxFCw4P

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) March 8, 2025