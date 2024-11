Belgianul Thierry Neuville a câştigat Campionatul Mondial de Raliuri

Pilotul Thierry Neuville (Hyundai) a câştigat Campionatul Mondial de Raliuri. Belgianul obţine astfel primul său titlu la vârsta de 36 de ani, notează News.ro.

Totul s-a rezumat la o ultimă confruntare pe prima probă specială din ultima zi a Raliului Japoniei. Ott Tänak, care se afla în frunte şi revenise „practic” la unsprezece puncte de Neuville (care trebuia să recupereze două puncte duminică pentru a-şi asigura titlul), a ieşit de pe şosea în apropierea finalului SS17.

Estonul şi-a izbit Hyundai-ul de marginea drumului la capătul unui viraj lung în dreapta. Daunele clar vizibile pe camera de bord nu au lăsat niciun dubiu că se va retrage şi nu va lua o a doua coroană, după cea din 2019.

Neuville, la rândul său, ia în sfârşit titlul suprem după ce a terminat al doilea în campionat de cinci ori între 2013 şi 2019, apoi al treilea în ultimele trei sezoane.

First words from your 2024 champion 🏆#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/3vG93NpJqL

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 24, 2024