BBC Verify confirmă că imaginile care arată o coloană rusească distrusă în regiunea Kursk sunt reale

BBC Verify a confirmat autenticitatea înregistrării video care arată consecințele unui atac ucrainean asupra unui convoi militar rus în apropiere de Rilsk, în regiunea Kursk, precum și locul filmării – lângă satul Oktiabrâskoe, la 35 de kilometri de cel mai apropiat punct de frontieră.

În cursul dimineții de vineri, a fost declarată stare de urgență federală în regiunea Kursk. În același timp, Ministerul rus al Apărării a declarat că „în cursul zilei, încercările forțelor armate ucrainene de a efectua raiduri în adâncimea teritoriului rus în direcția Kursk au fost reprimate”.

A large convoy of Russian military vehicles and personnel destroyed reportedly near Rylsk, Kursk region. pic.twitter.com/tPs6tF1Zwi

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 9, 2024